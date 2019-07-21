吳淡如／一場金融風暴刮出來的幸福

▲一場金融風暴帶來的危機，像骨牌效應一樣，帶給每個人的啟示大不相同。（圖／取自免費圖庫Pexels）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。



偶然的機會在街頭遇上阿慶。他開著嶄新的車，對我按了一聲喇叭。

就這樣，他停在路邊停車格，倚著車和我聊了起來。「金融風暴這麼刮，還能夠換新車的人不多唷。可見你理財得宜，没有被刮到嘛。」

他搔搔頭皮說：「怎麼可能没有被刮到，股票和基金都剩不到四成！我老婆還買了連動債，現在剩不到十分之一！我是因為這些損失才想通的。」

他是個很會賺錢但向來很省儉的人，一部車開了十年，捨不得換，金融風暴一刮，至少賠了一千萬。懊惱得半死的他屈指一算，自己活了幾十年，恐怕還没花到一千萬呢。與其眼睜睜的看著錢被風刮走，不如滿足自己的願望。

他很幸運，還有餘錢可供頓悟後享用。

金融風暴帶來的危機，像骨牌效應一樣，不知道還會發生什麼事。這一場大風暴，給每個人的啟示大不相同。

小娟號稱窮人，在股市、債市、房市都從未做任何投資，她有一種冷眼旁觀的得意，說：「原來貧窮也還不錯，每一分錢都得用在自己身上，不會因為錢蒸發了而心痛。看大家都那麼哀鴻遍野，我真慶幸自己能倖免於難。」

只要風暴不要繼續擴大，不要影響到工作，她仍可安貧樂道，知足常樂。

老同學宇珍雖然是個家庭主婦，但也是一位理財高手，過去，她每個月靠理財賺到的錢，有老公的五倍薪水那麼多，說話難免大聲了點。有好幾年的時間，她到晚上也都捨不得睡，每天忐忑的盯著美股起起落落，這兩個月，賠到她這個高手都不敢開電腦。「我發現我過去實在太囂張了。現在壞脾氣收斂了，回歸家庭，勤煮三餐，老公小孩都受寵若驚。才發現平安就是福。至少我還擁有一個完整的家。本來立志幫我的小孩各賺一棟房子的，現在才明白，媽媽現在的愛對他們來說比未來的房子還重要。」

連一件小事都可以掀起蝴蝶效應，金融風暴這一刮，不知道要延續到什麼時候。没有人喜歡金融風暴，但是與其愁容滿面，不如想想它的正面意義。

凡事都有正反面，就看你看不看得到黑暗背後的祝福！

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