孫天美／馬來西亞首相接棒的「變數」

▲大馬政壇即將隨著警方的調查結掀起一場海滔巨浪，牽涉在內的將是馬哈迪之後的繼任首相人選、公正黨會否因此分裂、對目前的執政聯盟政府的影響等。（圖／達志影像／美聯社）

●孫天美／馬來西亞拉曼大學助理教授

兩度因肛交罪入獄的馬來西亞前副首相安華，明年接棒擔任首相的計劃因所屬的公正黨內訌或生變。

大馬政壇上個月爆出疑是經濟部長、同時也是安華擔任主席的同黨第二把交椅阿茲敏阿里（Mohamed Azmin Ali）的同志性行為短片，整起事件發展過程近似安華於1999年和2015年肛交案事件翻版，引起舉國嘩然。相對於1999年時任首相馬哈迪在司法判決之前即開除安華的副首相職，馬哈迪此次卻袒護阿茲敏阿里，認為罪證確鑿之前阿茲敏阿里應繼續上班；反之曾獲包括阿茲敏阿里在內的黨同志力撐為肛交案為政治陷害的安華，日前卻表示若調查證實阿茲敏阿里為短片男主角之一，阿茲敏阿里就必須辭職。與此同時，安華的政治秘書法漢斯（Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak）也因疑是散佈相關短片，遭警法援引「販賣或傳播淫穢物品」逮捕後至今已兩度被延扣協助調查。

馬哈迪和安華對短片的兩種回應，使得坊間認為馬哈迪心底真正所屬的接棒人為阿茲敏阿里的推測進一步證實。這樣的認知非無的放矢，去年10月安華透過波德申國會議席補選取得國會議員資格後，馬哈迪卻未重組內閣。這名馬哈迪選前公開承諾將於2020年5月讓位的繼承者，目前距出任首相職時間未到一年，至今卻沒有一官半職熟悉政府的政策與運作；反之阿茲敏阿里卻於去年新政府成立後就出任經濟部長至今。

▲馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）與前副首相安華（Anwar Ibrahim）。（圖／達志影像／美聯社）



這起事件的發生也同時讓公正黨的內訌正式浮上檯面。日前公正黨27名黨要連署公開譴責身為主席的安華在法庭宣判前就不支持副手阿茲敏阿里的作為不可取；翌日起又有11名州主席連署支持安華「壯大公正黨」，意圖與前者分庭抗理。在此敏感的時段，公正黨本月20日舉辦幹訓營意圖化解黨內分歧，卻有36名黨高層包括阿茲敏阿里和副主席等高職缺席開幕儀式，公正黨的分裂赤裸裸展現在群眾眼前。事發至此，兩派各護其主的態勢已然充份明顯，安華非馬哈迪唯一的繼任首相人選已是呼之欲出的事實，只待當事人宣諸於口而已。

事實上，早在上個月安華就頻頻在官方臉書上載他和馬哈迪在首相府面談的照片，安華的主動出擊即展現他已按捺不住接棒的迫不急待，但也暗示出他已感受到接棒的態勢危機重重，因此才會希望透過此舉向支持者、反對者和大馬民眾，宣稱自己仍是、才是、依舊是首相接班人的唯一正取。

憑心而論，馬哈迪心底裡偏好阿茲敏阿里而非安華接棒有其策略上的目的和意義。

於私方面，阿茲敏阿里和馬哈迪本是舊識，90年代末阿茲敏阿里擔任時任副首相安華政治秘書職，是經由當時仍是首相的馬哈迪推薦。雖然安華與馬哈迪於1998年徹底翻臉後，阿茲敏阿里選擇追隨安華，但馬哈迪和阿茲敏阿里的情誼卻未撕破臉，在馬哈迪加入希望聯盟陣營後，兩人相處依舊非常融洽。因此相對於有深刻恩怨情仇的安華，馬哈迪讓阿茲敏阿里接棒任相自是不擔心下台後，也就沒有被公報私仇秋後算帳的隱憂。

於公方面，安華普遍被視為立場過份親西方國家，有違大馬自1960年代中旬以來秉持中立不結盟的外交政策，此外如今72歲的安華過去也曾有背疾問題，因此54歲的阿茲敏阿里論年紀論健康狀況，再加上馬哈迪在治理國家上的刻意栽培，是比安華更適合出任大馬首相職。 雖然大馬警方在本月18日公布男男性愛短片調查結果後，表明無法確認片中人為阿茲敏阿里。安華於21日也改口說阿茲敏阿里沒有涉及性愛短片並表示欣慰，但如同警方所言這短片其實是政黨惡鬥的手段，並直指一名政黨領袖耗以數千萬台幣策劃整起事件，可想而知大馬政壇即將隨著警方的調查結掀起一場海滔巨浪，牽涉在內的將是馬哈迪之後的繼任首相人選、公正黨會否因此分裂、對目前的執政聯盟政府的影響等。一場爭權奪利動搖國本的戲碼，即將上演。

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