ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

邵宗海／「九二共識」換「憲法一中」是多此一舉

雲論

▲前行政院長張善政建議韓國瑜在兩岸論述上不要維持國民黨的「九二共識」，應改為「憲法一中、台灣優先」。（圖／記者賴君欣攝）

▲（圖／翻攝自邵宗海臉書）●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。 

已經接受國民黨總統候選人韓國瑜競選團隊之一的「國政顧問團」團長的張善政，在日前一次媒體受訪中曾經表示，他建議韓國瑜在兩岸論述上不要維持國民黨的「九二共識」，應改為「憲法一中、台灣優先」。當事人的韓國瑜在7月30日則表示，正在召集好幾位學者專家在密集研擬中，等成熟之後再報告。

將兩岸當局、特別是國民黨執政時期，都能相互理解，並用之多年的「九二共識」，一下子變更成另外一種說法，恐怕會不太容易讓已經熟悉此詞意義、也接受此詞說法、並且對此尚有相當默契存在的北京當局、或在台灣非常強烈支持「九二共識」的民眾，在2020大選之前可以在事實上或心理上，能夠全盤接受。

而且將跟兩岸政策論述有關的「憲法一中」，再在句子後面加上「台灣優先」，且不論這其中的有無「邏輯」的關聯性，但如果只是強調需把台灣作為「最優先關切的層面」，憑心而論，沒有這樣的需要。因為只要把韓國瑜在擔任高雄市長之後、以及在國民黨初選期間的一些看法稍加整理，已是滿篇「台灣優先」的政見。但在進入總統大選之後，再刻意喊出這種口號，只會凸顯出韓國瑜在這之前好像「喊得不夠、做的不足」，而且與「憲法一中」的強調並列，似乎也有股說不出「要與民進黨拚誰才是誰愛台灣」的感覺。

而且，最重要的是「九二共識」，在1992年的歷史背景上，它就是國民黨當時已在強調的「憲法一中」位置上。根據1992年國統會為了因應兩岸可能簽署事務性協議有需要對「一個中國」下個定義，在8月1日所發佈的「關於一個中國的涵義」決議文件中就有所說明：「我方則認爲一個中國應指1912年成立迄今之中華民國，其主權及於整個中國，但目前之治權，則僅及於台澎金馬。台灣固爲中國之一部分，但大陸亦爲中國之一部分」。這點說明，是與憲法本文，以及與憲法增修條文的對國土的規範，是完全一致。

▲前國安會秘書長蘇起。（資料照／記者季相儒攝）

即使是馬英九在擔任總統之前於2005年12月接受「亞洲周刊」的訪問時也曾說過，大陸方面要解釋「一中」為「中華人民共和國」，但按照國統綱領的處理方法，就是台北不去否認它，但若依照中華民國憲法，那麼台北就無法承認它。所以，「九二共識」在馬英九時代，也是認為是等同「憲法一中」的看法。

當然北京和臺北對「九二共識」的解釋一直有不同的看法，我們無法否認。北京看法是「各自以口頭上表達海峽兩岸均堅持一個中國的原則」，臺北的解讀則是「一個中國、各自表述」，並強調「一個中國就是中華民國」。說起來，兩岸對「一個中國」應是同意的，不過台北更重視是在它自身憲法上的解讀；但「一個中國是什麼」，彼此還是有歧見，更重要的還是在台北需遵照憲法上的規範。

至於說，1992年是否最終有「九二共識」的結果？嚴格來說，這要看所謂的「共識達成」，是僅限於兩會在香港會談期間，還是說應該是涵蓋後來兩會在後續文件上的補充期間。如是前者，那確實是兩會當時並沒有達成共識結論；但如是後者，那必須說，雙方往來的文件上，是都同意「各自在口頭上表達對一個中國原則的堅持」。

只是說，「九二共識」稍後引發爭議，一方面是民進黨在2000年上台後，便不認同這個歷史史實，直到現在蔡英文還是如此；另外，也是由於創造這個用詞的蘇起在2002年10月為「『一個中國，各自表述』共識的史實」這本書寫序時，曾說：「因為憂慮兩岸前景，希望能創造某個模糊慨念，讓兩岸能在『一個中國』問題上解套，本人曾在2000年4月脫離公職前夕，創造『九二共識』這一個新名詞，企圖避開『一個中國』的四個字，並涵蓋兩岸各黨的主張」。蘇起的這段叙述，逐讓「九二共識」一詞，在過去二十七年裡，佈滿了「衆說紛云」的解讀，也埋下了不少為了取代「九二共識」，國民黨曾另外提出「一中各表」或「憲法一中」的建議，徒增困擾。

因此這篇小文，就是建議韓國瑜及張善政，在大選期間，為求兩岸不生波濤，避免在民進黨對手正面攻擊之際，尚受側面受擊，希望「九二共識」仍能是韓國瑜競選團隊或「國政顧問團」在兩岸政策論述上的重要指標。

熱門推薦》

►韓國瑜勝出　挑戰才正開始

►究竟蔡總統過境美國得到什麼？

►看更多【邵宗海】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

邵宗海 邵宗海

政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院..

邵宗海最新文章

more

邵宗海／「九二共識」換「憲法一中」是多此一舉

【國民黨初選】邵宗海／韓國瑜勝出　挑戰才正開始

邵宗海／究竟蔡總統過境美國得到什麼？

邵宗海／民進黨對問題解讀的自我矛盾，怎解？

【民進黨初選】邵宗海／蔡英文軟對抗北京　政策由模糊..

關鍵字: 雲論 邵宗海 雲論邵宗海 韓國瑜 2020大選 國民黨 張善政 九二共識 中華民國憲法 蘇起 國政顧問團
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
邵宗海／「九二共識」換「憲法一中」是多此一舉
張競／對華鷹派反擊無力與難堪制衡
蘇建州／「槍」林「彈」雨下的2020總統大選選情分..
【國安私菸案】凌博志／政府無力約制情治系統的隱憂
【核准設立純網銀】蔡鐘慶／「純網銀」的愛恨情愁

推薦閱讀

陳貴龍／有線電視分組付費牛步　MOD自由選能打破潛..

【國安私菸案】凌博志／政府無力約制情治系統的隱憂

馬凱／國人切莫輕忽「庶民經濟」

【看電影長知識】左撇子／《超人特攻隊2》就是這部短..

蘇建州／「槍」林「彈」雨下的2020總統大選選情分..

張競／對華鷹派反擊無力與難堪制衡

邵宗海／「九二共識」換「憲法一中」是多此一舉

薛承泰／台妹出得去洋菸進得來　誰在發大財？

雁默／有美軍駐防的韓國照樣煙硝四起　那台灣呢？

【核准設立純網銀】蔡鐘慶／「純網銀」的愛恨情愁

相關文章

女神黃捷失戀因「批韓國瑜爆紅」沒時間陪　高市府七字回應

女神黃捷失戀因「批韓國瑜爆紅」沒時間陪　高市府七字回應

高雄市議員黃捷被《鏡週刊》爆料跟同居伴侶也是前楊姓助理分手，友人說黃捷私下透露「被分手」的原因，都是因為批韓國瑜爆紅，造成自己時間被電視通告..

1小時前

周錫瑋：郭台銘90%不會參選　「郭柯」合作加減分不一定

周錫瑋：郭台銘90%不會參選　「郭柯」合作加減分不一定

國民黨恐「抽韓換X」？　徐永明：郭台銘等待機會「換郭來」

國民黨恐「抽韓換X」？　徐永明：郭台銘等待機會「換郭來」

兩個禿子戰爭！蘇貞昌批「開口是酒味」　韓國瑜嗆：酸氣沖天

兩個禿子戰爭！蘇貞昌批「開口是酒味」　韓國瑜嗆：酸氣沖天

兵工廠遷建藍綠立委搶功勞　韓國瑜好囧搶嘜說：我們都感謝！

兵工廠遷建藍綠立委搶功勞　韓國瑜好囧搶嘜說：我們都感謝！

讀者迴響

行動法庭

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

有線電視分組付費牛步　MOD自..

有線電視分組付費牛步　MOD自..

【國安私菸案】政府無力約制情治..

國人切莫輕忽「庶民經濟」

《超人特攻隊2》就是這部短片的..

「槍」林「彈」雨下的2020總..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面