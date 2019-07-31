邵宗海／「九二共識」換「憲法一中」是多此一舉

▲前行政院長張善政建議韓國瑜在兩岸論述上不要維持國民黨的「九二共識」，應改為「憲法一中、台灣優先」。（圖／記者賴君欣攝）

●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

已經接受國民黨總統候選人韓國瑜競選團隊之一的「國政顧問團」團長的張善政，在日前一次媒體受訪中曾經表示，他建議韓國瑜在兩岸論述上不要維持國民黨的「九二共識」，應改為「憲法一中、台灣優先」。當事人的韓國瑜在7月30日則表示，正在召集好幾位學者專家在密集研擬中，等成熟之後再報告。

將兩岸當局、特別是國民黨執政時期，都能相互理解，並用之多年的「九二共識」，一下子變更成另外一種說法，恐怕會不太容易讓已經熟悉此詞意義、也接受此詞說法、並且對此尚有相當默契存在的北京當局、或在台灣非常強烈支持「九二共識」的民眾，在2020大選之前可以在事實上或心理上，能夠全盤接受。

而且將跟兩岸政策論述有關的「憲法一中」，再在句子後面加上「台灣優先」，且不論這其中的有無「邏輯」的關聯性，但如果只是強調需把台灣作為「最優先關切的層面」，憑心而論，沒有這樣的需要。因為只要把韓國瑜在擔任高雄市長之後、以及在國民黨初選期間的一些看法稍加整理，已是滿篇「台灣優先」的政見。但在進入總統大選之後，再刻意喊出這種口號，只會凸顯出韓國瑜在這之前好像「喊得不夠、做的不足」，而且與「憲法一中」的強調並列，似乎也有股說不出「要與民進黨拚誰才是誰愛台灣」的感覺。

而且，最重要的是「九二共識」，在1992年的歷史背景上，它就是國民黨當時已在強調的「憲法一中」位置上。根據1992年國統會為了因應兩岸可能簽署事務性協議有需要對「一個中國」下個定義，在8月1日所發佈的「關於一個中國的涵義」決議文件中就有所說明：「我方則認爲一個中國應指1912年成立迄今之中華民國，其主權及於整個中國，但目前之治權，則僅及於台澎金馬。台灣固爲中國之一部分，但大陸亦爲中國之一部分」。這點說明，是與憲法本文，以及與憲法增修條文的對國土的規範，是完全一致。

▲前國安會秘書長蘇起。（資料照／記者季相儒攝）

即使是馬英九在擔任總統之前於2005年12月接受「亞洲周刊」的訪問時也曾說過，大陸方面要解釋「一中」為「中華人民共和國」，但按照國統綱領的處理方法，就是台北不去否認它，但若依照中華民國憲法，那麼台北就無法承認它。所以，「九二共識」在馬英九時代，也是認為是等同「憲法一中」的看法。

當然北京和臺北對「九二共識」的解釋一直有不同的看法，我們無法否認。北京看法是「各自以口頭上表達海峽兩岸均堅持一個中國的原則」，臺北的解讀則是「一個中國、各自表述」，並強調「一個中國就是中華民國」。說起來，兩岸對「一個中國」應是同意的，不過台北更重視是在它自身憲法上的解讀；但「一個中國是什麼」，彼此還是有歧見，更重要的還是在台北需遵照憲法上的規範。

至於說，1992年是否最終有「九二共識」的結果？嚴格來說，這要看所謂的「共識達成」，是僅限於兩會在香港會談期間，還是說應該是涵蓋後來兩會在後續文件上的補充期間。如是前者，那確實是兩會當時並沒有達成共識結論；但如是後者，那必須說，雙方往來的文件上，是都同意「各自在口頭上表達對一個中國原則的堅持」。

只是說，「九二共識」稍後引發爭議，一方面是民進黨在2000年上台後，便不認同這個歷史史實，直到現在蔡英文還是如此；另外，也是由於創造這個用詞的蘇起在2002年10月為「『一個中國，各自表述』共識的史實」這本書寫序時，曾說：「因為憂慮兩岸前景，希望能創造某個模糊慨念，讓兩岸能在『一個中國』問題上解套，本人曾在2000年4月脫離公職前夕，創造『九二共識』這一個新名詞，企圖避開『一個中國』的四個字，並涵蓋兩岸各黨的主張」。蘇起的這段叙述，逐讓「九二共識」一詞，在過去二十七年裡，佈滿了「衆說紛云」的解讀，也埋下了不少為了取代「九二共識」，國民黨曾另外提出「一中各表」或「憲法一中」的建議，徒增困擾。

因此這篇小文，就是建議韓國瑜及張善政，在大選期間，為求兩岸不生波濤，避免在民進黨對手正面攻擊之際，尚受側面受擊，希望「九二共識」仍能是韓國瑜競選團隊或「國政顧問團」在兩岸政策論述上的重要指標。

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