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「博恩」不再夜夜秀｜行動法庭 第26集預告

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▲「行動法庭」主持人蘇位榮和「夜夜秀」前主持人曾博恩。（圖／記者湯興漢攝）

●蘇位榮／《行動法庭》主持人

本週二中午1點ETtoday行動法庭

博恩自揭被公然侮辱的不堪往事！

《博恩夜夜秀》主持人曾博恩上週因為拿鄭南榕自焚事件開玩笑，引發爭議，博恩決定離開《博恩夜夜秀》，而上個月，博恩才因為《博恩夜夜秀》試播時辱罵同事三字經，台北地院以博恩沒有侮辱犯意等理由判決無罪。博恩到ETtoday新聞雲的司法節目《行動法庭》接受主持人蘇位榮的全面拷問，再加上網美律師黃靖芸助陣下，博恩全都招了，聊到自己在大學時被告公然侮辱罪、對判決的看法，以及身為公眾人物面對酸民辱罵時的心情。

博恩表示，開了節目後經常被罵，酸民留言罵他外觀、講話聲調難聽，面對這些負面評價他一笑置之，「罵的不真實，又何必往心裡去？」博恩說，若對方罵到節目真正缺點，他會笑納諫言下次改進。

▲《博恩夜夜秀》前主持人博恩與網美律師黃靖芸談公然侮辱要不要廢除？ （圖／記者湯興漢攝）

至於博恩為什麼會對公然侮辱這麼感興趣？他在台大時為什麼會被控告涉嫌公然無罪？法院現在判他無罪，他又怎麼看？事件過後曾博恩首次接受節目專訪，與《行動法庭》主持人蘇位榮分享心情。想知道更多有趣的內容，請鎖定8月13日下午一點ETtoday新聞雲「播吧」播出的《行動法庭》

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