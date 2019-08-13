林立青／毒氣可以用防毒面具擋　恐怖政治氛圍呢？

●林立青／工地主任、作家，著有《做工的人》



在6月底到7月初的時間，我身邊的記者朋友們一個一個的前去香港看局勢，並且作第一手採訪，即使記者本身不是這條線，也都買機票去一趟，還有人因為七一沒法去而扼腕，立刻說要訂了下一趟飛機機票。

去的人是誰呢？王牌記者、社工、NGO組織者，一些所謂「領袖菁英」活動認識的朋友。他們也都各自帶回來各種訊息，目光如炬的社工在6月中告訴我「這事情會越來越大」，我追問，他表示各種物資已經分配妥當，甚至活動方收到源源不絕自主送來的口罩護目鏡和生理食鹽水，「看香港人有多認真，就看他們願意花多少錢」他這句話預言了香港人這次活動將會擴大。

當時，我跟著那些自己的香港朋友討論起來，笑著說你們那裏看來要超過太陽花，她笑著說「你們這些境外勢力帶壞我們。」

「願意花錢」的香港人

社工說的是對的，接下來的活動屢破紀錄，即使警方武裝升級，即使出現了元朗暴力，一次一次的活動卻越來越熱，直至今日人潮依舊眾多，後來去參加抗爭活動後回來的朋友們全部驚嘆不已，有社工告訴我，他從頭到尾都在協助分裝物資，有記者說，一去就拿了全身頂裝6800加上60926濾毒罐，這些物資像是不用錢的送到前線，分給所有「有需要的人」，可是都是學生和其他人在拿，真正的香港人自己買自己的裝備，印證了對香港人來說，願意花錢的事才是認真的事，香港的五金行全部都有武勇抗爭包，對香港人來說，自己準備自己的裝備理所當然，隨手買了以後可能還帶上一組，供給需要的如記者，如台灣來的朋友。

香港的物資應該是不缺的，從淘寶買東西既便宜又大宗，只要找對商家認明天貓，也不大需要擔心假貨，討厭中國淘寶和商家的話，訂亞馬遜也不用擔心，東方明珠，隨時都可以收件攬件。

▲香港人開始討論起濾毒罐，各種3M產品的編號像是黑話一樣，快速傳遞。（圖／路透）

買這些東西都不是什麼問題，香港人比台灣人有錢的多，但是在7月中以後，狀況改變，先是原本去的朋友都在笑著說人到就好，後來發現香港缺了濾毒罐，淘寶開始收不到貨，也不大敢收攬到自己家，警察的執法暴力令人擔憂。接著是亞馬遜的貨時有時斷，開始出現不穩定供貨，有前來台灣的香港朋友請我幫忙買一盒一盒的濾棉。

就在我寫出香港人裝備的那一天，香港人真的開始發文，討論起濾毒罐了，各種3M產品的編號像是黑話一樣，快速傳遞，比所有流行音樂歌詞都還要令人震驚，香港人傳來的訊息是笑著說我居然還要出勇敢包，沒兩天，她又傳來「香港有賣，成本價供貨阿」上面寫滿各種3M號碼，他習以為常的補充，我卻有點難受：到底為什麼可以記得起來？這問題到口邊立刻收了回去，那些催淚彈洗眼睛的照片解釋了一切。

倒背如流的商品編號、行話

而在7月初時，台灣的五金行還不大清楚香港人的暗語，只知道「噴農藥」和「工廠洗藥水」用的面罩，7月中時，台灣的五金行開始知道「大全配」和「倚天屠龍」等特殊黑話，但是到了8月10日，連太原路和環河南路的大五金行，都開始缺了最基本的6006濾罐，連6003都不見得有貨，香港來自由行的人們沿著武昌街到環河南或者是太原路太過方便，這裡所有的五金行現在都知道「倚天屠龍」、「套餐B」、「套餐C」、「豬嘴圓盤」。

太多台灣人、香港人拿著圖片跑到五金行去問去找了，商人的消息是最靈通的了，我在8月10日問幾家五金行「怎麼沒進濾罐」，他們的反應是「早進了！每周進，供應商每周就送到我們這幾家一箱一箱補，然後台灣人香港人來了，卡刷了，我們就沒了」，我問了兩家以後，此言確實不假，周六的上午只剩下不提供刷卡的商家，走進刷卡的店家，他們則說只剩下7502，「6200？周一有人刷卡全買了，昨天6502也沒了，P100濾棉剩五盒，你現在要買的話我只能賣你7502+6003+5N11，送你501，但是也只剩沒幾組了。」「小林，我們這裡平常只有看香港人拉行李箱來後車頭買襪子或者是珠子，開五金行開30年，今年第一次看到旅客拉行李箱來裝濾棉。」

問他什麼人來買這麼多？他說沒問清楚，但願意自報身分的有社工，有藝術家，有護理師，這和我印象中不同，香港人來台灣買貨時反而願意談自己身分？台灣的五金行門面空間都極小，當7502這樣的東西掛在門口時，就可知道熱銷的程度，今天再經過時，問了五金行門口那一箱3M，老板淡淡地說「那是人家訂貨，週二要來拿。」

我在半個月前來能聯絡的上香港朋友，她要我刷一下信用卡，我幫買亞馬遜，她下次來台灣時幫我帶香港製的555線衫「李小龍衫啊！仲勁！Be Water！」

▲港警在港鐵葵芳站內施放催淚彈。（圖／版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image）



我出身工地之中，要知道銷貨的狀況，可以從業務和商家的專業程度開始理解，去五金行遇到業務，當他秒答台灣本身沒有進60926，建議的搭配方式是套餐B和C時，就知道全球都在討論了。業務員開始解說起各種催淚彈，萬宗不離二氯甲烷，加溫、散佈、催淚三效合一，更專業的人們談論起CN、CR、CS，越是專業的，也越可信任。令人感到憂傷的是，這些貨物反而比起我過去買的時候更為便宜，能做大的企業社，果然不願靠此發財，五金行不哄抬價格，找上業務員和通路也都只是成本價。

但是要如何送過去呢？半個月前刷卡買的亞馬遜似乎送到了，反而香港人自己從亞馬遜買來的送不到香港，又有朋友說香港現在連雷射筆也買不到，有錢也買不了淘寶。

錢買不到乾淨的空氣，在催淚彈下沒有用了。

噤聲和靜止的聊天視窗

於是在台灣的香港人開始募集物資，或者拜託親友送去，我卻開始擔心起來，香港人做事情謹慎的多，深怕被人發現，深怕被抓到，我寄過去的東西只說了收到，之後群組內開始沒有什麼回應，只剩下「時代革命，光復香港」這樣的轉貼文字。

晚上，她看到新聞，告訴我先不要寄到上次的地址了「防黑警內鬼」，看到這五個字以後，我知道在事件落幕前，我必須和香港的朋友斷了聯繫。我看這最後一次我們見面聊天時拍的照片，她笑著和我合照，還告訴我台灣的555線衫現在多是仿冒品，如果香港還存活得下來，她會帶正555給我。

可是，555線衫已經停產了，沒有未來了。

有些東西一但沒有，就再也買不到，只會剩下假貨。

現在我們的聊天室窗上，停留在「防黑警內鬼」這五個字，她沒有回我訊息了，我好像知道了什麼？除了早知道的催淚彈以外，我瞬間知道了香港的空氣，除了催淚的毒氣以外，還有別的，更可怕的存在。

我可以為香港人，為我的朋友送去濾毒罐，卻無法想像連收貨地址都被追蹤，都必須自我審查的空氣有多沉重？再毒的毒氣都可以透過各種方法搭配，可是那些香港人的群組一旦看到新面孔，便再也不說話的氛圍，不是防毒面具和高級濾棉可以擋下的。

看著我手上的7502大全配，看著她給我的地址和沒有再上線的帳號，我突然感到難受了起來。

毒氣可以用防毒面具去擋，政治氛圍呢？

恐怖要用什麼來擋？

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