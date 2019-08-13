ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

林立青／毒氣可以用防毒面具擋　恐怖政治氛圍呢？

雲論

●林立青／工地主任、作家，著有《做工的人》

在6月底到7月初的時間，我身邊的記者朋友們一個一個的前去香港看局勢，並且作第一手採訪，即使記者本身不是這條線，也都買機票去一趟，還有人因為七一沒法去而扼腕，立刻說要訂了下一趟飛機機票。

去的人是誰呢？王牌記者、社工、NGO組織者，一些所謂「領袖菁英」活動認識的朋友。他們也都各自帶回來各種訊息，目光如炬的社工在6月中告訴我「這事情會越來越大」，我追問，他表示各種物資已經分配妥當，甚至活動方收到源源不絕自主送來的口罩護目鏡和生理食鹽水，「看香港人有多認真，就看他們願意花多少錢」他這句話預言了香港人這次活動將會擴大。

當時，我跟著那些自己的香港朋友討論起來，笑著說你們那裏看來要超過太陽花，她笑著說「你們這些境外勢力帶壞我們。」

「願意花錢」的香港人

社工說的是對的，接下來的活動屢破紀錄，即使警方武裝升級，即使出現了元朗暴力，一次一次的活動卻越來越熱，直至今日人潮依舊眾多，後來去參加抗爭活動後回來的朋友們全部驚嘆不已，有社工告訴我，他從頭到尾都在協助分裝物資，有記者說，一去就拿了全身頂裝6800加上60926濾毒罐，這些物資像是不用錢的送到前線，分給所有「有需要的人」，可是都是學生和其他人在拿，真正的香港人自己買自己的裝備，印證了對香港人來說，願意花錢的事才是認真的事，香港的五金行全部都有武勇抗爭包，對香港人來說，自己準備自己的裝備理所當然，隨手買了以後可能還帶上一組，供給需要的如記者，如台灣來的朋友。

香港的物資應該是不缺的，從淘寶買東西既便宜又大宗，只要找對商家認明天貓，也不大需要擔心假貨，討厭中國淘寶和商家的話，訂亞馬遜也不用擔心，東方明珠，隨時都可以收件攬件。

▲香港人開始討論起濾毒罐，各種3M產品的編號像是黑話一樣，快速傳遞。（圖／路透）

買這些東西都不是什麼問題，香港人比台灣人有錢的多，但是在7月中以後，狀況改變，先是原本去的朋友都在笑著說人到就好，後來發現香港缺了濾毒罐，淘寶開始收不到貨，也不大敢收攬到自己家，警察的執法暴力令人擔憂。接著是亞馬遜的貨時有時斷，開始出現不穩定供貨，有前來台灣的香港朋友請我幫忙買一盒一盒的濾棉。

就在我寫出香港人裝備的那一天，香港人真的開始發文，討論起濾毒罐了，各種3M產品的編號像是黑話一樣，快速傳遞，比所有流行音樂歌詞都還要令人震驚，香港人傳來的訊息是笑著說我居然還要出勇敢包，沒兩天，她又傳來「香港有賣，成本價供貨阿」上面寫滿各種3M號碼，他習以為常的補充，我卻有點難受：到底為什麼可以記得起來？這問題到口邊立刻收了回去，那些催淚彈洗眼睛的照片解釋了一切。

倒背如流的商品編號、行話

而在7月初時，台灣的五金行還不大清楚香港人的暗語，只知道「噴農藥」和「工廠洗藥水」用的面罩，7月中時，台灣的五金行開始知道「大全配」和「倚天屠龍」等特殊黑話，但是到了8月10日，連太原路和環河南路的大五金行，都開始缺了最基本的6006濾罐，連6003都不見得有貨，香港來自由行的人們沿著武昌街到環河南或者是太原路太過方便，這裡所有的五金行現在都知道「倚天屠龍」、「套餐B」、「套餐C」、「豬嘴圓盤」。

太多台灣人、香港人拿著圖片跑到五金行去問去找了，商人的消息是最靈通的了，我在8月10日問幾家五金行「怎麼沒進濾罐」，他們的反應是「早進了！每周進，供應商每周就送到我們這幾家一箱一箱補，然後台灣人香港人來了，卡刷了，我們就沒了」，我問了兩家以後，此言確實不假，周六的上午只剩下不提供刷卡的商家，走進刷卡的店家，他們則說只剩下7502，「6200？周一有人刷卡全買了，昨天6502也沒了，P100濾棉剩五盒，你現在要買的話我只能賣你7502+6003+5N11，送你501，但是也只剩沒幾組了。」「小林，我們這裡平常只有看香港人拉行李箱來後車頭買襪子或者是珠子，開五金行開30年，今年第一次看到旅客拉行李箱來裝濾棉。」

問他什麼人來買這麼多？他說沒問清楚，但願意自報身分的有社工，有藝術家，有護理師，這和我印象中不同，香港人來台灣買貨時反而願意談自己身分？台灣的五金行門面空間都極小，當7502這樣的東西掛在門口時，就可知道熱銷的程度，今天再經過時，問了五金行門口那一箱3M，老板淡淡地說「那是人家訂貨，週二要來拿。」

我在半個月前來能聯絡的上香港朋友，她要我刷一下信用卡，我幫買亞馬遜，她下次來台灣時幫我帶香港製的555線衫「李小龍衫啊！仲勁！Be Water！」

▲港警在港鐵葵芳站內施放催淚彈。（圖／版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image）

我出身工地之中，要知道銷貨的狀況，可以從業務和商家的專業程度開始理解，去五金行遇到業務，當他秒答台灣本身沒有進60926，建議的搭配方式是套餐B和C時，就知道全球都在討論了。業務員開始解說起各種催淚彈，萬宗不離二氯甲烷，加溫、散佈、催淚三效合一，更專業的人們談論起CN、CR、CS，越是專業的，也越可信任。令人感到憂傷的是，這些貨物反而比起我過去買的時候更為便宜，能做大的企業社，果然不願靠此發財，五金行不哄抬價格，找上業務員和通路也都只是成本價。

但是要如何送過去呢？半個月前刷卡買的亞馬遜似乎送到了，反而香港人自己從亞馬遜買來的送不到香港，又有朋友說香港現在連雷射筆也買不到，有錢也買不了淘寶。

錢買不到乾淨的空氣，在催淚彈下沒有用了。

噤聲和靜止的聊天視窗

於是在台灣的香港人開始募集物資，或者拜託親友送去，我卻開始擔心起來，香港人做事情謹慎的多，深怕被人發現，深怕被抓到，我寄過去的東西只說了收到，之後群組內開始沒有什麼回應，只剩下「時代革命，光復香港」這樣的轉貼文字。

晚上，她看到新聞，告訴我先不要寄到上次的地址了「防黑警內鬼」，看到這五個字以後，我知道在事件落幕前，我必須和香港的朋友斷了聯繫。我看這最後一次我們見面聊天時拍的照片，她笑著和我合照，還告訴我台灣的555線衫現在多是仿冒品，如果香港還存活得下來，她會帶正555給我。

可是，555線衫已經停產了，沒有未來了。

有些東西一但沒有，就再也買不到，只會剩下假貨。

現在我們的聊天室窗上，停留在「防黑警內鬼」這五個字，她沒有回我訊息了，我好像知道了什麼？除了早知道的催淚彈以外，我瞬間知道了香港的空氣，除了催淚的毒氣以外，還有別的，更可怕的存在。

我可以為香港人，為我的朋友送去濾毒罐，卻無法想像連收貨地址都被追蹤，都必須自我審查的空氣有多沉重？再毒的毒氣都可以透過各種方法搭配，可是那些香港人的群組一旦看到新面孔，便再也不說話的氛圍，不是防毒面具和高級濾棉可以擋下的。

看著我手上的7502大全配，看著她給我的地址和沒有再上線的帳號，我突然感到難受了起來。

毒氣可以用防毒面具去擋，政治氛圍呢？

恐怖要用什麼來擋？

熱門文章》

►美國退休大使談香港問題的弦外之音

►香港持續動亂　將成中國最大危機

►香港股市的質變與量變

●本文獲作者授權，轉載自「臉書」。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 林立青 雲論林立青 百萬人塞爆機場 物資 防毒面具 布袋彈 反送中 催淚彈 香港
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮..
白依／香港示威收拾亂局易　收拾人心難
丘福隆／2020大選預測的「最大變數」
黃奎博／認清「今日香港、明日台灣」的條件
林立青／毒氣可以用防毒面具擋　恐怖政治氛圍呢？

推薦閱讀

吳淡如／離過婚的她　再漂亮也没有人敢追

趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

【看劇人生】大唐反恐《長安十二時辰》 閱歷史論君臣..

謝金河／美中貿易戰喧譁　吵醒台日兩隻酣睡的兔子

黃竣民／台灣野戰防空　終有機會補破網

尤里安／萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？

沈榮欽／組黨若是柯文哲衰敗起點　何以受傷最重的是時..

包正豪／郭董不再是「政治素人」

廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮..

相關文章

香港機場再癱瘓！即起停止旅客報到　13日最新「航班異動」懶人包

香港機場再癱瘓！即起停止旅客報到　13日最新「航班異動」懶人包

香港民眾13日再度前往機場發起集會靜坐，由於客運大樓運作嚴重受阻，香港機管局傍晚5點15分再度宣布，所有航班登記服務已經暫停，請旅客盡快離開..

2小時前

陸官媒稱台對香港伸黑手　陸委會諷：浪費生命發廢文

陸官媒稱台對香港伸黑手　陸委會諷：浪費生命發廢文

香港機場再癱瘓！　下午4時30分暫停登機服務

香港機場再癱瘓！　下午4時30分暫停登機服務

旅客遭阻登機　香港機場機管局暫停航班登記

旅客遭阻登機　香港機場機管局暫停航班登記

新華社點名黎智英、李柱銘為「禍港亂港頭目」：必將自食其果

新華社點名黎智英、李柱銘為「禍港亂港頭目」：必將自食其果

讀者迴響

行動法庭

廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮辱往事｜行動法庭 第26集

廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮辱往事｜行動法庭 第26集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

離過婚的她　再漂亮也没有人敢追

離過婚的她　再漂亮也没有人敢追

當對岸不再「寄希望於臺灣人民」..

【看劇人生】大唐反恐《長安十二..

美中貿易戰喧譁　吵醒台日兩隻酣..

台灣野戰防空　終有機會補破網

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面