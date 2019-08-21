【F16V批准售台】揭仲／飛行員不足？新戰機的影響與挑戰

▲軍售案中的這66架F-16C/D Block70戰機，都具備執行現代網狀化作戰的能力。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

●揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會高級助理研究員

在美國總統川普於18日答覆媒體詢問時，親口證實「已批准出售F-16戰機給台灣」後，美國國防部安全合作局(DSCA)也隨即在美東時間20日，正式將這筆總金額上限約80億美元的軍售案，送交美國國會。

雖然，這66架F-16C/D Block70戰機，是美國在不願出售F-35戰鬥機，但又覺得有必要協助中華民國強化戰力的情況下，所提供的一個折衷案。但這66架F-16C/D Block70戰機，仍舊能在下列方面，使國軍空軍的作戰能力獲得明顯的提升。

增加第一線戰鬥機的數量

在F-5E/F戰機從1997年起，逐步退出第一線作戰任務後；中華民國空軍第一線的戰鬥機數量，包括三型二代戰機在內，大約維持在330架至340架之間。當2003年空軍開始向美國提出採購66架F-16C/D戰機的需求時，原本的規劃是若美國同意供售F-16C/D，則將進駐台中清泉崗基地；同時將原駐清泉崗的56架經國號戰機移交給台東基地，接手F-5E/F汰除後的部訓任務。由於空軍不打算替這56架經國號戰機進行性能提升，因此也將逐步退出第一線的作戰任務。使空軍第一線的戰鬥機數量，仍舊維持在330架至340架之間。

當16年後，美國終於同意出售66架F-16C/D Block70戰機給我方時，我空軍早已決定以國造之「高級教練機」來汰除F-5E/F戰機，並擔任部訓任務。而原本擬退出第一線作戰任務、駐清泉崗的56架經國號戰機，也已經完成了性能提升。使日後空軍第一線的戰鬥機兵力增加為近400架。不僅大幅提升空軍戰機的運用彈性，也能使空軍在進入戰爭狀態時，調派更多的戰機執行對大陸東南各省內陸軍事目標的「聯合制壓作戰」；特別是作戰半徑更遠、武器酬載更多、對地攻擊能力更強的F-16C/D Block70戰機

▲原本擬退出第一線作戰任務、駐清泉崗的56架經國號戰機，也已經完成了性能提升。使日後空軍第一線的戰鬥機兵力增加為近400架。（圖／記者李毓康攝）

對抗中共匿蹤戰機的能力提升

尤其值得注意的是，日後空軍近400架的第一線戰鬥機中，配備APG-83 AESA主動電子掃描陣列雷達的機隊數量，將由140餘架大幅增加為近210架。

AESA雷達對中共陸續服役的「殲20」匿蹤戰機，在偵測效果方面遠較傳統的機械掃描式雷達優越；若能獲得地面防空系統的有效支援，這210架配備AESA雷達的戰機，就能相當程度地抵銷中共空軍在匿蹤戰機上的優勢。

能遂行網狀化作戰的武器載台數量提升

目前國軍第一線戰鬥機數量雖高達330餘架，但受限於國防預算，真正能與衡山指揮所、海軍基隆級驅逐艦等，進行即時情資交換、共享戰術圖像，以執行現代化聯合作戰者，僅有部分安裝Link-16數據鏈路專用終端機的F-16A/B戰機。這些安裝專用終端機的F-16A/B戰機，不僅可使位於衡指所的聯合作戰指揮中心，能即時掌握在空執行任務戰機的燃油與彈藥情形；也可以將來自地面觀通系統或水面軍艦所搜獲的敵機目標資訊，第一時間傳輸給在空的戰機；並讓這些戰機甚至可以在不開啟機載雷達的情況下，就能在視距外對敵機發動攻擊。

美國這次同意的軍售案中，也包括75具Link-16數據鏈路專用終端機，使這66架F-16C/D Block70戰機，都具備執行現代網狀化作戰的能力，將大幅增加國軍能遂行現代網狀化作戰之載台數量，提升空軍聯合防空能力。

▲空軍在一心想擴充戰鬥機數量、甚至增加新的戰鬥機聯隊時，應該先想辦法解決飛行員人數偏低的問題。（圖／記者季相儒攝）

飛行員人數不足

但要讓這批戰機能充分發揮戰力，空軍需先致力於提高「座艙比」，解決飛行員人數不足的情形。「座艙比」為世界各國空軍評估作戰能力的簡單比較，即為飛行員人數與機隊座艙數的對比。在戰時，戰機只要沒有受損，返航加油掛彈後可立刻升空；但飛行員即便沒有受傷，在戰場高度壓力的環境下，也未必能馬上出勤。因此，若飛行員人數越多，則戰機能實際出勤的架次就越多。因此「座艙比」越高，就表示戰時空中持久作戰能力越好。

但我國空軍飛行員的「座艙比」長期偏低。據傳最低時只有1：1.33左右，也就是每架戰機僅有1點33位飛行員，遠低於美國的1：2至1：2.5。過低的「座艙比」，可能意味著國防資源有浪費之嫌。假設以每天出勤100架次為目標，當「座艙比」為1：2時，只要50架飛機就可達成目標：但當「座艙比」僅為1：1.33時，就需要75架飛機才能達成目標。因此，空軍在一心想擴充戰鬥機數量、甚至增加新的戰鬥機聯隊時，應該先想辦法解決飛行員人數偏低的問題。

訓練課目亟需調整

此外，這66架F-16C/D Block70戰機，雖具備強大的攻擊能力，可執行長距離滲透攻擊任務，但台灣周邊缺乏足夠的訓練空間與訓練空域；再加上空軍的訓練長期以空防為主，相關的長距離對地攻擊戰術與訓練課目相對缺乏。因此，空軍在獲得新戰機的同時，也應該和美國國防部協商，調整空軍飛行員赴美訓練的課目內容，將大編隊、長距離滲透攻擊，和壓制地面防空系統的戰術納入，以充分發揮這批新戰機的戰力。

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