投書／國家機器如影隨形　驚弓之鳥如履薄冰

▲韓國瑜近日控訴遭「國家機器」監控。（圖／記者屠惠剛攝）



●吳程遠／全美台灣同鄉聯誼會 顧問會總召集人

電影 Cape Fear「譯：恐怖角」敘述一名強暴犯懷疑當年為自己辯護的律師扣押了重要脫罪的證據，14年後出獄的第一件事，就是對律師進行報復。獄中研讀法律，鍛鍊體魄的男主角（勞勃狄尼洛飾）不僅刻意讓律師知道其報復意圖，讓一家人受盡無所不在的騷擾，熟讀法條的男主角更讓律師毫無回擊之力，連妻女都成為被報復的犧牲品。這部1991年的驚悚電影，細膩描繪復仇的男主角如何以無止盡的挑釁與騷擾，達到讓仇敵失去理智的目的，被挑起的憤怒與恐懼，阻礙其冷靜思考的能力，頻頻做出錯誤決定，走向全盤皆輸的局面。律師一家最終得以保全，但生活細節被躲在暗處的人充分掌握，這部電影勾勒出的恐怖氛圍，至今仍印象深刻。

國民黨總統候選人韓國瑜公開表示「國家機器動得非常厲害」，包括坐車都可能被裝追蹤器，而李佳芬節目上也表示自家上空經常有無人機出沒、還透露有人高價雇用狗仔跟拍女兒韓冰。對於執政者而言，這樣的指控何其嚴重，對韓的坐車被安裝追蹤器的說法，存疑者多於相信的人，真相終究會水落石出，但社會對韓國瑜及其家人的遭遇，尤其民進黨操控的國家機器所帶來的恐懼感，卻是真實的。

一張在峇里島打麻將的相片，讓韓國瑜被綠營群起攻擊，但面對記者詢問國家機器是否監視韓國瑜時，蔡英文第一時間選擇不正面回答，反要求韓「應該回答人民質疑，不要牽拖」。國家監視人民的話題是何其嚴肅，元首一抹隱晦的微笑，給外界製造更多疑惑與不安的想像。前任市長陳菊的隨身攝影官五度夜闖市長辦公室，韓國瑜對可能被監聽竊錄表達擔憂，卻反被綠營以「胡亂臆測、假鬼假怪」回擊塘塞。北上參加行政院院會後，刻意剪輯成「蘇貞昌教訓韓國瑜」的影片，被上傳到蘇貞昌的臉書，蘇也以戲謔的態度把影片製作的惡意動機，詭辯為政院的日常。

對於自己何時會被偷拍、說的話會被如何扭曲、辦公及私人空間何時會被入侵充滿著擔憂，論誰都會變成驚弓之鳥。而此時國家機器的定義，可以是蘇貞昌剪輯的影片、陌生人偷拍的相片、自宅上空盤旋的空拍機、潛入辦公室的前朝官員，更不用說網路各種惡意攻訐以及不知何方射來的暗箭。

「沒抓到全是無端臆測，抓到了也是穿鑿附會」。民進黨手握國家資源，卻把政敵當成獵物追殺，就算政治的霸凌引起民眾反感，也已經毫無所謂。無時無刻的挑釁與騷擾或許能讓對手暫時失去冷靜與耐性，但同樣也是堅強意志的淬煉過程。為政治利益賠上了人性，民進黨在台灣種下的病根，除了國家機器的嚴重折舊，未來人民對政府信心的重建工程，恐怕才是漫漫長路。

►蔡英文是美方最佳的台灣牌？

►美國會打台灣牌嗎？端視川普的這些小動作

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。