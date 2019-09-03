【換瑜之亂】吳崑玉／沉「瑜」落燕「吳」奈何？

●吳崑玉／前親民黨文宣部副主任，曾任職公關公司、雜誌副總編，危機管理顧問，現職專欄作者。

「春恨秋悲皆自惹，花容月貌為誰妍？」這是賈寶玉神遊太虛幻境，走到「薄命司」時，看到門上的一副對聯。將此聯改改，用來形容吳主席與國民黨現在的狀況，恐怕也相當貼切。

國民黨從去年1124大勝到今天，已經把「夜襲」唱成了「魂斷藍橋」，其實一點也不意外。原因就是「勇者任其自進，怯者任其裹足，犧牲者犧牲而已，機巧者自為得意。」這是1947年張靈甫將軍在孟良崮戰歿前，上書老蔣所言，70多年來，國民黨人的自私投機性格依然沒有改變。

從2008年的「好馬眾人騎」，到2014年的「樹倒猢猻散」，檯面上政治人物「為己不為黨，有我沒有國」的心思已經讓人看在眼裡。2018年底的逆轉勝，重新激起了所有藍軍菁英的希望，於是紛紛表態投入總統選戰。

此時作為黨主席的吳敦義，其實也是有點私心的。無奈現實比人強，多年來累積的不信任感，如今讓他民調墊底，於是只好轉去先當個「King Maker」。但他又不甘心讓不對盤的朱立倫、王金平上位，韓國瑜剛當高雄市長，參加初選機率不高。於是把國民黨金主郭台銘扛出來，卡韓擠王兼滅朱。沒想到，韓粉不依就是不依，最後韓國瑜自己也動了凡心，跳下來初選，悲劇就此上演。

▲筆者認為吳敦義作為黨主席，其實也是有點私心的。（圖／記者屠惠剛攝）

吳敦義的錯誤在於兩個方面：第一，國民黨自有初選以來，多是早有「規劃人選」，然後行禮如儀。如果真的搞初選，結局多是結下不可化解的恩怨，而不是競爭－整合的過程。但吳偏要「簡單複雜化」，不決人選卻搞初選，於是「春恨」自此展開，「秋悲」只是必然結果。

第二個問題是「失去信任」，這是國民黨高層最鄙視，卻是長期文宣戰中最重要的指標，因為失去信任，就再沒有人要聽你講任何話。王、朱、吳都已失去深藍信任，而深藍力挺的韓國瑜，信任度宛如迫擊砲彈道，去年以高於45度角暴升頂點，卻因展露野心和不斷失言自爆，「五點聲明」後以45度角下墜，信任度一個半月內從50.3%掉到33%（美麗島民調），加上整個黨對於一國兩制與反送中的沉默，現在則是信任度30%，不信任度卻高達63%。

更可悲的是，素人郭董也沒得到好處，一連串失言與過度表演，讓人看見他政治素養的欠缺。初選失利，現在準備自行參選，又要揹上分裂藍軍的罪名。民調支持度沒有韓國瑜高，「換瑜」毫無機會。自主性高的柯粉能轉過來多少？誰也沒有把握。只怕最後這個鍋子組的「復仇者聯盟」，把魚給煎黑了，鍋子也毀了，才發現自己始終只是個「盤子」（台語）。

國民黨的諸侯們也很現實，去年禿子幫襯了燕子、漢子上轎，今年形勢陡變，燕子飛了，漢子跑了，大家都以市政為重，保持中立。

吳敦義作為黨主席，既不敢乾綱獨斷，拍板力挺郭董；又不願忍辱負重，像西力控一樣黏起各個玻璃心。對於春恨秋悲的風險，既不能控管於前，又不能善了於後。一手好牌卻打到豬羊變色，整個黨如同奔車朽索（狂奔的馬車卻靠爛掉的繩索控制），人財兩失，也是讓人看到吐血。

「說到辛酸處，荒唐愈可悲。由來同一夢，休笑世人癡！」紅樓夢的結語，也可能正是國民黨的結局。只能說，機關算盡太聰明，反算了卿卿性命。因為所有的計算，從來不包括「信任」。但失去了「信任」，你就什麼都不是！也許這樣的國民黨，就是得徹底倒下，入土為安，化為腐土，才能再長出體質不一樣的新芽。

熱門推薦》

►郭台銘急著表態參選，觸動他內心的動機是什麼？

►2020大選預測的「最大變數」

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。



