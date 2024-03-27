許文彬／強化護理師待遇福利　維護人權兼保障國人健康

▲ 目前國內領有護理師執照者大約三十萬人，然實際從事臨床服務的，僅約六成。（圖／CFP）

● 許文彬／中華人權協會名譽理事長、護理師護士公會全聯會法律顧問

護理人員是醫療體系中的重要角色，目前國內領有護理師執照者大約三十萬人，然僅約六成員額實際從事臨床服務，形成全國醫療院所的護理人力短缺現象，影響廣大民眾的健康情況。各方期盼政府主管當局，對於全國護理人員的工作環境及待遇福利，多加給予關照。這不僅是對於護理師人權的維護而已，同時也是給國人健康醫療的多一層保障。

猶記得前年新冠疫情嚴重之際，台大醫院內部的醫療工會團隊發表過一篇「緊急向社會及政府求救」的公開信，呼喊「我們已經擋不住了！」引起社會的關切，希望有關當局能採取具體措施，以協助改善。時至今日，雖已有「夜班津貼加碼」、「降低護病比例」等方案之運作，然而護理師人力荒的問題仍待解決。尤其目前又有長照機構、壽險業，也在爭搶護理人才；因此醫療院所護理人員的「白班」、「手術室」服務獎勵，也再度受到關注。

當前疫情尚未完全消失，則如何防疫、療疫，還是有維護全民健康的環境需求壓力加在第一線工作的護理師們身上！按照《護理人員法》的規定，除了專責「醫療輔助行為」項目之執行，護理師們尚應對於住院患者依其病情需要，提供適當的護理服務。從而，目前各醫療院所護理師的工作辛勞程度，可謂仍與日俱增；若是自顧不暇，當然不只是其個人的專業人權受害，更將波及廣大民眾的醫療健康之維護。

綜上所述，吾人除向全國護理師們表達崇高的敬意與謝意，同時也要再度籲請執政當局多加體恤、慰勉，並以具體的福利措施予以回饋。

▲ 向全國護理師們表達崇高的敬意之餘，也籲請執政當局多加體恤、慰勉，以具體的福利措施予以回饋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。