ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

何美鄉／釐清寶林食物保存SOP　留意「人為蓄意」可能

我們想讓你知道…盼此食安事件儘速落幕，並能藉此機會讓食物保存SOP列入餐飲業重要管理項目。還有衛生單位在調查食安事件時，隨時都要保留有可能是「人為蓄意破壞」的思維。

● 何美鄉／中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員

又是一個食安事件，看起來很嚴重，因為可能已有相關性的死亡案例、有急性肝衰竭、有人使用葉克摩被搶救中。有關這些案例的資訊雖然破碎，也沒有受影響人數的多寡，但重大公共衛生事件應仍算得上。

從用餐時間，到發病的時間僅數小時，最有可能是食物中毒，可以確定非感染性腸胃炎（通常需48小時才會發病）。

而死亡案例是一位39歲男性，若無共病，則是相當罕見。因為通常高風險族群是老人、兒童、及懷孕女性。當然或許沒有此類高風險族群用餐，但健康年輕人因食物中毒往生，則所食用的毒素不是劇量、就是劇毒。

若肝衰竭是一指標症狀，則須朝仙人掌桿菌毒素（有氧或無氧都可繁殖）、肉毒桿菌毒素（雖為神經毒素，仍可早成肝臟病變，屬厭氧菌）、及菇類中毒探索。考慮這些病菌的屬性，事關培養的效率。以上兩種毒素只要產生，其毒性就很難被中和（就是高溫雖可殺菌，但無法中和已產生的毒素），在炎熱的夏天確保食安，就是要預防毒素的產生，而最關鍵的是，確保食物保存在適當的溫度，通常在25℃以上的室溫，這些病菌就繁殖得很好，繁殖過程必會產生毒素。

▲ 衛生局須釐清粿條或河粉在被烹調前，置放於室溫多久？還有，冰箱溫度的管理、冰箱容量的管理。（圖／翻攝自Facebook／寶林茶室信義遠百a13店-Polam Kopitiam-馬來西亞素食餐廳）

若媒體資訊屬正確，病例中有食用粿條或河粉者，這就更趨向於仙人掌桿菌，澱粉被發酵之後的結果。所以此時，衛生局最需要釐清的事：食物保存的SOP（也就是粿條或河粉在被烹調前，置放於室溫多久？），還有冰箱溫度的管理、冰箱容量的管理（太滿則無法保證每樣食物都是在適當的低溫下保存）。

據悉，台北市政府衛生局稽查發現三缺失，含餐具疑飼有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台、未提員工健撿資料。卻沒看到最至關重要的資訊：食物在被烹調之前保存溫度的SOP，還有這些粿條及河粉的來源為何？

盼此食安事件儘速落幕，並能藉此機會讓食物保存SOP的細節，列入餐飲業重要管理項目。

還有衛生單位在調查食安事件時，隨時都要保留有可能是「人為蓄意破壞」的思維。不慎發生的食安意外是食安問題，人為的蓄意破壞則是國安問題。兩者處理的方式不盡相同。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「何美鄉」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 何美鄉 寶林茶室 食物中毒 食安 仙人掌桿菌 肉毒桿菌 SOP 衛生局 食藥署 雲論何美鄉

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「摸魚老屁股」為何不會被Fire？歐馬克：看不見的..
「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊
王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度
李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣
趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

推薦閱讀

「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊

王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度

圖書館借閱率與書店營業額相衝突？　三種書買比借好

股市從來不缺笨蛋　老子兩千餘年前早已印證

李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣

趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

【網購糾紛3】清倉大特價、品牌退出台灣？假的！小心..

蘇育平／中國解放軍戰略支援部隊改組　暗藏內憂外患

何翊瑞／廢死成兇嫌免死金牌　社會案件一件比一件殘忍

相關文章

快訊／士檢罕見快速相驗完畢！寶林中毒2死　明早解剖查真相

快訊／士檢罕見快速相驗完畢！寶林中毒2死　明早解剖查真相

知名素食餐廳「寶林茶室」信義A13店爆發集體食物中毒，66歲楊姓男子吃完炒粿條8天後，今上午因器官衰竭宣告不治，今(27)日下午，檢方罕見快..

3/27 18:12

吃完炒粿條！66歲死者「一度要換肝」　鄉民見恐怖指數：很痛苦

吃完炒粿條！66歲死者「一度要換肝」　鄉民見恐怖指數：很痛苦

2招防食物中毒！細菌4到60度生長最快　醫：熟食別等涼才放冰箱

2招防食物中毒！細菌4到60度生長最快　醫：熟食別等涼才放冰箱

快訊／小林製藥紅麴原料流入高雄！7業者急下架920公斤

快訊／小林製藥紅麴原料流入高雄！7業者急下架920公斤

寶林茶室吃出人命！名醫曝「1關鍵毒素」驚吐：恐有更多死傷

寶林茶室吃出人命！名醫曝「1關鍵毒素」驚吐：恐有更多死傷

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

剴剴案：彈珠台的收出養制度

善用圖書館資源　三種書買比借好

股市不缺笨蛋　老子早已印證

由台積電法說會探下半年景氣

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面