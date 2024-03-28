Sabrina／高雄冰店遇食安事件迅速獲解　只因一通1999

▲ 高雄苓雅一家老字號店家去年7月間發生冰品食安事件，高雄市政府除對冰店祭出重罰30萬外，也勒令停業，冰店目前仍歇業中。（圖／記者賴文萱攝）

● 作者／我是 Sabrina，我思故我在

看到寶林茶室的食物中毒事件，我也分享一個我在去年夏天在高雄通報的一起食安事件，我經歷的高雄市政府的做法。

高雄的冰店都很厲害，在高雄的夏天一定要大口吃冰，我和家人去年夏天在一間新開的連鎖冰店吃冰，這間新冰店開在店租比較高的黃金路段，剛開不到兩周，價格不算貴，我們逛街剛好經過就進去光顧了。

我們家點了三道冰品，小孩的食量較小，我跟兩個小孩分食，在吃的過程中，我覺得食物的味道不好，連小孩都不想吃，反而因為我不想浪費而吃得比較多。

我們離開店家不到半小時，我開始上吐下瀉，老公也有一點症狀，但是沒有我嚴重，待我在路邊稍微休息後，我們還沒回到家，我決定在車上打1999通報，告知整件事的經過，那時差不多8點半左右。

結果我們還沒回到家，剛掛完1999的電話沒多久，我就接到高雄市政府衛生局的來電，衛生局來問我更詳細的狀況。當時我還特地查了那家冰店，Google的店家資訊寫在9點會關門，我掛完電話後沒多久，衛生局又再給我一通電話，說他們已經跟冰店調到我們家的用餐資料，包括用餐時間和餐點，事實上我連發票號碼都沒跟衛生局說，衛生局完成這件事的時候，那間冰店還沒打烊，所以他們是在極短的時間之內完成了這些調查。

▲ 作者回憶到去年夏天至一間冰店吃冰後身體不適，向高雄市政府衛生局通報後，衛生單位便迅速處理、取樣。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局在電話中跟我說，他們已經要求冰店把我們有點的餐點都要留樣，他們隔天一早就會去取樣，我打電話的時候是「星期六晚上」，代表衛生局去取樣是「星期天早上」，都是在假日。

在電話中，衛生局人員一直問我要不要去看醫生？給醫生做個檢查？他們非常關心我的健康，反而是我說我覺得我有比較好了，我決定先回家休息，但是我還是必須要通報這件事情，如果是食物中毒的話，不會是只有我們，尤其是容易滋生細菌的冰品。

衛生局後來發了一封e-mail給我，寫了非常完整的報告，他們隔天早上真的去冰店取樣，還有打電話跟我回報，中間還是問我有沒有去看醫生？他們非常關心我的健康及後續，是我跟衛生局說後續不用再回覆我了，由衛生局直接對冰店就可以了，我是基於消費者的體驗，覺得必須通報這件事情，透過衛生局的稽查提醒店家注意食安，以免日後衍生更嚴重的食安事件。

跟大家分享我親身經歷的一次食安通報，從頭到尾我只打了市民專線1999 一通電話而已。

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