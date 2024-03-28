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陳志金／寶林元凶應是米酵菌酸　為何吃河粉這麼久現在才聽說？

我們想讓你知道…米酵菌酸會造成多重器官衰竭，文獻建議減少食用油的使用，增加食用澱粉的用量，可以降低濕米粉和粉絲在生產中，出現「米酵菌酸」 中毒風險。

陳志金／奇美醫學中心加護醫學部主治醫師、作家

「66歲男子，3月19日用餐後身體不適，前往醫院治療，但葉克膜、三線升壓劑、血液透析都已裝上，血液卻開始變很酸，即使進行血液透析，鉀離子濃度仍持續攀升，3月27日11時35分宣告不治。另一名39歲男子3月22日用餐，之後身體突然惡化、猛爆性肝腎衰竭，3月24日不幸離世。」66歲男子的女兒表示：「父親吃完就開始有症狀」。

從上述報導資料，筆者來就細菌、毒素、其他毒素、人為下毒四個面向分別說明。

1.細菌

不是食物中毒常見的細菌（腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌）。因為各收治醫院要培養出來不困難，即使沒有培養出來，使用廣效性抗生素一般都能治療這些菌。常見的病毒，例如諾羅病毒，也不難診斷，也可以排除。因為吃完就開始有症狀，基本上也比較可以排除微生物感染，因為微生物進入體內、增生、到出現症狀，是需要時間的。

2.毒素

不是某些專家猜測的「炒飯症候群」，因為炒飯症候群的「仙人掌桿菌毒素」不常造成猛爆性肝腎衰竭。也不是「肉毒桿菌毒素」中毒，因為沒有眼皮無力、肢體無力、呼吸無力等典型症狀。猛爆性肝腎衰竭、血壓低等症狀，也不是肉毒桿菌毒素中毒的典型症狀。

至於「米酵菌酸」，其可能性較高，該毒素會造成多重器官衰竭。雖然致病菌Burkholderia gladioli（簡稱BA）是可以培養出來的，但是，因為快炒把細菌殺死了（該毒素耐高溫，沒有被破壞），所以醫院可能就沒辦法培養出細菌，要靠驗毒素來證實。

▲ 寶林茶室A13食物中毒案最新情況。（圖／ETtoday製表）

另外，患者都是3月19日至3月22日這個段用餐，共同點是有吃粿條、河粉，而國外已有多起米酵菌酸中毒報導和粿條、河粉製作有關。 

那麼，為什麼吃這麼久河粉，現在才聽說這「米酵菌酸」中毒事件？

是否會出現中毒事件，有四個因素：

（1）細菌

唐菖蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli, 簡稱BG），是比較罕見的細菌，在印尼、非洲、中國等國比較常見，是不是因為食物進口，在台灣才增加／出現，再污染到食物？BA濃度與BG污染呈正相關（r = 0.707，P < 0.05）

（2）溫度

適合BG生長的溫度是介於攝氏22到33度、酸鹼值中性的環境。

低溫（4 °C 和 -18 °C）會抑制了BG的生長和BA 的產生，而較高的儲存溫度（26 °C 和 32 °C）促進了BG的增殖並增加了 BA 的產生。

（3）大豆油：含4％大豆油的濕米粉的BA濃度比不含大豆油的高5.74倍！

（4）澱粉比例

米粉、濕米粉的BA濃度是100％，是玉米澱粉樣品的2.92倍！

文獻建議：減少食用油的使用，增加食用澱粉的用量，可以降低濕米粉和粉絲在生產中，出現「米酵菌酸」 BA中毒風險。

註：研究中發現污染比率不是很高，在482件檢體中，有受污染的檢體占0.62％。 

▲ 北市府衛生局26日公布寶林茶室食安通報案例食用菜單，包括炒粿條、滑蛋河粉。（圖／翻攝自Facebook／寶林茶室信義遠百a13店-Polam Kopitiam-馬來西亞素食餐廳）

3.其他毒素

菇類毒素：例如死帽蕈（Death Cap Mushroom），又名毒鵝膏（Amanita phalloides），不過此案的症狀不像。

4.人為下毒

雖然仍無法完全排除，但是順序是排比較後面。是什麼毒素呢？要考慮的太多了！（例如：千面人事件的「氰化物」，不過，惡化速度要更快才是）

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● 本文獲授權，轉載自「Icu醫生陳志金」臉書專頁。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 
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關鍵字: 雲論 陳志金 寶林茶室 食物中毒 食安 米酵菌酸 唐菖蒲伯克氏菌 炒飯症候群 仙人掌桿菌毒素 雲論陳志金

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