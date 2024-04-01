雪球滾滾／人性到哪都一樣　日本沒有比較高尚

▲ 日本小林製藥所製造的紅麴保健品被驗出毒性極強的軟毛青黴酸。（圖／達志影像／美聯社）

● 文／雪球滾滾-兩岸投資觀察

最近發生了不少食安問題，像是寶林茶室和日本小林製藥，都是鬧出人命的新聞。

我就在想，如果這些事情發生在大陸，不知道要被台灣媒體和網紅說的多難聽...

當你走過的地方多了，遇見的人複雜了之後會，你會發現人性其實到哪裡都一樣。華人並沒有比較道德低劣，日本人和歐美人也沒有比較高尚，全看你用什麼角度和心態去看待。

舉例來說，筆者曾經在北海道生活和工作過一段時間，從此對日本人改觀。曾經我都以為日本人很高尚，彬彬有禮，做事仔細又小心，才發現這些都是媒體刻意要給我們灌輸的印象。如果拋開意識形態，實事求是地去觀察，憑良心講日本街道真的沒有比較乾淨，工作方面也沒有比華人更細心或敬業…

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