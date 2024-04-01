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韋安／侯友宜所創下民意滿意度紀錄　為何至今無人可以打破？

▲▼新北市長侯友宜任內最重要的政績塭仔圳重劃區，區內幹道領航路今天舉行通車啟用典禮。侯友宜親臨住持典禮，被視為下屆市長熱門人選的立委洪孟楷也到現場與侯友宜同框。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

●韋安／資深媒體人

【雖因參選總統，侯友宜的施政滿意度有大幅滑落，但至今，侯友宜擔任新北市長後，在六都市長及全國政治人物滿意度調查中，所創下最高民調紀錄，仍無人可以打破。

因為，侯的民意基礎建立在與眾不同，警職和從政中，難以被比擬和超越的作為和政績之上。侯友宜參選總統過程中，所增長的國際視野和治理高度，未來將有助益市政施政的表現。不僅能滿足市民對他更高的要求，也可以創造出更為升級和亮眼的政績。】

TVBS民調中心及《ETtoday民調雲》，2、3月所作的「六都施政滿意度」 調查，新北市長侯友宜，雖然滿意度都排名第五，但應該只是受大選因素影響的短期現象。《TVBS》2月6日發佈的六都市長滿意度調查，台中市長盧秀燕，以67%滿意度居冠，高雄市長陳其邁63%，名列前一二名，侯友宜則以48%排第五。

《TVBS》民調中心，3月12日公布全國13位主要政治人物聲望調查，前兩名為，台中市長盧秀燕，滿意度62%；高雄市長陳其邁，滿意度57%。參選2024的賴清德和侯友宜，則名列第六、第七，滿意度分別43%和42%，僅相差1趴。

顯見，總統大選過去不到2個月，民眾對參選者的施政滿意度感受，還是會受到總統大選政黨支持傾向等主觀因素影響。不過，侯友宜曾經創下民意紀錄，目前還是沒有其他六都市長和政治人物可以打破。

《TVBS》民調中心所作「六都市長滿意度調查」中，2023選舉年之前，侯友宜都是以超過7成滿意度，長期位居榜首。2021年8月，侯友宜的「六都市長施政滿意度」創下79%，近8成的最高紀錄。同樣是《TVBS》民調中心， 今年2月6日所做的最新「六都市長滿意度調查」中，第一名的台中市長盧秀燕，滿意度為67%。仍沒有打破侯友宜曾經創下，超過7成，高達79%市政滿意度紀錄。

《TVBS政治人物聲望排行榜》針對13位全國主要政治人物的滿意度調查，2023選舉年前，侯友宜也長期以破7成滿意度，位居第一。2021年4月，《TVBS》民調中心所作調查中，侯友宜在全國的滿意度達74%。在2022年2月的調查中，也有70%滿意度。

《TVBS》民調中心最新一次調查，今年3月12日公布「全國主要政治人物聲望調查」，第一名的盧秀燕，全國滿意度為62%。2024總統大選後，台灣全國性政治人物，還沒有人打破侯友宜在2021、2022兩年，所創下的全國破7成的滿意度指標。靠「少政治，多做事」來獲取民意支持的侯友宜，在政績面還是台灣政治人物中的領先者。人民以實際行動，來表達對侯友宜的「安居樂業」政治願景的認同感。

2023年底，新北市設籍人口，404萬1,120人，比10年，2013年底的395萬4,929人，增加8萬6,191人，增幅2.18%。2013年，台灣人口總數23,373,517人，2023年，則為23,420,442人，總計增加4萬6,925人。新北市增加的設籍人口，竟然比全國總新增人口數，還多出近5萬人。

侯友宜的「好好做事」，有沒有對新北市帶來有感的改變？人民對侯友宜的政績是否滿意？以及他對市民城許下「安居樂業」的諾言，是否有在兌現中？從新北市設籍人口的連年增加中，可以看出，答案應該都是肯定的「Yes」！

如果不是《周處除三害》，這部虛構的暴力美學電影，台灣社會多數人，可能已經淡忘了侯友宜，這位從前的警界「硬漢英雄」光彩。在真實社會中，1980、1990年代台灣治安最黑暗時期，作為8萬警察大軍的一員和帶隊衝鋒者，侯友宜在無數次生死抉擇中，一點一滴改善台灣的治安。

侯友宜參選總統過程，所增長的國際視野和治理高度，未來將有助益其在市政施政中的表現，不僅能滿足市民對他更高的要求，也可以創造出更為升級和亮眼的政績。

現在，侯友宜又回歸到，少政治、多做事的政治本色。用行動，一點一滴，來繼續改變和建設新北。而侯友宜所創下的政績和民調滿意度紀錄，很長一段時間裡面，還是很難被其他人打破。

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