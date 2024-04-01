黃貞祥／「米酵菌酸」錯譯引恐慌　請正名「椰酵菌酸」

● 黃貞祥／國立清華大學分子與細胞生物研究所副教授

極其危險的毒素——Bongkrekic acid在中文被譯為「米酵菌酸」是很大的錯誤！應該是從對岸抄來的。

Bongkrekic acid其原文名稱來自印尼用椰子渣製作的天貝tempe bongkrek。

我主張，Bongkrekic acid應譯作「椰酵菌酸」才更為正確！

Bongkrekic acid甚少在大米製品產生，而是在椰子或玉米製品中產生，和大米幾乎無關，譯作「米酵菌酸」不僅不對，而且還會引起不必要的誤會和恐慌！

再加上，產生Bongkrekic acid的細菌是唐菖蒲伯克氏菌的一個致病變種Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans，其致病變種名稱cocovenenans來自拉丁文，其中「coco」通常指的是「椰子」，而「venenans」意味著「有毒的」或「產生毒素的」。

在馬來西亞，食物中毒十之八九和椰子製品有關，我們從小就被教導椰製品要選吃衛生良好的，並且保存不易要迅速食用，因此譯作「椰酵菌酸」，才符合其原名出處、致病變種的意思，並且有公共衛生上的意義！

在此呼籲衛生福利部和農業部審慎考慮統一和規範這個譯名。

▲ Bongkrekic acid甚少在大米製品產生，而是在椰子或玉米製品中產生，和大米幾乎無關。（圖／視覺中國CFP）

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