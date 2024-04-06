蔡鎤銘／解除負利率　慎對日圓可能升值帶來的風險

▲ 日本央行總裁植田和男在3月19日的貨幣政策會議上，宣布解除負利率政策。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

日本銀行在解除負利率政策後17年來首次加息。在3月19日的貨幣政策決定會議上，日本銀行表示：「已經預見到實現2％通膨穩定目標的持續穩定的情況」，並做出了不尋常的貨幣寬鬆調整決定。

這次日本銀行在貨幣政策會議上就解除負利率政策的議題做出了三項主要調整：首先是取消了負利率政策，將傳統活期存款制度恢復至2016年引入負利率政策之前的水平，並將超額準備的利息率設定為+0.1％。由於取消分層活期存款制度，金融機構從日銀活期存款中的利息收入預計每年將增加約2,500億日元。其次，政策利率回到了無擔保拆借隔夜利率目標，水平約為0～0.1％。然而，在超額準備持續高位的情況下，僅通過數量調整來實現無擔保拆借隔夜利率目標是困難的，因此日本銀行將繼續依賴利率來控制這一目標。最後，取消了收益曲線控制（YCC），並繼續以大約每月6萬億日元的金額購買長期國債。這三項調整旨在實現有關2％通膨目標的持續穩定，對金融市場和經濟的影響將在未來得以觀察。

▲ 日本銀行將首先減少國債持有量，然後將ETF轉移到外部機構。（圖／路透）

日本政府對日本銀行的政策變更默許或默認，認為只要不對金融市場和經濟造成重大負面影響，銀行的政策變化是合理的。日本政府強調政策變更是在政府和銀行充分溝通下做出的，以確保一致性。此外，政府認為政策轉變是對政府經濟政策的成果。然而，政府宣佈「通縮（完全）脫離宣言」仍然困難。儘管工資上漲超預期，但對許多國民來說，物價上漲仍持續，且對高工資成長持懷疑態度。政府宣佈「通縮（完全）脫離宣言」可能引起國民反對，尤其在岸田政府期間不太可能。由「利率政策」向「資產負債表政策」的轉變是關鍵。日本銀行將首先減少國債持有量，然後將ETF轉移到外部機構。最終，日本銀行將努力完成這一歷史性使命。

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正常化對經濟和生活影響有限。儘管日本銀行推進金融政策的正常化，但利率上升幅度可能有限。日本的低利率環境根植於經濟的潛在劣勢，因此金融政策正常化可能受到限制。此外，由於經濟成長預期下降和持續低利率環境，利率敏感度可能大幅下降，因此日本銀行的正常化措施可能對經濟和生活影響有限。然而，對金融市場可能產生意外影響，例如導致日元升值。日本銀行面臨的挑戰仍將持續。

▲ 日本銀行的正常化措施可能對經濟和生活影響有限。（圖／路透）

日本銀行迄今一直強調實現2％的物價目標需要薪資和物價的良性循環。儘管去年物價上漲率達到了40年來的高水平，導致了今年春季勞資談判中34年來的薪資上漲率，但薪資成長可能導致服務價格上漲，且是否能持續導致持續物價上漲尚不明確。因此，預計物價上漲率將逐漸下降，並在今年年底穩定在＋1％左右。然而，在短期內，由於核心CPI保持在2％以上的水平，這樣的風險可能較小。另一方面，如果日本銀行宣佈解除負利率政策，並宣佈實現2％的物價目標，政策利率將迅速提高到與2％的物價目標一致的中立水準，即比2％更高的水平，這可能導致長期利率上升、日元升值、股價下跌等金融市場動蕩的風險。

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