「USMCA 崩潰」美加能否迅速達成新貿易協議？　北美經濟前景分析

▲美國、墨西哥、加拿大協定（USMCA）自2020年取代《北美自由貿易協定》（NAFTA）以來，一直是北美經濟合作的基石。（圖／路透社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

USMCA 變數增加，美加貿易關係何去何從？美國、墨西哥、加拿大協定（USMCA）自2020年取代《北美自由貿易協定》（NAFTA）以來，一直是北美經濟合作的基石。然而，隨著2026年審查期的臨近，該協定的未來變得不確定。美國與加拿大在貿易政策上的分歧，墨西哥與中國大陸日益加深的經濟聯繫，使得USMCA可能無法在現有架構下持續運作。一旦協定崩潰，美加是否能迅速簽訂新的雙邊貿易協定，以避免經濟動盪，成為當前各界關注的焦點。

本文將分析USMCA當前的貿易成果與挑戰、美加雙邊協議的可能性、供應鏈調整的影響，以及對北美與全球經濟格局的潛在衝擊。我們將引用現有數據與專家觀點，深入探討這一重大議題。

USMCA 的經濟成果與未來挑戰

USMCA 在促進北美貿易方面取得了一定成效。根據美國商務部數據，2023年美加雙邊貿易總額達到7930億美元，顯示兩國經濟關係仍然緊密。此外，墨西哥已超越中國大陸，成為美國最大的貿易夥伴，美墨貿易額達7980億美元。然而，這種變化也引發了美國與加拿大對墨西哥貿易政策的不滿。

近年來，墨西哥與中國大陸的經濟合作快速成長。根據《華爾街日報》報導，自USMCA生效以來，墨西哥自中國大陸進口的商品成長超過30%，許多產品最終流入美國與加拿大市場，對北美製造業造成衝擊。這讓美國與加拿大擔憂，墨西哥是否正在成為中國大陸低成本商品進入北美市場的「後門」。

加拿大政府對USMCA的未來態度顯示出不確定性。加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）曾強調，希望維持USMCA，但如果墨西哥政策損害加拿大經濟，加拿大將不得不尋求其他貿易方案。加拿大前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）則公開表示，美加墨三國應該在對華政策上保持一致，以確保北美市場的公平競爭環境。

安大略省省長道格·福特（Doug Ford）更直接指出，如果墨西哥繼續成為中國大陸商品進入北美的渠道，加拿大製造業將面臨嚴峻挑戰。

美國方面，川普（Donald Trump）曾在USMCA談判時考慮過排除墨西哥，僅與加拿大達成雙邊協議。如今，這一選項再次被討論，特別是在墨西哥貿易政策可能影響美國產業的背景下。然而，排除墨西哥可能會對北美供應鏈產生嚴重影響，這是美加政府必須審慎評估的問題。

▼USMCA 在促進北美貿易方面取得了一定成效。（圖／路透）

美加雙邊貿易協定 可行性與潛在影響

美加貿易關係長期以來極為緊密，加拿大是美國的第二大貿易夥伴，兩國間的經濟依賴程度極高。根據加拿大統計局數據，加拿大75%的出口流向美國，主要包括能源、汽車、機械和農產品。而美國則依賴加拿大的石油與天然氣供應，加拿大占美國進口能源的60%。這些數據顯示，即使USMCA終結，美加之間仍有極大動力推動新的雙邊貿易協定。

然而，美加雙邊貿易協定並非沒有挑戰。其中一個主要問題是供應鏈的重新調整。北美供應鏈高度整合，尤其是在汽車製造業。根據美國汽車製造業協會數據，2023年美加墨三國的汽車貿易總額達2600億美元。若墨西哥被排除在新的貿易框架之外，許多汽車零件將需要重新規劃供應鏈，可能導致生產成本上升，並進一步推高消費者價格。

此外，美加雙邊貿易協定的談判過程可能會遇到來自農業與能源產業的阻力。美國農民擔心加拿大的農業補貼政策會影響美國農產品的競爭力，而加拿大則希望保護本國的乳製品產業，不願意讓美國產品進入市場。能源方面，加拿大可能會要求美國承諾長期進口加拿大石油與天然氣，這可能與美國的能源政策目標產生衝突。

北美貿易 未來可能的變化與全球影響

如果USMCA最終無法續約，美加雙邊貿易協定可能成為短期內的應急方案，但這將改變北美與全球貿易格局。根據國際貿易中心（ITC）報告，美加雙邊貿易協定可能帶來約2%的GDP成長，但如果墨西哥被排除，整體北美GDP可能下降1.5%。這顯示墨西哥在北美經濟體系中的重要性。

墨西哥若被排除，可能會進一步加強與中國大陸、歐盟等經濟體的合作，這可能使美國與加拿大在全球貿易中的影響力減弱。此外，美加供應鏈的重新調整可能導致部分產業向東南亞或拉丁美洲轉移，影響北美的就業市場與經濟發展。

能源市場也將受到影響。加拿大是全球第二大能源出口國，如果與美國簽訂新的協議，可能進一步確保美國的能源供應穩定。然而，如果談判破裂，則可能促使加拿大將更多能源出口至亞洲市場，進一步改變全球能源市場格局。

農業方面，美加雙邊協議可能讓美國農產品獲得更多市場份額，但加拿大的農業補貼政策仍可能成為爭議焦點。美國農民希望能夠以更低關稅進入加拿大市場，而加拿大則希望保留對乳製品行業的保護政策，這可能成為未來談判的關鍵障礙之一。

美加能否迅速達成協議 仍存不確定性

USMCA的未來充滿變數，美加是否能夠迅速達成雙邊貿易協定，將取決於多重因素。雖然雙邊協議能夠在短期內維持經濟穩定，但長期來看，可能會減少北美經濟的整體規模，影響產業發展。

美加政府需要審慎評估如何在保持經濟競爭力的同時，確保供應鏈的穩定，並在能源、農業、汽車等關鍵領域達成雙方都能接受的條件。

無論USMCA的未來如何，美加之間的貿易合作仍將是北美經濟發展的關鍵。然而，如何在全球貿易變局中維持競爭力，將是美加兩國必須面對的挑戰。

▼USMCA的未來充滿變數，美加是否能夠迅速達成雙邊貿易協定，將取決於多重因素。（圖／路透）

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