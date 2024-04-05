張競／山東艦編隊近日北上會通過台海嗎？

▲大陸國產航母山東艦進行大角度機動操作。（圖／翻攝央視）

張競／中華戰略學會資深研究員

最近幾天許多商業海運船舶，從華南沿海海域向南駛進入南海，突經西沙群島東部海域時，都曾經遇到過解放軍海軍山東艦航艦編隊，該編隊除山東艦外，必然還有若干導彈驅逐艦以及護衛艦伴隨屏衛；在相當距離外，還有被軍事迷戲稱為「大奶媽」之油彈綜合補給艦配合行動，隨時為航艦編隊提供海上加油與補給作業。

當然，由於這個世界相當透明，山東艦航艦編隊出港時，其實亦無法完全掩人耳目，所以美國軍機從琉球那霸啟程，南下途經臺灣南部呂宋海峽空域，進入南海空域，鎖定山東艦航母編隊訓練活動，進行情報蒐集作業相關戲碼，亦是毫不客氣地登臺演出。

假若美軍從嘉手納空軍基地(Kadena Air Base)，派遣隸屬於第83偵察中隊之RC-135擔任情蒐任務機時，通常也會同時安排同樣駐防於嘉手納基地，隸屬於第909空中加油中隊之KC-135加油機，在適當時間節點，飛抵臺灣西南空域盤旋待命，準備接應自南海返回之RC-135情蒐任務機，為其補充油料，以便讓情蒐任務機能夠獲得足夠燃油，順利返回琉球嘉手納基地。

當然美軍在臺灣西南空域進行空中會合與加油作業時，基本上都會在臺灣海峽空域多個國際航線所使用空層下方，並且亦保持在海峽兩岸直航與臺灣連接金門機場所使用航線空層上方；正因存在如此間隔，所以美軍空中加油作業與民航班機飛航活動互不干擾，行之有年亦相安無事。

既然山東艦編隊已經出港，再思考4月23日解放軍海軍將辦理建軍75週年慶祝活動，同時亦會在青島辦理西太平洋海軍論壇；此時其他國家艦艇亦將受邀參與盛會，檢討目前解放軍海軍遼寧艦整修尚未完全恢復戰備，福建艦出廠測試驗證亦未完全結束，此時真正能夠完成戰備之航艦兵力，能夠在月底解放軍海軍辦理盛會時，擔綱作為門面兵力者，其實只有山東艦。

所以依據前述理由，推估山東艦航艦編隊未來動態，在未來數日航經臺灣周邊海域北上，其實亦就順理成章不是意外，就算通過臺灣海峽，就航行計畫航程規劃來說，亦是合情合理。當然若是穿越呂宋海峽，進入臺灣東部太平洋海域，再穿越宮古水道或是宜蘭及與那國島中間海域，進入東海亦是合理航線規劃構想。

但是對於臺灣社會政論名嘴來說，又可以找到個趁機炒作題材，順勢大做文章鬼扯臆測政治意涵，大概也不會令人意外吧？在此先容我扮演張鐵嘴來預言一下，會不會讓我神機妙算料中，就請大家未來幾天關注國防部所發佈新聞稿，看看張爾摩斯是否料中呢？

● 作者張競為中華戰略學會研究員，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。