謝金河／避險意識上升　資金正在尋找新方向

▲ 中國老百姓把目光轉向黃金，各國央行加碼，加大黃金多頭走勢。（圖／路透）

● 謝金河／《財訊》社長兼發行人、財信傳媒董事長

經過第一季全球股市的奔馳，4月金融市場出現新變數，黃金、白銀、比特幣都出現新高價，股市、匯市也出現不同的方向，背後是地緣政治風險升高，避險意識大幅上升。

15日黃金寫下2406.5美元新高，白銀也跑到29.06美元，而比特幣先前跑到7,3518美元，這都代表全球股市漲多後，資金默默在找新方向。而中國老百姓把目光轉向黃金，各國央行加碼，加大黃金多頭走勢。比特幣其實已經大漲很久了，而一向不利儲藏的白銀也發動漲勢，股市壓力就會上升。

這次伊朗無人機攻擊以色列，新聞顯示99％的無人機被打下，美國也公開表示支持以色列的自我防衛，但不支持以色列對外擴大攻擊，這也暗示這場中東戰局有一定的限度，但地緣風險持續升溫，已是金融市場共識，股滙市會有一定的壓力。

上周道瓊工業指數下跌920.8，費城半導體指數下跌1.9％，今年首季資金流入美國是20年以來次高，在Nvidia，Smci，AMD等大幅上漲後，美國股市逐漸面臨回檔修正壓力。15日越南胡志明及河內股市暴跌，也顯示越南可能有新的變化。

而匯市是日圓貶值觸及154兌一美元新低，美元指數越過106，美元匯價走高，也帶動亞洲貨幣貶值⋯⋯這場伊朗攻擊以色列事件，可能對金融市場帶來新效應，資金避險意識上升，漲幅大，乖離太大的標的，會面臨老人與狗的修正壓力！

▲ 伊朗13日向以色列發動大規模空襲，出動了飛彈及上百架無人機。（圖／路透）

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