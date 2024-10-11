牽動美日中金融市場　FED未來降息空間不大

▲ 美國9月的CPI是2.4％，稍高於市場預期。（示意圖／Pixabay）

● 謝金河／《財訊》社長兼發行人、財信傳媒董事長

今天美國公布9月CPI是2.4％，稍高於市場預期，其實今年的CPI從3.5％往下降，一直在市場預料之中，不過，到2.5％左右，要繼續往下的空間不大，這也影響FED未來降息的空間，進一步也將牽動美國、日本、中國金融市場的走向。

最近有幾個大的變化，一個是日本銀行調升利率0.25％，這個動作造成日圓大升至139.58，日股大跌4451，把日本升息的步伐嚇了一跳，原來鷹派的首相石破茂也改口。

二是美國9月18日宣布降息兩碼，中國人行立刻在9月24日宣布石破天驚的救市行動，這可以看出美中利差擴大，中國承受的壓力最大。如果美國降息幅度拉大，中國承受的壓力會大大減輕。

▲ 大陸金融管理三巨頭9月24日罕見聯袂召開記者會，宣布多項利多政策。圖為中國人民銀行行長潘功勝。（圖／翻攝微博）

三是美國公布9月CPI及核心CPI之後，市場預期FED再大幅降息機率不大，這可從美國各天期債券殖利率交結在4％看出端倪。美國10年債殖利率4.067％，30年4.363％，值得關注的是日本10年債也跑到0.965％，而中國在2.764％。

日本公債殖利率拉升，壓縮利差交易空間。美國和中國息差再拉大，也增加中國資金外逃壓力，這次人行奮力造市，拉高很可能是中國大戶另一次大解套的機會。

再從另一個角度來看，美中角力，較高的利率符合美國戰略利益！從這個角度來看，美國10年債殖利率維持在4％以上，也預告未來降息空間不會很大！這當中，美元指數最近從100.157拉升到102.935，在大家預期美元走低下，美元悄悄又升高，這是一個很微妙的變化！

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