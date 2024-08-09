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金融強震台股表現佳　投資市場佈滿貪婪與恐懼

我們想讓你知道…台股這次跌破半年線，離年線還有一些距離，台股是在這次金融市場強震中，全球表現最好的市場！

▲ 台股5日全面血洗，加權指數大跌1807.21點，跌幅高達8.35％，成為歷史上跌幅最高的紀錄。（示意圖／記者李毓康攝）

● 謝金河／《財訊》社長兼發行人、財信傳媒董事長

4日台灣的羽球男雙在巴黎奧運拿到金牌，大家都很開心，但5日的台股開盤隨即大挫1807點，跌幅8.35％，每個人都在問我：「台股會跌到哪裡？」市場上很多短線投資人面臨斷頭壓力，大家都很恐懼。我在6日早上交給《今周刊》的稿子是這樣寫的：「股災？恐慌殺戮近尾聲！」

投資的市場總是充滿著貪婪與恐懼，巴菲特為什麼是股神？因為他的手上永遠都有很高的現金部位，在市場恐懼的時候，他可以從容出手，買入大家倉惶殺出的股票。我常形容，投資像打拳，一手出拳，一手在後，如果兩手都伸出來，像有人丙種、融資、當冲全來，不小心，雙手齊斷。

看了《今周刊》，我跟編輯部門的人員說，封面不是放美元，而是日圓，要不然就兩個放在一起，因為日本才是這次的震央！日本股市大跌後，日銀立刻出來喊話說：「市場不穩定，不會升息」，這個聲明出來，日圓貶，股市就反彈，危機也解除大半。

▲ 5日日本股市大跌後，日銀立刻出來喊話說：市場不穩定，不會升息。（圖／路透）

一直以來我都說，美國經濟數據都很好，一旦市場傳出降息，股市會出現大回檔，馬斯克跳出來駡聯準會，看起來他看不懂箇中內涵。這次非農就業數據不如市場預期，正好給市場一次回檔修正的機會，不是壞事。

而國際市場上，像巴菲特減持一半蘋果持股，也給市場帶來恐懼；以色列炸死哈瑪斯領袖也引發伊朗報復的疑慮⋯⋯眾多壞消息迎面而來。交易所總經理出來安定人心，經濟部長說要注意景氣循環的問題！這個時候我看到張錫又站出來告訴大家台股有三大利多⋯⋯他的觀點最具說服力。

5日的大跌算是地震的強震，接下來是餘震，股市會反覆震盪，但再破底危機已不大。這次日本是震央，台灣，南韓都奉陪。值得關注的是，過去國際資金活躍的香港，這次水波不興，漲跌都微弱，可以看出國際資金走得差不多了，深圳、上海、香港在金融市場的邊緣化危機。

台股這次跌破半年線，離年線還有一些距離，台股是在這次金融市場強震中，全球表現最好的市場！

▲ 深圳、上海、香港在金融市場面臨邊緣化危機。（圖／達志影像／美聯社）

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《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

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