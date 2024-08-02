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2030重啟核電？　擁核企業不妨大膽買下Nuscale Power

我們想讓你知道…Nuscale Power在美國上市，股票代號就是SMR，這家公司也代表SMR的未來，台灣有眾多堅定擁核的企業，何不利用這個機會，大膽買下這家公司？

▲ 今年以來，因為和碩聯合科技董事長童子賢堅定擁核立場，引來許多反核團體出來反對。（圖／記者楊絡懸攝）

● 謝金河／《財訊》社長兼發行人、財信傳媒董事長

《中國時報》在7月31日以斗大標題，在頭版頭條新聞上寫著「卓榮泰鬆口，2030擬重啓核電」！這個標題非常直接，行政院立刻透過發言人出來澄清說沒有這回事！

台灣在反核，擁核的路上，今年以來，因為和碩聯合科技董事長童子賢堅定擁核立場，也引來許多反核團體出來反對，呈現明顯尖銳的對立，甚至童董事長演講的場合，也有反核人士到場抗議。

其實在台灣電力發展的路上，各種能源配置的可行性方案都可以理性討論，我也當著經濟部長的面建議各種增加電力的節淨能源都要列入規劃，包括現有的風光發電、氫能、地熱、海洋能等都要全力以赴。至少核電也不要排斥，但核電問題錯綜複雜，必須抽絲撥繭，把問題逐一克服解決，例如，新一代的核能技術、SMR，或核融合。

賴總統上任後，至少反核、擁核的問題，大家可以開放討論。卓院長對核電政策的闡述不是始於這次接受日本媒體訪問，其實在辜朝明的演講論壇上，卓院長除了對核三廠1號機組除役發表看法，也對核電的未來發表看法，2030是一個時間點，也就是新的核電技術帶來更安全，更便宜的電力，台灣也是選項。用一個標題說2030重啓核電，太簡略了。

▲ 行政院長卓榮泰表示，2030是一個時間點，也就是新的核電技術帶來更安全，更便宜的電力。（圖／台電提供）

下一個新核電技術，很多人寄望小型核電站（SMR），也有人對核融合寄以厚望。但恐怕都需要時間。中經合董事長劉宇環正率領團隊在核融合的路上努力。台塑王文淵總裁每次遇到我，都大力推動SMR。

我上網查了一下綠色公民行動聯盟對SMR的研究資料，除了核廢料比一般核電廠高出2到30倍，成本也高出風力發電，太陽能發電很多。SMR的研發公司Nuscale Power從創立以來不斷燒錢，營運非常困難，股價最慘跌至0.13美元，差點破產，目前股價9.11美元，市值20.67億美元，大約台幣680億元，以台塑集團的實力，如果非常看好SMR，可以收購這家公司，也許可以為陷入價格殺戮的台塑集團帶來轉型機會！

童董事長也可以考慮併購這家公司！Nuscale Power在美國上市，股票代號就是SMR，這家公司也代表SMR的未來，台灣有眾多堅定擁核的企業，何不利用這個機會，大膽買下這家公司？

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● 本文獲授權轉載自「謝金河」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

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