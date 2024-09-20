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深圳日童918遇刺身亡　日本企業撤離中國勢不可擋

我們想讓你知道…從改革開放起，特別是在泡沫經濟時期，日本企業到中國投資是唯一的顯學，但在地緣政治局勢改變後，這現象已經完全改變，日本企業撤離中國，已是擋不住的趨勢。

▲ 9月18日深圳日本人學校外，一名日本籍男童慘遭中國男性持刀砍死。圖為民眾獻花悼念。（圖／達志影像／美聯社）

● 謝金河／《財訊》社長兼發行人、財信傳媒董事長

一個在深圳就讀日本學校的10歲兒童，在上學途中，遭到一個44歲的中國男子持刀刺中腹部，腸子外露，急救不治。這個事件發生在918，這是中國仇日情緒高漲的意外事件，如果任事件惡化，稍不小心，可能引發一場大戰，歷史上的爭議，向來都是星星之火可以燎原！

深圳的日本兒童喪生事件，引爆了日本人的情緒，連日本媒體也批評這不是外相一句「遺憾」就可以帶過的。這個事件發生後，很多日本企業宣布在中國的員工可以帶家眷返回日本，費用由公司承擔。

這個事件接下來的衝擊可能是眾多日本企業撤離中國，去年三菱汽車已宣布撤出中國，新日鐵也結束廿年來與寶鋼的合資，蘇州的大同電工也宣布撤離。這次深圳日本兒童事件，可能催化更多日本企業撤離中國。

▲ 日男童遭中國男子刺死事件發生後，斷交、旅遊禁令等關鍵詞衝上日網熱搜。（圖／翻攝X）

從改革開放迄今，日本大約有31,300家企業在中國，特別是在泡沫經濟時期，日圓狂升至75兌一美元的時代，到中國投資是唯一的顯學，但在地緣政治局勢改變後，這個現象已經完全改變，日本企業撤離中國，已是擋不住的趨勢。

這些年，很多日本人都擔心台海局勢，這其中又以安倍的台灣有事，就是日本有事！最具代表性。但我常跟日本的朋友說，台灣有事，日本絕對有事！日本不會比台灣安全。

我說兩岸沒有血海深仇，只有主權爭議，台灣認為是主權獨立的國家，中國主張台灣是中國不可分割的一部分，這是最大的差別。而中國對日本有百年的血海深仇，過去半世紀以來，中國的電視節目都在播抗日劇，這個仇恨代代相傳，中日關係怎麼可能會好？日本的危險度遠甚於台灣！

▲ 親中形象鮮明的石破茂，上月來台見賴清德總統，其中一個目的是想淡化身上的親中印記。（圖／達志影像／美聯社）

這次親中形象鮮明的石破茂，上月來台見賴清德總統，其中一個目的是想淡化身上的親中印記。這些年，台灣的企業在中國遭到擠壓，日本企業的處境更困難，台灣的企業頂不住，日本企業壓力更大。

這次深圳兒童事件，稍不小心就會釀成大事，亞洲各國必須慎慎，密切關注這個事件的演變！

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● 本文獲授權轉載自「謝金河」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

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