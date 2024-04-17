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沈政男／高齡車禍死傷增　行人地獄本質是「高齡地獄」

我們想讓你知道…行人死亡主因是高齡行人不守交通規則，或者駕駛視線不良，比如晨昏光線不足，或者轉彎被A柱擋到等等。

▲「行人地獄」講起來聳動，但恐怕不是行人死亡的主因。（圖／記者李毓康攝）

● 沈政男／精神科醫師

民國（下同）106年高齡換照後，全國車禍死亡人數至今增加300人，幾乎等於高齡騎士死亡人數增加； 108年以後，全國行人死亡人數遞減，乃因六都大眾運輸改善。

但去年5月因「行人地獄」污名展開路口強力取締，至今路口行人死亡人數卻未下降。因為不是行人違規，就是視線不良。有此可見，路口強力取締這一招根本沒用，台灣就是不折不扣的「行人地獄」。

「行人地獄」四個字，講起來聳動，但根本不是行人死亡的主要原因。行人死亡主因是高齡行人不守交通規則，或者駕駛視線不良，比如晨昏光線不足，或者轉彎被A柱擋到等等。想也知道，大家會狠心到看到前面有人走路，硬是要撞上去嗎？

下圖是官方數據，上半部是歷年行人死亡曲線，下半部則是高齡行人死亡曲線，可以看到兩者幾乎是平行，從106年開始升高以後，108年達到高峰，後來下降，近幾年仍呈現下降趨勢。

所以說，去年全國行人死亡人數較前年略微下降，絕對不是你做了什麼「行人地獄」大執法，而是這幾年本來就呈現下降趨勢了。

為什麼這幾年呈現下降趨勢？分析六都數據便知，幾乎就是他們的行人死亡總數下降了，而原因很可能就是捷運與大眾運輸開通了，比如高雄輕軌與台中捷運。搭捷運的人變多，行人死亡就減少了。

只是，注意了，106年以後，台灣車禍死亡人數，至今並未減少，甚至增加了300人。為什麼？因為高齡機車死亡人數剛好增加了將近300人。為什麼106年以後，高齡機車死亡人數逐年增加？因為施行了高齡駕照換照制度！這是弔詭效應，但該問題至今沒得到重視。老人家換照以後，以為自己技術妥當了，更敢騎了，其實騎車上路跟換照是兩回事。

108年以後，全國行人死亡人數逐漸下降，乃因高齡行人死亡人數下降，但同時期高齡機車死亡人數也上升，一來一往相互抵消，於是車禍死亡人數並未明顯改變。

施政必須依據證據所謂「循證治理」，可惜連「行人地獄」這樣最容易做數據分析的政策，竟然也做不到。其他政策，更不用說了。

▲ 108年以後，全國行人死亡人數逐漸下降，但同時期高齡機車死亡人數也上升。（圖／記者賴文萱攝）

事實上行人死亡要下降，就要從最主要死亡族群與原因做處理，也就是高齡行人死亡，以及行人違規與交通視線不良，這在日本經驗裡已經清楚證明。

「行人地獄」問題的本質其實是「高齡地獄」，整個社會對阿公、阿嬤的交通問題毫不重視，任憑他們七老八十了還在騎機車到處跑，或者明明認知功能不佳，還讓他們獨居，然後晨昏出門運動或者購物，不小心就被車子撞死了。不在高齡車禍死亡問題下功夫，只是跟著民意起鬨，在路口強力抓違規，根本浪費警力，又於事無補。

台灣社會就是這樣，公共議題就是想當然爾，一陣起鬨與胡鬧之後，只要民意可以滿足，施政就那樣做，反正下一次選舉沒問題，也就一切沒問題了。

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沈政男專欄

沈政男專欄 沈政男

1968年生，台中市人，台大醫學系畢業，精神科醫師，曾獲時報文學新詩首獎、梁實秋散文首獎等二十項文學獎。

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關鍵字: 交通安全 行人地獄 高齡騎士 大眾運輸 路口取締

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