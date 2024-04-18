單厚之／新北市長選戰提前開跑　藍還有其他人才？

▲ 余天與蘇巧慧14日宣布將投入黨部主委選舉。（合成圖／ETtoday新聞雲）

● 單厚之／資深媒體人

民進黨地方黨部主委改選開跑，蘇、新、英系支持立委蘇巧慧角逐新北市主委，正國會的前立委余天也表態參選，被視為是2026年新北市長的前哨戰。而藍軍最被看好的台北市副市長李四川一則「心放下～放下新～放下～放心」的臉書文，也引發熱烈的討論。雖然距離2026大選還有兩年半，但新北市長布局已經逐漸浮出檯面。

賴清德還沒就職，藍綠已經開始著眼未來的選舉，在蔡英文總統8年執政期間，民進黨的國家定位較獲人民認同，尤其是年輕選民的認同，而國民黨則有地方執政的優勢，在2018、2022年的縣市長選舉都獲得壓倒性的勝利，將民進黨的總執政縣市（直轄市）壓在6個。若失去地方執政的優勢，國民黨想要贏得中央執政，必然會更加困難。

藍若失新北 2028先輸一半

從目前的情況看來，多數藍綠的現任首長要爭取連任，都不會有太大的問題，兩屆任滿的台中市、台南市、高雄市也不太容易出現輪替；比較可能出現變化的則有國民黨現任任滿的新北市、彰化縣、宜蘭縣、嘉義市，以及爭議較多的新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑。其中新北市和彰化縣是大票倉，必然影響下次總統大選，尤其是全台人口最多的新北市，若國民黨輸了執政，下次總統大選就先輸了一半。

▲ 新北市和彰化縣是大票倉，選舉結果料將影響下屆總統大選。（圖／ETtoday資料照）

蘇巧慧與余天之爭，其實是蘇新英系與正國會的市長之爭，蘇巧慧要布局下屆的市長，而正國會目前傳出的人選則是林右昌。相形之下，國民黨到目前還沒有正式的討論，多數人寄望李四川出馬，但李的個人意向不明，也傳出新北市長侯友宜希望副市長劉和然接棒；若李四川最終不願出馬，黨內也有人點名台北市副市長林奕華和今年獲得全國最高票的立委洪孟楷。

新北立委轉戰市長不易 蘇巧慧料將打破慣例

新北市是全國人口最多的縣市，立委席次多達12席，每個立委僅經營市長1/12的選區，導致立委越級挑戰市長的難度比全台其他縣市都高得多。以現任六都市長為例，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲都是立委直接轉戰就當選市長，但新北市2010年升格以來的兩名、四任市長朱立倫和侯友宜都不是立委轉戰。而「老縣長」蘇貞昌的女兒蘇巧慧從2016年當選立委至今，也從未代表民進黨出征縣長，直到侯友宜無法連任之後，才展開布局。

▲ 新北市2010年升格以來的兩名、四任市長朱立倫和侯友宜都不是立委轉戰。（圖／記者林敬旻攝）

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在2008年立委改「單一選區兩票制」之前，尤清（1989～1997擔任台北縣長）、蘇貞昌（1997～2004擔任縣長）、周錫瑋（2005～2010擔任縣長）其實都是立委轉戰台北縣長，尤清是增額立委，選區包括台北縣、基隆市、宜蘭縣，蘇貞昌的立委選區則是整個台北縣，周錫瑋的選區是1/3個台北縣，連任三屆後轉戰縣長，自此之後就再沒有立委挑戰過新北市長。

2010年朱立倫當選第一任市長時，民進黨是由當時的主席蔡英文御駕親征新北市，2014年則是推曾擔任行政院長的游錫堃參選；2018年侯友宜參選時，民進黨是由蘇貞昌出征，2022年則由當過兩任台中市長、交通部長的林佳龍參選。同樣的，朱立倫選新北市長時已經擔任過桃園縣長、行政院副院長，侯友宜參選時則擔任過警政署長、兩任副縣長。

因為新北的人口多、立委選區多，市長選舉門檻特別高，所以過去10幾年，不分藍綠都只有降級打怪、沒有越級挑戰的。民進黨若由蘇巧慧出征，將是16年來的第一例。蘇巧慧有蘇貞昌擔任台北縣長的根基，又有擔任行政院長時的資源，實力毫無疑問是新北所有立委之最。若最終民進黨改提他人，實力應該也比蘇巧慧只高不低。

▲ 蘇巧慧有蘇貞昌擔任台北縣長的根基，又有擔任行政院長時的資源，實力毫無疑問是新北所有立委之最。（圖／ETtoday攝影中心）

新北地坊經營藍不如綠 應備妥其他人選

朱立倫、侯友宜雖然在新北市連續四屆執政，但國民黨立委的部分就非常悽慘，2016年僅在12席中贏得2席，2020年3席，直到今年才取得6席。國民黨在新北市立委層級早就斷光，實力遠不如民進黨，未來的候選人幾乎只有空降一途。

現任副市長劉和然的資歷和知名度都遠不如當年的侯友宜，甚至連維基百科、臉書粉專都沒有，要想複製當年侯友宜模式有相當高的難度。另一個被點名的林奕華雖然擔任過不到兩年的新北市教育局長，但無論和地方的淵源或知名度也都不足，而且林奕華當初連最好選的大安區立委都不願意繼續做，又怎麼可能願意挑戰新北市長。

失去政權8年，國民黨院長級、部長級、黨主席級的政治明星早就消失殆盡，李四川已經是國民黨唯一的看得到的選擇。當綠營已經積極布局新北時，國民黨除了寄希望於李四川之外，也該思考其他的備案，否則若有任何變數，只怕是凶多吉少。若國民黨丟了新北市，2028無論派誰，恐怕都無力回天。

▲ 2026新北市長選舉，國民黨除了寄希望於李四川之外，也該思考其他的備案。（／記者黃克翔攝）

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