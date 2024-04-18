蔡鎤銘／伊朗報復式空襲　以色列陷復仇和克制間的分歧

▲ 伊朗13日向以色列發動大規模空襲，出動了飛彈及上百架無人機。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

伊朗在4月13日對以色列的空襲採取了大規模且多樣化的攻擊方式，動用了170架無人機、120多枚彈道導彈和30多枚巡航導彈，對以色列進行報復，這顯示了伊朗在地區衝突中採取了前所未有的舉措。而這種大規模攻擊的目標是報復4月2日以色列襲擊伊朗駐敘利亞領事館的行動。儘管以色列聲稱攔截了絕大多數伊朗的飛行器，但仍然有少數導彈成功命中以色列空軍基地和其他地區，造成了輕微的人員傷亡和戰損。這次攻擊不僅在數量上令人震驚，而且在使用的武器種類上也顯得多樣化，從無人機到彈道導彈再到巡航導彈，顯示了伊朗在衝突中的決心和實力。

伊朗「精心設計的失敗」戰略

伊朗在此次空襲前採取了前所未有的行動，提前透過土耳其通知了各國，這種舉動意在給對方準備時間，顯示了一種非常複雜的戰略思維。通知各國可以被視為一種威懾手段，旨在讓對方意識到伊朗的決心和實力，並在攻擊之前有所準備，但同時又不希望因此導致衝突升級。這種行動被一些評論家描述為「精心設計的失敗」，因為儘管伊朗採取了大規模的武力行動，但其實並沒有達到預期的威懾效果，也沒有導致局勢升級為全面戰爭。這顯示出伊朗在衝突中試圖通過展示實力和決心來獲得某種程度的戰略優勢，但最終未能完全實現其預期目標。

▲ 儘管伊朗採取了大規模的武力行動，但其實並沒有達到預期的威懾效果，也沒有導致局勢升級為全面戰爭。（圖／路透）

外交努力對局勢的影響

美國與伊朗之間的事前外交溝通展示了一種潛在的衝突解決方式，顯示出雙方都不希望局勢升級為全面戰爭。這種外交努力的存在對局勢的發展產生了深遠的影響。首先，它表明了國際社會在面對地區緊張局勢時的意願，即通過外交途徑尋求解決方案，而不是通過軍事手段來解決問題。其次，它反映了美國作為全球大國的責任感和承擔，通過外交努力維護地區和平與穩定。這種外交努力的存在可能起到了緩和局勢的作用，防止了衝突的進一步升級。

以色列的權衡與挑戰

在面對伊朗的報復時，以色列須權衡自身能力和美國的決心。以色列過去憑借著強大的軍事實力和先進的技術，在中東地區保持了一定的戰略優勢，但隨著中東其他國家軍事技術的不斷發展和提升，這種優勢正在逐漸被追趕。此外，消耗戰對於以色列來說不再是一個明智的選擇，因為它可能導致資源的枯竭和國家形象的受損。因此，以色列在回應伊朗的報復時，不僅須考慮自身的軍事實力和資源，還須考慮美國是否願意提供支持和背書。這種權衡將直接影響以色列未來的行動和對外政策。

▲ 消耗戰可能導致資源的枯竭和國家形象的受損，對於以色列來說，不是一個明智的選擇。（圖／CFP）

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GPS依賴與自主導航技術發展

以色列過去一直依賴美國提供的GPS系統進行導航，這使得以色列在軍事行動中能夠更精確地定位目標和進行打擊。然而，如果美國收回對該地區GPS系統的控制權，以色列將面臨嚴峻的挑戰。因為如果失去了GPS的支持，以色列的軍事行動將受到嚴重影響，導航精度降低，作戰效率下降，從而給以色列的軍事行動帶來不小的困難。

為了應對這一挑戰，以色列正在努力開發獨立的導航技術，以降低對於外部GPS系統的依賴。然而，這需要時間和大量的科研投入。目前，儘管以色列已經啟動了研究項目，並與以色列航空航天工業（IAI）等機構合作，但要完全取代現有的GPS系統，還需要相當長的時間。

此外，美國要求以色列在採取任何行動之前通知美方，這對以色列的行動方式提出了嚴格的限制。這意味著以色列在回應伊朗的報復時，必須考慮到美國的立場和利益，避免採取可能引發美國反對的行動。因此，以色列現在面臨的挑戰是在保持自身的「面子」的同時，避免引發美國的反對。因為美國的支持對於以色列的行動至關重要，一旦失去了美國的支持，以色列的行動將受到嚴重制約，從而影響到以色列在地區內的地位和影響力。

▲ 以色列過去一直依賴美國提供的GPS系統進行導航。（圖／CFP）

以色列形象與國際關係的平衡

以色列在加薩走廊的軍事行動導致了平民的傷亡，這一情況引發了拜登政府的擔憂和困擾。隨著媒體對以色列的軍事行動進行報導，並且強調平民傷亡的消息，以色列的形象在國際輿論中受到了質疑和批評。這種局面使得支持以色列的力量受到了削弱，甚至拜登政府也受到了一定程度的影響。因此，以色列現在必須在維護自身形象和面對美國的要求之間找到平衡。

接下來，以色列必然會對伊朗的行動做出回應，展現出他們未來不會容忍這樣的攻擊，但具體行動須由內閣成員決定。他們須權衡報復的好處與引發進一步升級和疏遠盟友的風險。

以色列國內存在復仇和克制之間的分歧。極右派力量倡導對伊朗領土進行強烈、直接的打擊，但這可能需要美國的合作，而拜登政府正努力說服以色列選擇更溫和的回應。據美國政論學者伊恩．布雷默（Ian bremmer) 在GZERO Daily 的預測，以色列可能會屈服於美國的影響力，暫時不會進一步升級回應。但危險在於，以色列可能會過度反應，導致立即升級回應，演變成一場重大戰爭。

▲ 以色列在加薩走廊的軍事行動導致了平民的傷亡，歐美各地陸續出現反猶太、聲援巴勒斯坦的遊行，重創以色列的國際形象。（圖／達志影像／美聯社）

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