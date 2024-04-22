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何翊瑞／廢死成兇嫌免死金牌　社會案件一件比一件殘忍

我們想讓你知道…法官實現了兇嫌的免死願望，讓受害者家屬情緒感到崩潰，深深對於司法的怒吼與不信任感，如此諷刺的司法真相，讓往後的殺人案件一件比一件殘忍。

▲ 已遭判處死刑但尚未伏法的37名死刑犯剪影。（圖／記者陳詩璧製）

● 何翊瑞／大學教官

憲法法庭將於23日展開死刑存廢的言詞辯論，最快將於7月底做出死刑決定權的宣示。

在層出不窮的兇殘殺人案中，多少家破人亡的家庭無法承受司法不公的審議？多少破碎家庭是白髮人送黑髮人？儘管有些國家已經廢除死刑，但世界各國執行死刑的次數上卻緩緩上升。

廢除死刑的議題不外乎幾大訴求：

（一） 違反人權

（二）無法遏制犯罪

（三）違反兩公約

殊不知，因為死刑的裁決可以杜絕再犯率，也可以預防未知的犯罪，能有效的讓惡名昭彰罪犯伏誅。

但是這四年來未曾執行死刑，導致人民對於司法的不信任感與日俱增，而政府非但無視人民強烈的訴求，還在17日引述捷克憲法法院院長Josef Baxa訪台的新聞稿，要求憲法法院審理案件時，不能重視「受歡迎程度」，必須貫徹「正義」，不受外在因素與民意影響判決，必須發揮法令的權威性。字裡行間充滿著弦外之音。

▲ 2012年12月1日，時年30歲的曾文欽於台南市南區金華街的湯姆熊，隨機刺殺10歲的方姓男童致死，是繼2009年黃富康隨機殺人事件後，台灣第二起隨機殺人案。（示意圖／記者林悅翻攝，非案發店家）

時間點拉回12年前，發生在台南的隨機殺人事件，兇嫌曾文欽隨機搭訕10歲的方姓男童，接著取出身上的摺疊刀往方姓男童的咽喉重重割了兩刀，，但兇嫌在落網後，對於做出如此殘忍之行為，非但沒有悔意，還對著媒體大眾嗆聲：「犯案前早已上網查過，在台灣殺一、兩個人也不會判死刑」，此番狂語引起社會譁然，而當時深受民眾寄望的最高法院庭長郭毓洲與受命法官張祺祥組成的合議庭卻認為兇嫌曾文欽自幼父母離異，國小畢業就開始工作，缺乏同齡同儕互動，也很少與他人往來，成長在封閉環境中，因而產生偏差思想，考量他身心狀況、成長背景不健全，且多年飽受精神疾病所苦，犯下殺人案，「尚非全然出自於無可饒恕的惡性」，也不是全然泯滅人性，仍有教化改過可能，因此維持更一審判決，判無期徒刑定讞。

如此判決與兇嫌令人震驚的話語如出一轍，法官竟然實現了兇嫌的免死願望，引發了社會的譁然與助長了犯罪人士的氣焰，讓受害者家屬情緒感到崩潰，深深對於司法的怒吼與不信任感，如此諷刺的司法真相，也讓往後的殺人案件中一件比一件殘忍，讓我們不禁懷疑台灣的司法判處依據是否能夠保障受害家屬，也讓民眾憂心司法不存後，將會促使私刑案件的增長。

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