張競／解讀中法兩軍協議－－替繼續深入大洋埋伏筆？

張競

中國大陸國防部25日發布新聞稿,宣稱該日南部戰區司令員王秀斌與應邀訪問中國大陸之法軍太平洋海區司令丹迪涅,簽署《中國人民解放軍南部戰區和法國軍隊太平洋海區關於開展戰區間海上與空中合作對話的架構文件》,建立中法兩軍戰區間合作對話機制,此為落實兩國元首共識重要舉措,有助於深化兩軍互信合作,共同維護地區安全穩定。

中國大陸國防部對此事同步發布英文新聞稿,在新聞稿中以“Rear Admiral d'Andigné, Commander of the Pacific Ocean and French Polynesian maritime zones“未曾列出訪賓全名,並以”a framework document on establishment of the maritime and aerial cooperation and dialogue mechanism between the two militaries' theaters“,未以正式名稱描述所簽協議,就媒體撰稿新聞處理來說,實在是欠缺水準。

此位法國海軍將領全名與英文銜稱為Rear-Admiral Geoffroy d’Andigné, French joint commander of the Asia-Pacific zone and the armed forces in French Polynesia但實際上其仍兼任多項下列以英文列出之指揮職務,其中包括:

Commander of Armed Forces in French Polynesia

Commander of the Pacific Experimental Center

Commander of the Pacific Pcean and French Polynesian maritime zones

Commander of the French Polynesian Defense Base

所以許多英文媒體在報導其職銜時,經常被搞到昏頭轉向,其實就是因為法國太平洋海區司令身為法軍聯合部隊地區指揮官,又身兼多個地區軍事機構首長,所以才產生此等困惑狀況。

近年來南海周邊各國都不斷邀請區域外海上強權至南海實施聯合軍事演習訓練活動,同時更藉由多種名目簽訂合作交流協議;就南海周邊爭議當事國來說,此不無援引外力撐腰壯膽之嫌,而區域外強權藉由此等協議,其實亦能找到個對著南海議題指三道四借題發揮政治操作基點,所以雙方各有所需一拍即合。

北京面對此等發展情勢,最初是極度不爽,認為此種作法會將南海攪和成一團渾水,不利於掌控情勢發展,但卻苦無反對理由。但隨著情勢發展,北京逐漸看穿此等協議並非具有實質協防義務或是安全承諾,有可能在平日掏出真金白銀,在戰時能夠拿出真槍實彈上陣支援之保證書,反倒是在本質上算是外交辭令官樣文章,讓雙方在軍事外交上有個操作把戲,帳面上也能夠列出些表面績效,因此大可不必對此等協議抱持負面排斥態度,其實就此順藤摸瓜順勢操作,願意跟北京合作,樂意與解放軍簽署協議國家並不乏其人,何不就此大做文章呢?

因此從前述《中國人民解放軍南部戰區和法國軍隊太平洋海區關於開展戰區間海上與空中合作對話的架構文件》來看,究竟戰區間海上與空中合作對話這齣戲是在何處上演?各方想當然爾都認為是南海,但從另個角度來看,不也可能是南部戰區派遣艦艇部隊與空中兵力,前往法屬玻里尼西亞海域與法軍聯合操兵之先曲嗎?

每次解放軍海空兵力擴大活動範圍,諸多強權喉舌媒體就開始指三道四,不斷放送威脅警訊,經常指控解放軍艦艇與戰機遠海航訓師出無名,如今透過與法軍建立戰區間海上與空中合作對話協議文件,表面上看來是針對南海,展現出與其他周邊國家相同作法,大大方方與區域外強權建立軍事活動合作規範,但實際上很可能是為解放軍繼續深入大洋,透過遠海航訓與他國切磋練兵埋下伏筆。

● 作者張競為中華戰略學會研究員,曾任海軍中權軍艦艦長,美國海軍戰爭學院績優畢業。