空軍上兵打靶身亡！　外界勿胡亂臆測

● 張競／中華戰略學會資深研究員

空軍輕武器射擊訓練8日發生意外事件。基本上，我堅決反對在無法獲知確切證據與完整資訊前，對此事件胡亂臆測。軍中發生意外事件，必然是因為發生錯誤疏失，但若要找出原因追究責任，行政體系會展開行政調查程序；由於有人喪生，基於人命關天，檢調機關亦要啟動偵辦作業。政論名嘴與軍事網紅胡亂瞎猜，都是在喪生者親友內心傷口上撒鹽，對於處理事態毫無幫助。

至於立委詢問國防部長相關作業規範與作業程序，平心而論，軍中作業規範與標準作業程序成千上萬多如牛毛，就算顧立雄部長天縱英明，諸葛亮再世，恐怕也沒辦法立即答出；更何況就顧立雄部長上任以來應對事件與問題表現水準，顯然不會讓人覺得顧立雄部長具有諸葛孔明睿智，因此如此詢問，這根本就是強人所難。

▲ 國軍袍澤應妥善處理後事，疏導目睹事件弟兄心理陰影與情緒，合理安排與協助家屬應對變故。（圖／記者許權毅攝）

合理問政不是仿照《百萬小學堂》來考驗政務首長記憶力，更不要用腦筋急轉彎手法，來讓政務首長答不出來難過。我倒是要提醒國軍袍澤妥善處理後事，疏導目睹事件弟兄心理陰影與情緒，合理安排與協助家屬應對變故。處理問題要多一點人性，長官也要少一些官腔；讓袍澤感受到上級對弟兄們亡故充滿遺憾，才能鞏固部隊向心、凝聚力與士氣。

但我也要提醒，對於部長答不出作業規範，問題不是出在部長，而是部長隨員與幕僚還要加油，事件發生後，除初步報告情況外，相關資訊自然都要儘速蒐集備用，而射擊靶場規範自然就在其中，隨員侍從是否真正完熟練達，就是從這種小節中看出水準高低。

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