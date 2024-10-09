ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

空軍上兵打靶身亡！　外界勿胡亂臆測

我們想讓你知道…軍中發生意外事件，必然是因為發生錯誤疏失，但堅決反對在無法獲知確切證據與完整資訊前，對此事件胡亂臆測。

● 張競／中華戰略學會資深研究員

空軍輕武器射擊訓練8日發生意外事件。基本上，我堅決反對在無法獲知確切證據與完整資訊前，對此事件胡亂臆測。軍中發生意外事件，必然是因為發生錯誤疏失，但若要找出原因追究責任，行政體系會展開行政調查程序；由於有人喪生，基於人命關天，檢調機關亦要啟動偵辦作業。政論名嘴與軍事網紅胡亂瞎猜，都是在喪生者親友內心傷口上撒鹽，對於處理事態毫無幫助。

至於立委詢問國防部長相關作業規範與作業程序，平心而論，軍中作業規範與標準作業程序成千上萬多如牛毛，就算顧立雄部長天縱英明，諸葛亮再世，恐怕也沒辦法立即答出；更何況就顧立雄部長上任以來應對事件與問題表現水準，顯然不會讓人覺得顧立雄部長具有諸葛孔明睿智，因此如此詢問，這根本就是強人所難。

▲ 國軍袍澤應妥善處理後事，疏導目睹事件弟兄心理陰影與情緒，合理安排與協助家屬應對變故。（圖／記者許權毅攝）

合理問政不是仿照《百萬小學堂》來考驗政務首長記憶力，更不要用腦筋急轉彎手法，來讓政務首長答不出來難過。我倒是要提醒國軍袍澤妥善處理後事，疏導目睹事件弟兄心理陰影與情緒，合理安排與協助家屬應對變故。處理問題要多一點人性，長官也要少一些官腔；讓袍澤感受到上級對弟兄們亡故充滿遺憾，才能鞏固部隊向心、凝聚力與士氣。

但我也要提醒，對於部長答不出作業規範，問題不是出在部長，而是部長隨員與幕僚還要加油，事件發生後，除初步報告情況外，相關資訊自然都要儘速蒐集備用，而射擊靶場規範自然就在其中，隨員侍從是否真正完熟練達，就是從這種小節中看出水準高低。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►選舉暴力讓美式民主蒙羞　近半美國人憂爆發二次內戰

►大陸祭出QE救市確保經濟達標　復甦力道表現仍待觀察

►經濟前景露曙光　日本真的在復甦？

►汪建民不敵肺腺癌辭世　晚期肺腺癌難顧療效與生活？

投稿
申訴
張競專欄

張競專欄 張競

中華戰略學會資深研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。

張競最新文章

more

空軍上兵打靶身亡！　外界勿胡亂臆測

將官須提報「籍貫」？　真正關鍵在「關係」

國防部電費高達百萬　魯莽發佈新聞稿更是提油救火

炸黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸裝置來自台灣？別跟外電起舞

無人深究共軍航艦編隊快進快出大洋

關鍵字: 空軍 射擊意外 國防部 調查 安全 張競 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
空軍上兵打靶身亡！　外界勿胡亂臆測
選舉暴力讓美式民主蒙羞　近半美國人憂爆發二次內戰
大陸祭出QE救市確保經濟達標　復甦力道表現仍待觀察
經濟前景露曙光　日本真的在復甦？
汪建民不敵肺腺癌辭世　晚期肺腺癌難顧療效與生活？

推薦閱讀

汪建民不敵肺腺癌辭世　晚期肺腺癌難顧療效與生活？

經濟前景露曙光　日本真的在復甦？

有人的地方就有江湖　從金庸武俠人物及各派談領導管理

大陸祭出QE救市確保經濟達標　復甦力道表現仍待觀察

無所不用其極將資方妖魔化　工運踩「4禁區」就走味

選舉暴力讓美式民主蒙羞　近半美國人憂爆發二次內戰

空軍上兵打靶身亡！　外界勿胡亂臆測

以哈戰爭滿周年未歇　自認掌握大局反陷深淵

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

政策鼓勵、美元助攻　新新併未來股價翻倍潛力大增

相關文章

空軍上兵打靶離奇亡！遺體相驗安排CT掃描　檢赴清泉崗基地尋真相

空軍上兵打靶離奇亡！遺體相驗安排CT掃描　檢赴清泉崗基地尋真相

空軍26歲許姓上兵8日下午2時許在清泉崗基地實彈射擊，因T91步槍槍托重擊地面擊發，導致許男下顎中彈，子彈貫穿臉部，送醫搶救不治。今(9日)..

1小時前

把2受托幼童弄到全身傷「出血不止」　竹北2健身教練羈押禁見

把2受托幼童弄到全身傷「出血不止」　竹北2健身教練羈押禁見

台東環保局飲用水水質抽檢　為民眾用水安全把關

台東環保局飲用水水質抽檢　為民眾用水安全把關

美批准對台5.67億美元軍援　陸國防部籲美：停止以「兩副面孔」對華

美批准對台5.67億美元軍援　陸國防部籲美：停止以「兩副面孔」對華

國防部預告國慶中共發射運載火箭　王鴻薇轟：選擇性預告、沒SOP

國防部預告國慶中共發射運載火箭　王鴻薇轟：選擇性預告、沒SOP

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

汪建民辭世　晚期肺腺癌治療解析

汪建民辭世　晚期肺腺癌治療解析

日本經濟真的在復甦嗎？

從金庸武俠人物及各派淺談領導管..

大陸祭出QE救市確保經濟達標

把資方妖魔化　工運走味四禁區

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面