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將官須提報「籍貫」？　真正關鍵在「關係」

我們想讓你知道…刻意在將領晉任時，強調是某某人同鄉，或是強調其族群血緣，例子不勝枚舉。但這些關係都不能透過籍貫顯現。

▲ 日前傳出勗勉典禮改由入府由總統親自授階，總統要先召見當事人，國防部更須提前呈報人員簡歷，包括已不列在身分證的籍貫資訊。（圖／總統府提供）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

最近因為候選晉任將領人事資料必須填註「籍貫」，引起多方物議，但說實在話，權責長官在勾選人事時，其實依據「籍貫」考量，恐怕份量沒有許多人想像地那樣重要。

在中國官場歷史上，各種派系與門閥黨同伐異層出不窮，門生故舊結黨營私更是司空見慣。籍貫、本籍、堂號、昭穆再加上出生地，排資論輩到頭來不就是在尋找終南捷徑，獲得門路希望能夠得到拔擢嗎？

有人嘲弄當大官安排人事時，就跟打麻將上桌只會胡「清一色」，絕無可能插入任何一張雜色牌；所以官場失意，其實也不要怨，不是您這張牌不好，只不過您不是長官要胡牌時所希望那張牌。

官場嘛，一命二運三風水，終究還是要看關係。所以活動人事刻意拉關係，完全就是合理政治文化具體表現；人事這碼子事就是人在辦事，未見得工作有績效，作戰能勝敵，就可以保證仕途平坦。

至於籍貫到底是啥？其實「籍」是指一個人家庭對朝廷當局所負擔徭役類別標誌，也就是指其所從事之職業；所以有農戶、鹽戶、軍戶等不同分類。而「貫」則是指家族生長所在地；但是由於各種因素，許多家庭都會遷徙，所以就會有本籍、原籍與透過入籍成為現籍。

▲ 通常海外華僑都會保留出洋前往異邦討生活之舊籍貫。（圖／記者李毓康攝）

中華民族各個家族在神州大地不斷流浪遷徙，同時對政府所負擔徭役類別也不斷調整；假若認真追本溯源，在最後追蹤到最原始堂號所在地之前，可能會追查出好幾個不同籍貫。並且透過搬遷家族前往邊陲海外之地，不將該地視為中華民族所應有「天下」之地，通常海外華僑都會保留出洋前往異邦討生活之舊籍貫，但若該地曾被收入過中華版圖內，就有可能將籍貫改成當地。

其實當初更改戶籍法，取消籍貫欄位，不僅是企圖切割外省族群與大陸故鄉之連結關係，更深層政治算計，其實是存心否認台灣省籍，因為只要台灣省籍繼續存在，其實就是證明台灣不是異邦，而是中華版圖內之地。要不然當先民從福建廣東渡過海峽落籍台灣時，怎有可能會將自身本籍改成台灣呢？所以台獨運動搞到現在，還在講本省外省，其實就是走不出那個框。

最後還是回過頭來談人事晉任與籍貫，講實在話，過去二三十年來，刻意晉升某某人的某某人，來拉攏地方政要與政壇重量級人物，根本就是家常便飯。刻意在將領晉任時，強調是某某人同鄉，或是強調其族群血緣，例子更是不勝枚舉。但這些關係都不能透過籍貫顯現，所以媒體在候選晉任將領人事資料籍貫欄位上苦苦尋思，恐怕是有點搞錯方向。

▲ 強調與某某人同鄉，或是強調其族群血緣，這些關係都不能透過籍貫顯現。（圖／記者許力方攝）

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張競專欄 張競

中華戰略學會資深研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。

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關鍵字: 籍貫 本貫 出生地 關係 血緣 張競 雲論

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