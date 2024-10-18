全掛儎、全彈量與全油量　共軍準則中的次序重要性

▲ 依據共軍準則，全掛儎、全彈量與全油量是有次序的。（圖／CFP）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

全掛儎、全彈量與全油量依據共軍準則是有次序的。首先、全掛儎是依據機種、任務、機上計算機解算容量與航電系統，滿足偵照、電戰與目標標定導引等三類外加莢艙（pod）需求，這是第一優先。

其次全彈量是在滿足全掛儎需求後，依據單機在任務編隊中之任務職能（mission role），依序滿足自衛干擾誘標、機砲以及對空或對地導引與非導引武器之最大裝儎量。擔任對地攻擊任務機之掛儎，必然會與目標照明機、策應干擾機以及高空掩護機莢艙與彈藥掛儎完全不同；唱什麼角色就穿什麼戲服，道理完全相同。

全油量是指當完成全掛儎與全彈量補充作業後，經過計算目前全部掛儎重量，對比該機種起飛最大推力與作業機場跑道長度，計算出最大可加油量數值，判斷可否滿足任務飛航需求，然後依據計算結果，加油加到該數值之油量。

▲ 莢艙、彈藥與油量所增加重量，計算出總重量之後，飛行員就要估計該機起飛時所需跑道長度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

所以經過依序進行「全掛儎」、「全彈量」與「全油量」整備補充作業之戰機，可能還是會有掛架空置現象，這是因為受到最大起飛推力以及跑道長度限制所致。記住，莢艙、彈藥與油量所增加重量，計算出總重量之後，飛行員就要估計該機起飛時所需跑道長度。那有可能保證必然是「滿油量」？

為何使用滑跳起飛之艦儎機，起飛時所掛儎武器數量與加油油量會受到限制，其實是完全相同道理。所以沒有什麼滿油量全掛儎作業，那個是外行人不懂亂扯。

這個訓練測試驗收項目是考驗地勤人員在機務整備上，如何統合不同加油、掛彈或掛儎作業單位，依據任務提示要求，滿足作戰需求之作戰整備能量。除非是在完成整備後，直接飛返該機本場基地之行政性飛航，否則所有再出擊任務時，還是要對飛行員進行任務提示與作戰職能分配作業。

▲ 「潛力裝掛」是經常性對機勤機務單位作業能量驗證項目。（圖／軍聞社）

所有空中兵力機勤作業理念都是相同的，解放軍這個驗收測試項目，中華民國空軍稱為「潛力裝掛」，這個是經常性對機勤機務單位作業能量驗證項目，不要誤認並且吹噓出又具有什麼戰略意涵！

《菱傳媒》報導能夠把順序搞對，證明是確實有依據，絕對不是捕風捉影、道聽塗說。空軍前副司令張延廷將軍在受訪時，也是非常規矩地依照次序講出「全掛儎全彈量全油量」，更是證明這個用辭是有其次序與理則因果關係，不能夠隨意創造名辭鬼扯。

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