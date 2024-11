習近平是否提過「民進黨當局」　無人追查

▲中國國家主席習近平。(圖/路透)

● 張競/中華戰略學會資深研究員

11月16日兩強領導人在出席APEC第十三次領導人非正式會議期間,雙方進行會晤與對話;會後新華社以「習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤」為題,發佈新聞通稿。

涉及台海情勢相關內容如下:

習近平強調,「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平,關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性,慎之又慎處理台灣問題,明確反對「台獨」,支持中國和平統一。

以台灣政壇向來關注兩強峰會如何應對台海問題,會後餘波蕩漾自是必然,但政府循溝通管道積極向美方追查,並且依據美方未公開聯絡對象說法,對台灣社會宣稱「無論公開或私下談話,習近平都沒有提到『賴清德』三個字。」

對於此種說法,吾人不禁想到兩強領導人會晤與率領官員對話行程已向外公開,但整個過程與對話內容係分別由白宮以「Readout of President Joe Biden’s Meeting with President Xi Jinping of the People’s Republic of China」為題之聲明,以及前述新華社以「習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤」為題之新聞通稿,對外公佈說明。

▼美方未公開聯絡對象宣稱「無論公開或私下談話,習近平都沒有提到『賴清德』三個字」。(圖/達志影像/美聯社)

此行程或許可歸諸「公開」談話,但就雙方行程來看,確實看不出有任何其他「私下」會晤,美方與我聯繫匿名對象所稱「無論公開或私下談話,習近平都沒有提到『賴清德』三個字。」不知道所謂「私下」是從何而來?

而且既然是「私下」談話,美方與我聯繫匿名對象既然能夠掌握全部內容,否則怎能確認習近平都沒有提到「賴清德」三個字,因此此種「私下」談話不是與常理不符,豈有任何「私下」可言?

最後必須表達對「民進黨當局」有所同情,此因新華社新聞通稿內是將「賴清德和民進黨當局」併列,「民進黨當局」究竟是指民進黨政務高層集體通稱,抑或是泛指由民進黨所主政之整個政府機關。我方循秘密管道向美方查證時,究竟是僅查證是否提到「賴清德」但卻未針對「民進黨當局」進行查證?抑或是查證結果不便對台灣鄉親說明呢?還是在黨政高層政治算計上「賴清德」可與「民進黨當局」切割呢?這謎團實在讓人難以理解。

▼我方循秘密管道向美方查證,是查證結果不便對台灣鄉親說明呢?還是在黨政高層政治算計上「賴清德」可與「民進黨當局」切割呢?這謎團實在讓人難以理解。(圖/記者林敬旻攝)

