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習近平是否提過「民進黨當局」　無人追查

我們想讓你知道…我方循秘密管道向美方查證，究竟是謹查證提到「賴清德」但卻未針對「民進黨當局」進行查證？抑或是查證結果不便對台灣鄉親說明呢？還是在「賴清德」可與「民進黨當局」切割呢？這謎團實在讓人難以理解。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

11月16日兩強領導人在出席APEC第十三次領導人非正式會議期間，雙方進行會晤與對話；會後新華社以「習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤」為題，發佈新聞通稿。

涉及台海情勢相關內容如下：

習近平強調，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。

以台灣政壇向來關注兩強峰會如何應對台海問題，會後餘波蕩漾自是必然，但政府循溝通管道積極向美方追查，並且依據美方未公開聯絡對象說法，對台灣社會宣稱「無論公開或私下談話，習近平都沒有提到『賴清德』三個字。」

對於此種說法，吾人不禁想到兩強領導人會晤與率領官員對話行程已向外公開，但整個過程與對話內容係分別由白宮以「Readout of President Joe Biden’s Meeting with President Xi Jinping of the People’s Republic of China」為題之聲明，以及前述新華社以「習近平同美國總統拜登在利馬舉行會晤」為題之新聞通稿，對外公佈說明。

▼美方未公開聯絡對象宣稱「無論公開或私下談話，習近平都沒有提到『賴清德』三個字」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

此行程或許可歸諸「公開」談話，但就雙方行程來看，確實看不出有任何其他「私下」會晤，美方與我聯繫匿名對象所稱「無論公開或私下談話，習近平都沒有提到『賴清德』三個字。」不知道所謂「私下」是從何而來？

而且既然是「私下」談話，美方與我聯繫匿名對象既然能夠掌握全部內容，否則怎能確認習近平都沒有提到「賴清德」三個字，因此此種「私下」談話不是與常理不符，豈有任何「私下」可言？

最後必須表達對「民進黨當局」有所同情，此因新華社新聞通稿內是將「賴清德和民進黨當局」併列，「民進黨當局」究竟是指民進黨政務高層集體通稱，抑或是泛指由民進黨所主政之整個政府機關。我方循秘密管道向美方查證時，究竟是僅查證是否提到「賴清德」但卻未針對「民進黨當局」進行查證？抑或是查證結果不便對台灣鄉親說明呢？還是在黨政高層政治算計上「賴清德」可與「民進黨當局」切割呢？這謎團實在讓人難以理解。

▼我方循秘密管道向美方查證，是查證結果不便對台灣鄉親說明呢？還是在黨政高層政治算計上「賴清德」可與「民進黨當局」切割呢？這謎團實在讓人難以理解。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會結束，賴清德記者會後離開。（圖／記者林敬旻攝）

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張競專欄 張競

中華戰略學會資深研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。

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關鍵字: 張競 雲論 習近平 賴清德 民進黨 民進黨當局 台海 APEC 美國

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