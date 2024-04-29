田俊雄／「民共對話」能否邁向兩岸和平福祉？

▲▼ 傅崐萁率團登陸 。（圖／記者蔡儀潔攝）

田俊雄／中華戰略學會永久會員

準總統賴清德上周三在民進黨中執會呼籲「兩岸執政黨負責任地展開良性對話」後，立法院國民黨團總召傅崐萁在百工百業的要求下周五傍晚率十七位立委登陸訪問，雖然屢遭網軍名嘴側翼無情的抹紅和攻擊，至少成功突破中斷八年兩岸交流為和平曙光帶來契機。然而，在距520就職不到三周，民進黨如何接續謝長廷當年破冰的民共交流，進而在520之後實現民共對話？刻正考驗賴清德面對全新國會民意的政治智慧。



英國雜誌「經濟學人」封面稱「台灣是地表最危險地區」，加上美國反中抗中的國際局勢效應，又因敵意螺旋升高，國人更加憂心台灣陷入兩岸兵凶戰危的險境。眾所皆知，與馬英九同樣曾任陸委會主委的蔡英文，卻在她執政八年任內，在兩岸關係施政表現上，就兩岸觀光、直航、農漁業產品等交流成果，遠遠遜於馬英九推動的兩岸大三通時期 ，旅宿觀光、遊覽車、伴手禮等服務業和人民更加深刻感受到兩岸關係嚴重倒退，民共交流不僅中斷連最基本的民共對話也因而終止。





正因為蔡英文對緩和兩岸關係無解也即將卸任，而賴清德肯定看到年底美國大選兩黨陷入糾纏混亂，且美國也正深陷以巴、烏俄兩大戰爭泥沼的窘境，再看看烏克蘭慘狀就知美國恐無實力顧及台灣。基此，賴清德在中執會首度針對兩岸政策提出建設性構想，呼籲「兩岸執政黨負責任地展開良性對話」，有意為兩岸關係發展遞出善意的橄欖枝。但遺憾的是，網軍側翼不斷妖摩化國共交流的 正當性，甚至不樂見傅崐萁秉持善意互惠、黨對黨「對等尊嚴」會見王滬寧所取得兩岸和平交流契機之成果。

持平而論，在面對改善兩岸關係重大議題上，不論國民黨、民進黨或成立不久的民眾黨，在面對共產黨之間的政黨互動，皆為影響兩岸關係發展進程與台海和平的重要關鍵。回顧兩岸關係發展，溯及2005年連戰破冰的國共交流平台，之後2015年在新加坡的馬習會，期間歷經兩岸關係發展交流高峰。但到2016年520蔡英文政府上台後，因隨著美國反中抗中作用，民共既沒有交流，兩岸關係嚴重倒退，外媒報導台灣是兵凶戰危的地方，憂心台海煙硝釀災，並呼籲美中避戰。

直至馬英九再度訪陸，馬習二會清楚表達台灣民眾的和平願望。再到這次傅崐萁以國民黨政策會執行長身分訪陸成功後，大陸隨即釋出善意，取得成果包含：一、福建到台灣全面開放觀光，二、農漁產品開放進大陸市場，三、兩岸和平破冰順利成功，四、大陸宣布開放30個主要城市海空直航台灣，五、大陸宣布開放20個主要城市居民網路辦理赴台證。有助於化解台海危機避免兩岸釀災，而國際呼籲美中避戰方面，美國務卿布林肯日前訪中，大陸展現更大戰略耐心與定力，面對中美控管台海風險。

賴清德之所以拋出「民共對話」，相信他對當前國際局勢和國會六成多追求兩岸和平的民意有所體認。關心兩岸和平的國人更應給賴清德更多鼓勵，甚至可回溯2012年10月4日謝長廷破冰率團訪問大陸，定調「開展：互信及分享的新頁」的成功經驗，不僅邁出深化民共交流，推動政治對話的第一步，而且 謝長廷訪陸行程，返台後獲得相當高的民意支持度，相當不容易，值得賴清德借鏡 。

據台灣指標調查研究公司民調顯示：更重要的是，民眾贊成「民共兩黨暫時擱置對立主張，共同推動兩岸和平發展」的比例，高達73.1%，只有10.3%不贊成。即使民進黨支持者也有高達72.9%贊成，只有15.6% 不贊成。其中，高達 63.2%民進黨支持者認爲「有幫助」，也有64.7%國民黨支持者持正面看法。民眾針對大陸持續開放民進黨高層前往參訪，有57.8% 認為對兩岸政治交流與和平發展有幫助。

民共交流的難度，有別於國共交流，至今並未發展走向制度化階段， 也未建立黨對黨定期溝通平台，仍只限於個別民進黨員以個人身分或民間團體成員參訪大陸。民共之間若要立即建立如同國共之間的政治互信，顯然有其現實上的困難。因此，民共對話平台建立方式，應該採取透過交流對話來建立政治互信，而非先有政治互信再來推動交流。唯有透過彼此多元管道對話與交流，才能逐步累積一定的政治共識與互信基礎。

綜上，對準總統賴清德而言，為了增加台灣人民對民進黨處理兩岸事務能力的信賴，甚至避免有如澤連斯基將烏克蘭人民帶向戰爭案例重演，真正讓台灣避戰、止戰，邁向兩岸和平，民進黨必須認清兩岸問題，其實是無法迴避，甚至是必須主動因應的課題，若要搭建民共交流橋樑，在政策上也必須做出努力，提出一套有利兩岸關係正常化的政策作為與戰略論述，但同時也是有利於擴大基本盤爭取中間選民支持，採取更創新務實的做法，才有可能為民共交流帶來真正突破，追求實現兩岸和平福祉 。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●作者田俊雄，中華戰略學會永久會員。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。