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謝金河／今年首季經濟成長率創新高　人和錢回流台灣

我們想讓你知道…2024年首季經濟成長率是6.51％，這是2021年第二季以來的10季最高。這個改變台灣的最大力量是台商回台投資！

▲ 2024年首季經濟成長率是6.51％，這是2021年第二季以來的10季最高。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

● 謝金河／《財訊》社長兼發行人、財信傳媒董事長

4、5月之交，上市上櫃公司開始公佈季報，台灣也公佈首季出口，外銷接單的數字，這兩天跑出來的是經濟成長率，2024年首季經濟成長率是6.51％，這是2021年第二季以來的10季最高，這個數字很漂亮，除了AI帶動的資通訊產業奔馳，還有一個很重要的原因，那就是去年同期的基期太低。

去年第一季台灣經濟成長率是負3.49％，是連續兩季負增長，於是在選舉期間，很多在野政黨對執政黨一輪猛攻，最具代表性的是郭董的「經濟衰退，出口下滑，民生凋敝，民不聊生」，國民黨團更是炮火猛烈，很多產官學者批評更是毫不客氣。

▲ 國民黨團砲轟民進黨政府除了口號治國外，拿不出半點具體因應作為。（圖／記者屠惠剛攝）

我說對比2022 第四季，2023年第一季的負成長，在低基期下，接下來的數字一定會比預期好，於是去年第四季是4.93％，到今年首季6.51％，連續5季出現一季比一季高的景象。

這個改變台灣的最大力量是台商回台投資！過去卅年，台灣的人，台灣的錢像單行道般流到中國，台灣的企業只投資中國，不投資台灣，台灣的民眾有錢就把資金匯到中國置產，這是台灣年輕人低薪，失業率高的源頭。

後來沈榮津出任經濟部長後，他大力推動台商回台投資三大方案，迄今登記回台投資的企業有1,472家，金額2.257兆元，企業投資台灣，人和錢都回流，這是改變台灣最大的力量。最近京元電子賣掉中國公司，資金加碼投資台灣，就是一個顯著的例子。

▲ 沈榮津出任經濟部長後，大力推動台商回台投資三大方案。（圖／記者湯興漢攝）

資金回流，改變台灣的力量逐漸加大，過去台股上萬點，很容易崩盤大跌，現在站在兩萬點，表現平穩，很多躺在地上卅幾年的陳年老股出現井噴般的行情，尤其是營建股，像國泰建設突然大漲，這是大家都沒有想到的事！

我常常說，我們生於斯，長於斯，台灣好，你的子子孫孫都會更好，台灣不好，你的子孫也會流離失所！偏偏很多人用腳踢台灣，用刀捅自己！

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● 本文獲授權轉載自「謝金河」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

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關鍵字: 謝金河 經濟成長 GDP 沈榮津 台商 資金

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