川普發弦外之音　兩岸問題由兩岸的中國人自己解決

▲ 美國前總統川普日前受訪時，若他勝選重返白宮，美國將不會出手幚忙那些他認為「付出不夠」的歐洲和亞洲盟友。（圖／達志影像／美聯社）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

美國前總統川普日前接受《時代雜誌》（Time）專訪時表示，如果他勝選重返白宮，美國將不會出手幚忙那些他認為「付出不夠」的歐洲和亞洲盟友。川普這個說法被形容是「交易式孤立主義」（transactional isolationism）。

美國總統大選進入倒數計，各種民調顯示，拜登和川普的聲勢仍不相上下。因此，無論是美國的朋友或敵人，都會為了因應川普勝選的可能性而展開「超前部署」。

研究美國對外政策的「孤立主義」，不會忘記門羅（James Monroe）總統1823年12月2日發表的那篇著名的國情咨文。門羅認為美國應獨善其身，不要捲入國外的是是非非。這個充滿理想主義色彩的對外政策原則，在美國推行了近百年。若不是德國在1917年春天發動「無限制潛艇戰爭」，以及日本在1941年12月突襲珍珠港，美國或許不會被迫捲入兩次世界大戰。

無論從地緣政治或地緣經濟的角度看，受到全球化的影響，今天國際關係的特色就如「牽一髮而動全身」；沒有任何國家能自外於中共領導人習近平所說的「世界百年未有的大變局」。我認為，川普的說法固然代表典型的「在商言商」，但也反眏了當前美國國力衰退的政治現實。

美國政治衰敗 價值錯亂、社會嚴重對立

▲ 2021年1月6日，支持川普的示威者衝進美國國會大廈，擾亂美國國會聯席會議，導致政治價值錯亂、社會嚴重分化。（圖／路透社）

自從2021年1月6日，支持川普的示威者衝進美國國會大廈，擾亂美國國會聯席會議，爆發所謂的「國會山莊暴動事件」後，美國國內即因兩黨激烈對立，政治價值錯亂，以及社會嚴重分化，陷入哈佛學者杭廷頓（Samuel P. Huntington）形容，前殖民國家常常出現的「政治衰敗」（political decay）。

例如，最近美國校園即因以巴戰爭，導致兩派支持者的抗議衝突。事件愈演愈烈，已蔓延全國各地數十所大學，甚至有外人違規進入校園作亂，迫使當地警察進行武力鎮暴，導致數千人因此遭到逮捕。川普本人和他所屬的共和黨，則藉此大做文章，指責拜登政府軟弱，無力維持秩序。

面臨選戰壓力的拜登，確實因「學運」而處於進退兩難之境。拜登多次宣稱，要為以色列提供「牢不可破」的安全保障；但又不能因此失去支持巴勒斯坦的美國年輕選票。我認為拜登面臨的最大考驗是：如何防範社會動亂對國內經濟造成的衝擊。

▲ 加州大學洛杉磯分校（UCLA）示威引發暴力衝突，警方到場維持秩序。（圖／路透）

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經濟成長加深通膨危機 美已無力扮演「世界警察」

經濟始終是影響美國選情的關鍵因素。有專家認為，美國經濟成長並沒有給拜登帶來好處，反倒加深了通貨膨脹的危機。根據《彭博》（Bloomberg）的經濟研究調查，有40％的美國選民及兩大搖擺州，已面臨經濟衰退的警告。

「外交是內政的延長」，美國顯然已無力扮演「世界警察」的角色。過去美國為了改變具孤立主義傾向的對外政策，曾寄希望於一戰後成立的「國際聯盟」和二戰後成立的「聯合國」，能透過集體安全來維護世界和平。事實證明，這也是充滿理想主義的設計。

國際政治學者奧干斯基（A.F.K Organski）認為，集體安全的觀念是建立在下列五個假設上，1、在任何武裝衝突中，所有國家皆同意敵方是侵略者，因需要快速而一致制止侵略；2、把「友誼」或「經濟利益」放在一旁，所有國家皆熱衷於阻止侵略；3、所有國家皆會自動、且有能力參與對抗侵略者的行動；4、所有國家的集體實力，足以凌駕侵略者之上；5、侵略者會因力不如人，決定中途知難而退，或最終落敗。奧干斯基認為上述第四、第五種假設是成立的，而前三種假設則很难存在，因此集體安全體系從未能有效付諸實施。

▲ 有別於川普的對外政策，拜登強調的是「拉幫結派」而非「單打獨鬥」。（圖／路透）

拜登有別於川普的對外政策，強調的是「拉幫結派」而非「單打獨鬥」。但今天的國際政治體系已從「兩極」邁向「多極」，聯盟的界線變得越來越模糊。例如，拜登組建世界民主聯盟，但民主不能保障聯盟成員安全；美國希望結合歐洲盟國支持烏克蘭抗俄，但最終還是期盼中共能當「和事佬」。

擺脫美國因素 兩岸問題由兩岸人民自己解決！

川普受訪時拒絕透露，當選後是否捍衛台灣；或許他認為當前美國國內充滿「反中」氛圍，明確表態即便對選票有利，但卻縮小未來處理「台灣問題」時的討價還價空間。

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）出書透露，川普曾形容台灣是他簽字筆的筆尖，中國大陸則是他的白宮橢圓形辦公桌。波頓表示：「美國對其民主盟友的承諾與義務不過如此。」民進黨一向「唯美」馬首是瞻，準總統賴清德即將就任，應該聽懂川普受訪的「弦外之音」。

雖然波頓書中爆料聲稱，川普曾推崇習近平為「中國歷史上最偉大領袖」。但據《華爾街日報》引述了解中共領導層想法的消息人士說，中共官員正為川普可能重返白宮做準備。

▲ 前白宮國安顧問波頓出書透露，川普曾形容台灣是他簽字筆的筆尖，中國大陸則是他的白宮橢圓形辦公桌。（圖／總統府提供）

有部分中共官員認為，如果川普在11月大選中勝出，對中共可能是件好事。因習近平相信，美國的全球唯一超強地位正在衰落，而川普上台會加速這一衰落，在美國造成更大的政治和社會混亂，並疏遠與拜登友好的盟友，這讓北京方面有機會與歐洲重建關係。

不過，另有中共官員指出了川普勝出的危害，認為習近平擔憂川普是否會破壞他與俄羅斯總統普丁的「兄弟情」，擔心如果川普向普丁示好，可能會削弱北京與莫斯科的關係。

大陸「國際關係學院」國際戰略與安全研究中心主任達巍表示，倘川普勝選，當前中美關係相對穩定態勢恐難持續下去；若拜登連任，中美關係也具搖擺風險，不易管理並使其長期穩定。言下之意，對中共而言，拜登與川普何者勝出，只是一個涉及「短空」或「長空」的問題。

我認為，兩岸問題應由兩岸的中國人自己來解決。兩岸執政當局應該努力擺脫美國因素的困擾，掌握解決兩岸問題的主導權和主動權。

▲ 無論是川普還是拜登當選，兩岸問題應由兩岸的中國人自己來解決。（圖／CFP）

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