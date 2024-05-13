早該特赦陳水扁　結束保外就醫鬧劇

▲ 因貪汙案而被關的前總統陳水扁，2012年時傳出獄中生了病，經多次就醫，最後送到醫學中心診治。（圖／ETtoday資料照）

● 沈政男／精神科醫師

還記得2012年，因貪汙案被關了三年多的阿扁，在獄中傳出生了病，經多次就醫，最後送到醫學中心診治的事情嗎？

轉眼都過了11年多。拿出當年的醫學中心診斷書，跟現在阿扁的健康狀況相較，嗯，做何感想？四個字：啼笑皆非。

阿扁後來被保外就醫，但他屢次外出參加社交活動，只見一手拄著拐杖，步態緩慢，那隻手的拇指還不停快速抖動，看起來真是病得不輕了。在2012年，我也同情阿扁，認為他的健康堪慮，然而看到他保外就醫以後，還到處趴趴走，這時，你再怎麼抖，也很難說服我說，喔，你的健康如何又如何了。

整個阿扁的保外就醫，這麼多年來，至今就是一場鬧劇，而結束這場鬧劇的方法，就是特赦。

大家都在猜，到底蔡英文總統會不會真的在卸任前特赦陳水扁，我是認為，應該是真的吧，因為雖然民調顯示多數民眾仍反對特赦阿扁，但政治效應不至於太大，畢竟阿扁已經難以影響台灣政壇了。

▲ 民調顯示多數民眾仍反對特赦阿扁。（圖／記者黃克翔攝）

就只是終結必須用奇怪的醫療理由，讓阿扁在那邊「生了重病」還能開節目做廣播，繼續這場不敢特赦，又沒辦法讓他乖乖在獄中待著，而用什麼保外就醫來做可笑折衷處理，那樣的鬧劇罷了。

阿扁被關，從權力雲端掉到深淵，當然是身心重大打擊，但，無數曾經支持他的扁迷呢？如果因為打擊重大，就必須保外就醫，恐怕無數被傷透心的阿扁支持者都可以申請賠償了。

沒有！因為，崇拜政治人物，就跟男女戀情一樣，遇人不淑被騙，除了傷心難過，要說如何追討無形的情感損失，也是很困難了。

就讓大家，在情感上放生阿扁吧，讓他今後的所作所為、所有發言，不要再激起台灣社會的任何漣漪（雖然已經很小）就好了。不是嗎？現在不特赦阿扁，還有什麼更好的時機？特赦不代表阿扁無罪，而是有罪但不罰，只因他的犯罪純粹是因總統職務而起，不是其他。誰讓他當上總統，有機會呼風喚雨？不就是大家嗎？

特赦前元首的意思，就是讓因為政治權力而起的犯罪，政治解決，這是很簡單的道理。事實上，老早就應該特赦了，你要查清楚案件就去查，要追回犯罪所得也應該，但就不要關他了，因為沒什麼意思，不是嗎？他如果不是大家賦予他政治權力，他也不會有機會犯這些罪了。

蔡總統如果真的能夠宣布特赦阿扁，會讓我不只按讚，也會對她的政治格局重新評價。

▲ 蔡英文若能在卸任總統前宣布特赦阿扁，將會得到台灣民眾的重新評價。（合成圖／ETtoday資料照）

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