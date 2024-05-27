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五月天阿信為人民幣折腰　溫昇豪逆風反敵國併吞

我們想讓你知道…阿信遠不如温昇豪，阿信為五斗米而折腰，温昇豪則不會，因為他知道自己生是台灣人，死是台灣鬼，而台灣是自由民主與人權法治的國家。

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

五月天阿信24日在北京開演唱會時，因脫口「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」，隨即掀起兩岸網友高度討論，也有粉絲因此脫粉，不少老粉湧入阿信的臉書留言「再見了我的青春」、「滿滿的背叛感，狠狠打臉陪伴你們25年的台灣五迷」。沒錯，許多人被背叛了，因為他是台灣人不是中國人。

央視微博22日喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，居然有許多台灣明星紛紛轉發，包括侯佩岑、歐陽娜娜、楊丞琳、楊宗緯、張韶涵、王心凌等。雖然五月天阿信沒有轉發，不過卻在鳥巢演唱會上脫口，「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」，隨即引起討論，實在真好笑！

不過，大咖男星温昇豪非但不甩回歸祖國，還在臉書逆風發文，提及自己2008年參演的台灣史詩電影《一八九五乙未》。温昇豪雖字字未提中國警告，卻道出這幾天台灣困境。該部電影講述當初甲午戰爭時，滿清因戰敗，將台灣割讓給日本，但台灣人團結成立民主國反抗日本的併吞。現在，大家則是反抗專制中國的併吞。

温昇豪逆風不甩反台獨表態　演藝圈集體屈從原因曝光

▲溫昇豪在臉書發文逆風不跟進表態，也揭露演藝人員在對岸發展被迫表態的心酸。（翻攝自温昇豪臉書）

温昇豪用《一八九五乙未》醒世，當初他出演時熱血沸騰，有股衝動想把鮮血塗抹在這片土地上，「時至今日，所謂的進行式仍在繼續，這塊土地仍是多方覬覦，虎視眈眈。而土地上的人們仍如129年前一樣，選擇不一。」

兩人相比之下，阿信遠不如温昇豪，阿信為五斗米而折腰，温昇豪則不會，因為他知道自己生是台灣人，死是台灣鬼，而台灣是自由民主與人權法治的國家，然而中國則否。

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關鍵字: 五月天 阿信 溫昇豪 藝人表態 台灣 中國 鄧鴻源 雲論

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