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民主是公眾決策的精神　不是事與願違的神主牌

我們想讓你知道…民主的真諦，應是追求人民福祉、捍衛公眾權益，並非是以政黨考量為首要目標。

▲ 立法院外的民間團體24日號召群眾聚集抗議，鄰近的青島東路、中山南路以及濟南路擠滿人潮。（圖／民眾提供）

● 張家羽／地方政府機關人員

近日立法院可謂是紛擾不斷、滿城風雨，起源是國民黨、民眾黨推動的「國會改革法案」因表決席次居多而通過三讀程序，過程中卻屢屢遭執政的民進黨扣上「黑箱」之帽進行抵制，甚至引發民眾走上街頭，打著「捍衛民主」、「抵制黑箱」的形式口號，要求退回重審。筆者認為國內現今「民主」的定義，開始有被曲解及濫用的現象。

民主核心的定義，為「少數服從多數、多數尊重少數」，相信這12字箴言大家不陌生（且無庸置疑），先且探討「多數應尊重少數」的層面，此次民進黨、部分青年及莘莘學子主張的「沒有討論、沒有民主」，詳細探討事件脈絡即可得知，應是悖離事實，回顧近期三黨黨團協商的脈絡，並非沒有提供協調研商的平台，且屢次牴觸發言秩序的一方，相信大家也有目共睹，最重要的，尊重、協商並不是必須妥協、遷就他方，若經溝通之後無法達到共識，是否回歸制度化，進行公平表決呢？

 

▲ 因表決結果事與願違，隨即高喊違背民主、黑箱作業、多數暴力，實在不合理。（圖／記者屠惠剛攝）

再者，探究「少數服從多數的層面」，這不是公眾決策的基本原則嗎？表決結果絕對是一翻兩瞪眼，若協調未果進行表決，而表決結果事與願違，隨即高喊違背民主、黑箱作業、多數暴力等情緒主張，實在不合理，民意代表的席次，是客觀反應出民眾的意象及信賴，如果表決席次能量不足，是否回歸初衷進行內部檢討，並非是在對決平台追求勝負，更非落敗後將「民主」當作藉口，煽動群眾進而脅迫影響表決結果，「民主」不是神主牌，更不要吃「民主」的豆腐；再問了，若表決不是民主表現，請問還有其他更公平、客觀的決策機制嗎？

有民眾擔心，是否立法委員的權力過度膨脹，更擔心是否未來影響司法、監察的憲政體制，但國會議員調查應是針對重大事件，邀集事件關係人到場釐清真相，將過往事件迷霧更加透明化，難道國人不想探究過往口罩、疫苗、快篩、雞蛋等爭議議題的原委嗎？還是就此得過且過？最重要的，國會改革法案的重點，應該是著重事件的察明，並非有司法判決的性質，且相信更能協助及強化監察院（監察院長人選尚為總統提名）的角色功能。

▲ 國會改革法案的重點，著重事件的察明，而非司法判決的性質。（圖／記者屠惠剛攝）

是以，民主的真諦，應是追求人民福祉、捍衛公眾權益，並非是以政黨考量為首要目標，同時國人現處的社會氛圍，也存在著「現代化隱憂」，亦即因速食文化欠缺自主思考的能力，容易淪為投機政客煽動的目標，因此講求「民主」的民意代表，應是順應民意而戮力監督國家行政，並非追求改變既有民意而進行而認知作戰，因為民主是以民為主，不是特定政客濫用的神主牌。

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張家羽

張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

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關鍵字: 立法院 國會改革 民主 黑箱 青鳥行動 國民黨 民眾黨 民進黨 張家羽 雲論

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