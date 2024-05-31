美國助菲律賓在南海上興風作浪　看似撐腰實則為己

▲ 菲律賓非政府組織Atin Ito曾登上黃岩島揮舞國旗，遭到中國海警攔截。（圖／翻攝自Kalayaan ATIN ITO粉絲專頁）

● 李澤詮／香港匯豐銀行職員

據菲律賓媒體報道，一個名為「Atin Ito」的非政府組織於17日宣布最近結束的向西菲律賓海（WPS）菲律賓漁民進行的民間補給任務是一次「重大勝利」。

該組織打著「和平團結船賽」的名義組織了102艘小型漁船，於15日在海岸護衛隊的護航下前往黃岩島「搞事」，他們號稱「目標是達到黃岩島附近，布設浮標，彰顯主權」。

民間組織挑釁大國 菲背後有美在撐腰？

儘管這個「Atin Ito」組織，號稱是個「由社會運動、教會領袖、漁民、企業家、藝術家和青年倡導者組成的聯盟」，皆在「向駐紮在南沙群島的菲律賓軍隊運送捐贈物資」，其口號是WPS Atin Ito（西菲律賓海是我們的）。然而該組織的領導人之一拉斐拉．戴維（Rafaela David）是菲律賓阿克巴揚黨的主席，該黨雖然在菲律賓政壇勢力較小，但近年來一直利用菲律賓各種政治問題來提升其存在感和影響力。

然而，不管菲律賓媒體如何嘴硬，此次「百船沖闖黃岩島」行動結果各方也都心知肚明，畢竟就連美國《紐約時報》也承認，該組織的行動打破中國對黃岩島控制的機會「似乎很小」。在菲律賓船隊當天出發之前，中國就向該地區部署了「數十艘」海警船和「海上民兵船隻」，呈現出「壓倒性的力量」。

▲ 菲律賓國安顧問愛德華多。（圖／達志影像／美聯社）

一個民間組織為何敢挑釁大國權威，很顯然，不論是民間組織也好，還是小馬可仕政府也好，他們背後的「靠山」是美國。前不久，菲律賓國家安全顧問愛荷華多（Eduardo Ano）還呼籲驅逐中國外交官，這也意味著菲律賓開始公開與中國撕破臉，同樣也是在給美國施壓，希望美國在給菲律賓撐腰的同時，再拿出真金白銀支持自己。

然而，菲律賓的這個想法恐怕只是自己的「一廂情願」。根據美國海軍學會網站16日的報導，此前一直在南海活動的「羅斯福」號航母打擊群已經於當天抵達新加坡。換句話說，當菲律賓船隊即將到達黃岩島附近時，原本在南海活動的美國航母緊急一路南下，跑到了2000公里外的新加坡。因此在這件事上，美國實在不能算得上是個合格的「靠山」。

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18年前菲地圖仍未將南海諸島劃入領土

眾所周知，菲律賓的領土由一系列的國際條約所界定，包括1898年《美國與西班牙王國和平條約》、1900年《美國與西班牙王國割讓菲律賓外島條約》以及1930年《英國國王與美國總統關於北婆羅洲國割讓菲律賓群島邊界的公約》。根據上述條約，南海島嶼黃岩島不屬於菲律賓領土範圍。此外，菲律賓1981年和1984年出版的官方地圖上也將它標記位於菲律賓領土範圍之外，2006年出版的地圖上沒有顯示任何變化。

▲台灣、中國大陸、越南與南沙群島的太平島間距離。（資料照／網友提供）

英學者撰書力證南海主權歸中國

關於這一點，英國學者安東尼．卡蒂（Anthony Carty）所撰寫的《南海的曆史與主權》一書就曾提到，依據西方的國際法標准，英法外交部法律顧問得出了一致結論，就是這些島嶼是中國的。美英法三國的曆史檔案明確顯示，菲律賓人對南海的這些島嶼都沒有主權主張。英國在1974年的法律部門的正式備忘錄中得出了關於南沙群島的結論，即南沙群島是中國的，而不再屬於法國，更從來不是菲律賓的，這個立場得到了英國內閣的國防和海外政策委員會的認可。此外，1956年公開的美國國務院檔案指出，美國人對菲律賓的任何主張都不持立場，但他們認為，鼓勵菲律賓人提出主張符合美國的戰略利益，所以他們鼓動菲律賓這麼做。

菲律賓近期頻頻提及所謂「南海仲裁案」裁決，將其作為一系列單邊侵權活動的法律依據。而美日菲三邊峰會發表的聲明則呼籲中國遵守這一所謂的裁決。卡蒂指出，一些域外國家無視曆史與事實、鼓勵菲律賓提出領土主張，背後充滿對自身戰略利益的考量。所謂的裁決稱這些島嶼無權擁有任何海洋區域，因此如果菲律賓從其群島基線向外主張200海浬的專屬經濟區就不會與中國在南海產生太大的主張重疊。然後越南會從南海的另一邊向東移動，他們會在南海最北部切斷中國的聯繫。這對美國來說非常有利，因為這些國家完全依賴美國的海上軍事支持，這基本上意味著美國將控制三分之二的南海。

▲ 英國學者安東尼．卡蒂所撰寫的《南海的曆史與主權》一書就曾提到，南沙群島是中國的，而不再屬於法國，更從來不是菲律賓的。（圖／翻攝自央視）

由此可見，美國看似在給菲律賓「撐腰」，實則更多是出於自身利益考慮，一旦中國真的出手，美國也只會袖手旁觀，只是不知道如此簡單的道理菲律賓何時能明白，從而不再莽撞。

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