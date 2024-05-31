ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

美國助菲律賓在南海上興風作浪　看似撐腰實則為己

我們想讓你知道…美國看似在給菲律賓「撐腰」，實則更多是出於自身利益考慮，一旦中國真的出手，美國也只會袖手旁觀。

▲ 菲律賓非政府組織Atin Ito曾登上黃岩島揮舞國旗，遭到中國海警攔截。（圖／翻攝自Kalayaan ATIN ITO粉絲專頁）

● 李澤詮／香港匯豐銀行職員

據菲律賓媒體報道，一個名為「Atin Ito」的非政府組織於17日宣布最近結束的向西菲律賓海（WPS）菲律賓漁民進行的民間補給任務是一次「重大勝利」。

該組織打著「和平團結船賽」的名義組織了102艘小型漁船，於15日在海岸護衛隊的護航下前往黃岩島「搞事」，他們號稱「目標是達到黃岩島附近，布設浮標，彰顯主權」。

民間組織挑釁大國　菲背後有美在撐腰？

儘管這個「Atin Ito」組織，號稱是個「由社會運動、教會領袖、漁民、企業家、藝術家和青年倡導者組成的聯盟」，皆在「向駐紮在南沙群島的菲律賓軍隊運送捐贈物資」，其口號是WPS Atin Ito（西菲律賓海是我們的）。然而該組織的領導人之一拉斐拉．戴維（Rafaela David）是菲律賓阿克巴揚黨的主席，該黨雖然在菲律賓政壇勢力較小，但近年來一直利用菲律賓各種政治問題來提升其存在感和影響力。

然而，不管菲律賓媒體如何嘴硬，此次「百船沖闖黃岩島」行動結果各方也都心知肚明，畢竟就連美國《紐約時報》也承認，該組織的行動打破中國對黃岩島控制的機會「似乎很小」。在菲律賓船隊當天出發之前，中國就向該地區部署了「數十艘」海警船和「海上民兵船隻」，呈現出「壓倒性的力量」。

▲ 菲律賓國安顧問愛德華多。（圖／達志影像／美聯社）

一個民間組織為何敢挑釁大國權威，很顯然，不論是民間組織也好，還是小馬可仕政府也好，他們背後的「靠山」是美國。前不久，菲律賓國家安全顧問愛荷華多（Eduardo Ano）還呼籲驅逐中國外交官，這也意味著菲律賓開始公開與中國撕破臉，同樣也是在給美國施壓，希望美國在給菲律賓撐腰的同時，再拿出真金白銀支持自己。

然而，菲律賓的這個想法恐怕只是自己的「一廂情願」。根據美國海軍學會網站16日的報導，此前一直在南海活動的「羅斯福」號航母打擊群已經於當天抵達新加坡。換句話說，當菲律賓船隊即將到達黃岩島附近時，原本在南海活動的美國航母緊急一路南下，跑到了2000公里外的新加坡。因此在這件事上，美國實在不能算得上是個合格的「靠山」。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

18年前菲地圖仍未將南海諸島劃入領土

眾所周知，菲律賓的領土由一系列的國際條約所界定，包括1898年《美國與西班牙王國和平條約》、1900年《美國與西班牙王國割讓菲律賓外島條約》以及1930年《英國國王與美國總統關於北婆羅洲國割讓菲律賓群島邊界的公約》。根據上述條約，南海島嶼黃岩島不屬於菲律賓領土範圍。此外，菲律賓1981年和1984年出版的官方地圖上也將它標記位於菲律賓領土範圍之外，2006年出版的地圖上沒有顯示任何變化。

▲台灣、中國大陸、越南與南沙群島的太平島間距離。（資料照／網友提供）

英學者撰書力證南海主權歸中國

關於這一點，英國學者安東尼．卡蒂（Anthony Carty）所撰寫的《南海的曆史與主權》一書就曾提到，依據西方的國際法標准，英法外交部法律顧問得出了一致結論，就是這些島嶼是中國的。美英法三國的曆史檔案明確顯示，菲律賓人對南海的這些島嶼都沒有主權主張。英國在1974年的法律部門的正式備忘錄中得出了關於南沙群島的結論，即南沙群島是中國的，而不再屬於法國，更從來不是菲律賓的，這個立場得到了英國內閣的國防和海外政策委員會的認可。此外，1956年公開的美國國務院檔案指出，美國人對菲律賓的任何主張都不持立場，但他們認為，鼓勵菲律賓人提出主張符合美國的戰略利益，所以他們鼓動菲律賓這麼做。

菲律賓近期頻頻提及所謂「南海仲裁案」裁決，將其作為一系列單邊侵權活動的法律依據。而美日菲三邊峰會發表的聲明則呼籲中國遵守這一所謂的裁決。卡蒂指出，一些域外國家無視曆史與事實、鼓勵菲律賓提出領土主張，背後充滿對自身戰略利益的考量。所謂的裁決稱這些島嶼無權擁有任何海洋區域，因此如果菲律賓從其群島基線向外主張200海浬的專屬經濟區就不會與中國在南海產生太大的主張重疊。然後越南會從南海的另一邊向東移動，他們會在南海最北部切斷中國的聯繫。這對美國來說非常有利，因為這些國家完全依賴美國的海上軍事支持，這基本上意味著美國將控制三分之二的南海。

▲ 英國學者安東尼．卡蒂所撰寫的《南海的曆史與主權》一書就曾提到，南沙群島是中國的，而不再屬於法國，更從來不是菲律賓的。（圖／翻攝自央視）

由此可見，美國看似在給菲律賓「撐腰」，實則更多是出於自身利益考慮，一旦中國真的出手，美國也只會袖手旁觀，只是不知道如此簡單的道理菲律賓何時能明白，從而不再莽撞。

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►美中舉行第二輪海洋事務磋商　議程不受對台軍演干擾

►在野表現推高信「賴」度　黃國昌化白為小藍

►對北京的「微妙提醒」？　印度派遣軍艦駛入馬尼拉港

►支持碳循環經濟　創造減碳商機

投稿
申訴
關鍵字: 菲律賓 美國 南海 ATIN ITO 羅斯福號 黃頁島 南沙諸島 李澤詮 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
美國助菲律賓在南海上興風作浪　看似撐腰實則為己
美中舉行第二輪海洋事務磋商　議程不受對台軍演干擾
在野表現推高信「賴」度　黃國昌化白為小藍
對北京的「微妙提醒」？　印度派遣軍艦駛入馬尼拉港
支持碳循環經濟　創造減碳商機

推薦閱讀

支持碳循環經濟　創造減碳商機

對北京的「微妙提醒」？　印度派遣軍艦駛入馬尼拉港

美國助菲律賓在南海上興風作浪　看似撐腰實則為己

在野表現推高信「賴」度　黃國昌化白為小藍

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

美中舉行第二輪海洋事務磋商　議程不受對台軍演干擾

傅崐萁，夠了！　逞口舌之快增添藍白仇恨值

小笠原欣幸：賴清德信任度表現不俗　「一中」名存實亡

丁學文／挽救生育率　不能只靠撒幣！

同婚地圖仍有缺角　台陸同志伴侶盼早日迎來結婚權

相關文章

美中舉行第二輪海洋事務磋商　議程不受對台軍演干擾

美中舉行第二輪海洋事務磋商　議程不受對台軍演干擾

國際社會各國各自應對其交涉對象，但是當台北變成北京與華盛頓對話議題時，吾人必須要問，國安高層事先是否知悉？事後能否獲得簡報與說明？假若國安高..

張競 4小時前

爆炸瞬間！美銀行1死7傷「大廳塌陷變B1」　調查結果出爐

爆炸瞬間！美銀行1死7傷「大廳塌陷變B1」　調查結果出爐

川普成為美首位「遭判重刑」前總統　拜登陣營：沒人能凌駕法律

川普成為美首位「遭判重刑」前總統　拜登陣營：沒人能凌駕法律

「馬力斯」最快今晚生成！助攻梅雨鋒面　周日降雨最猛烈

「馬力斯」最快今晚生成！助攻梅雨鋒面　周日降雨最猛烈

美街頭驚傳數十聲槍響！至少3死6傷　警察中彈殉職

美街頭驚傳數十聲槍響！至少3死6傷　警察中彈殉職

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

支持碳循環經濟　創造減碳商機

支持碳循環經濟　創造減碳商機

印度軍艦駛入馬尼拉港　對北京的..

美助菲在南海上興風作浪為哪樁？

民眾黨策略不改　存活率小於被雷..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面