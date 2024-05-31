美中舉行第二輪海洋事務磋商　議程不受對台軍演干擾

● 張競／中華戰略學會資深研究員

5月24日北京與華盛頓舉行第二輪海洋事務磋商，會後美國國務院發佈新聞聲明（Media Note）【如下圖】

新華社發佈新聞通稿【如下圖】

相較於2023年11月3日雙方首度舉辦海洋事務磋商，當時美國國務院亦是發佈新聞聲明（Media Note）【如下圖】

但是北京則是透過外交部官方網站《業務動態》欄位，發佈雙方會晤磋商訊息【如下圖】

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依據前述兩次海洋事務新聞公開資訊，對照當前實際國際與兩岸情勢，吾人可歸結下述解讀要點，祈請各方先進不吝指教。

首先此次北京方面相當明確升高新聞處理規格，從外交部官方網站《業務動態》欄位公布訊息，提升至由新華社發布新聞通稿，希望擴大傳播效應姿態明顯，顯然希望獲得各方認真其所希望傳送訊息。

其次是此等工作主管層級磋商，會前必然經過幕僚協調，並且在正式對話前，相互交換會議資料，期程自然就是事先預訂。因此此項磋商視訊會議日期與議程，應當在賴清德總統發表就職演說前就已確定。儘管賴清德總統就職演說內容引發北京強烈反應，但顯然並未讓此項磋商會談為之流產。

在此必須提醒，北京時間5月24日（華盛頓時間為5月23日）雙方透過視訊進行磋商時，解放軍在台海周邊演習並未結束，由此顯然讓吾人能夠確知，賴清德總統就職演說後，中國大陸在台海周邊舉行軍事演習，並未影響雙方繼續執行原定議程；而演習期間共軍機艦各項活動，亦未讓雙方中斷對話磋商議程。

▲ 共軍5月23日至24日進行「聯合利劍-2024A」演習。（圖／翻攝CCTV）

同時更要指出，多位政治觀察家不斷置疑，賴清德總統就職演說內容，華盛頓方面是否在事前掌握，甚或是否默許其中論述。但就北京與華盛頓依舊繼續舉辦此等視訊磋商來看，不論當前綠營高層與華盛頓相互間有何暗盤，顯然賴清德所表達政策立場與論述，已經無法干擾或是阻礙北京與華盛頓雙方互動議程。

同樣亦要點破，同樣當北京透過解放軍在台海周邊實施軍事演習表達立場，華盛頓亦必須維持繼續與北京對話，並無任何跡象顯示，華盛頓會因為台海軍事情勢與共軍動態，取消其與北京所預定之外交磋商與對話議程。

不過在新聞處理上，顯然雙方存在默契，並未立即在會後就對外公開此項視訊磋商；更是明顯拖到演習結束並跨越周末後，才以同步方式分別對外發布新聞。同時北京方面刻意升高新聞處理規格，應該算是以正面態度評價本次對話溝通。

儘管雙方新聞稿內容必然是各說各話，各自強調其所希望表述觀點與立場，但是從北京與華盛頓在管制新聞發布之步調與時機節點觀察，雙方都能理解到在共軍演習時，確實不宜立即公開此項議程，亦顯然對暫緩發布視訊磋商新聞必要性具有共識，對此吾人必須嚴肅重視。

▲ 2023年10月22日北京曾在仁愛礁攔阻菲國船隻。（示意圖／達志／美聯社）

最後是對比兩次華盛頓新聞聲明內容，顯然第一次海洋事務對話時，美方明確提出2023年10月22日北京在仁愛礁攔阻菲國船隻，再加上2023年10月24日攔截美方軍機兩項事件，所關注海域直指東海與南海，但卻隻字未提台海。

但第二次對話時，華盛頓就重申維持台海穩定和平，並關切共軍在台灣海峽以及台灣周邊軍事演習狀況；但卻未曾具體提及任何在南海與東海發生之爭議事件。但此時共軍「聯合利劍-2024A」演習尚未落幕，華盛頓會後未曾立即發布新聞稿，其中玄機令人玩味。

國際社會各國各自應對其交涉對象，但是當台北變成北京與華盛頓對話議題時，吾人必須要問，國安高層事先是否知悉？事後能否獲得簡報與說明？台灣社會疑美論能夠獲得市場，很重要因素是源自被人蒙在鼓裡所產生負面感受，假若國安高層是在北京與華盛頓公布新聞聲明後，才能掌握狀況，這就真正讓人感覺大事不妙囉！

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