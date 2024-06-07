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台電風雲再起　賴政府再「挺綠能」能否帶動AI革命？

我們想讓你知道…AI產業十分耗電，Meta執行長祖克柏以及特斯拉執行長馬斯克就一致認為AI推升電力需求，並成爲最大挑戰。

▲ 住宅夏月電價每年循例於6月1日實施。台電解釋，用戶電費在夏月平均增加約430元，但其中的314元是出自「用電量」增加，因夏月電價調整而增加部分僅116元。（圖／台電提供）

● 王郁婷／香港城市大學中文及歷史學系在職研究生

史上最貴夏季電價6月1日正式上路，用電量破千度要創下8.46元的電價新高，台電為此還PO出一張圖解釋「到底貴在哪裡？」。根據台電估算，一般家庭夏季平均月用電量413度，月電費1023元；非夏季平均月用電量301度，月電費593元，等於電費約增加430元，每月平均多繳的430元中，有314元是夏月用電量上升所致，而實際上，因夏月電價調整而增加部分僅為116元。台電夾在民進黨和民眾中間，不得不做責任切割，又要證明台灣不缺電，把70％歸咎在民眾身上，30％的責任才是自己。但不是以價制量就能掩蓋缺電的事實，也不是以小動物致設備故障等理由就能粉飾一切，民眾不傻，如果不是缺電，為什麽要降載供電，設備故障就是降載供電後的結果，無論電價上漲幾次，「台灣電力不足」依舊是執政者須正視的最嚴峻議題。

綠能賺飽飽　納稅人心酸

台電缺電、欠債累累，而綠能賺飽已經成為大家的普遍共識，但民進黨還在繼續裝睡，包括學甲爐碴案、88槍擊案、台南光電弊案等，至今依然沒有解釋，還再次罔顧民意，上漲電價增加生活負擔，死抱「反核神主牌」，一心撲在供給青黃不接的綠能上。近日，行政院長卓榮泰首次到立法院施政報告，公布未來6年將投入9,000億元「挺綠能」，並表示這是延續蔡政府的計畫，國發會2022年公布2050淨零轉型路徑時，就已經核定公布的計畫和經費投資。蔡政府8年花8,400億還不夠，現在又讓賴政府加碼。民進黨願意投入9,000億發展增長緩慢的綠能，而不願意投入300億重啓核四，納稅錢愈花愈多，卻無視基層執行效果，能源供給遲遲得不到解決，「前瞻計劃」變「錢沾計劃」，民進黨不僅餵飽了「綠能業者」，也能穩坐執政寶座，反倒是民眾還要繼續為頻頻跳電的問題發難。

▲ 行政院長卓榮泰5月20日上任，他在致詞時承諾會繼續發展綠能，並表示「是我們追求的非核家園永遠是我們不可放棄的目標，我相信我們做得到」。（圖／記者林敬旻攝）

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AI耗電量大　「北部停電風暴」重演？

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在台灣掀起AI浪潮，企圖拉動台灣產業鏈製造AI機器人，讓台灣成爲世界科技舞台的中心。但遭不少民衆質疑「台灣電力撐得起AI的發展嗎？」，對此，賴總統在4日出席「台北國際電腦展開幕典禮」，宣誓要發展「AI智慧島」，並承諾會穩定供電。AI產業十分耗電，Meta執行長祖克柏以及特斯拉執行長馬斯克就一致認為AI推升電力需求，並成爲最大挑戰。阿姆斯特丹自由大學也研究估算，2027年AI伺服器所消耗的用電量，每年約有850～1340億度電的能源需求，將等同於荷蘭全國的能源需求量。而在台灣，2023半導體製造業用電量就為379億度。經濟部長郭智輝近日則預測未來五到十年台灣用電平均每年成長3％， 並表示2025年至2028年是AI應用爆發期，僅能支持五至六家設置AI數據中心，否則有可能會超過電力供應。還記得今年4月北部差點爆發限電，台電四部重要發電機組跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，供電吃緊，在急Call台積電等企業大戶減少用電下，才躲過一場「北部停電風暴」。賴政府今後既要平衡工業用電又要穩定民生用電，若出現類似情事，是否要喊AI數據中心救援？

賴政府想搭上AI的順風車，就真的要捫心自問、認真考慮台灣的電力夠不夠，9,000億推綠能極大化，是否真的能帶動台灣AI革命？倘若真的遭遇缺電危機，「護國神山」不能倒，那台灣百姓該何去何從？

▲ 賴總統4日出席「台北國際電腦展開幕典禮」，宣誓要發展「AI智慧島」，並承諾會穩定供電。（圖／記者張佩芬攝）

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關鍵字: 缺電 綠能 核電 AI 輝達 賴清德 卓榮泰 王郁婷 雲論

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