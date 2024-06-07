黃仁勳力挺台灣　唱衰台灣終將踢到鐵板

▲ 黃仁勳2日在台大的演講中，直接用一張圖讓全世界明白，台灣在AI產業中正扮演不可或缺的角色。（圖／記者楊絡懸攝）

● 作者／鬼才阿水

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次公開表達對台灣的認同，2日在台大的演講中，更直接用一張圖讓全世界明白，台灣在AI產業中正扮演不可或缺的角色，從夜市走到科技業，黃仁勳用行動表達自己對這片土地的熱愛。

從台灣到美國，這段遙遠的距離並不只體現在距離上。

過去，台灣人總有過度謙卑的壞習慣，甚至以打壓自己人為樂，眼見領導者在產業中做出成績，能在國際上替台灣帶來能見度後，就開始不斷內耗，甚至以攻擊自己人為樂，久而久之，就連台灣人自己都對這片土地上發生的一切產生懷疑。

黃仁勳用行動表達了他對家鄉的肯定。

從街頭小吃到科技產業，從家庭到國家，黃仁勳口說台灣話，腳踩台灣地，更不斷大聲疾呼，如今的台灣是如此的美好，更別說產業結構下的成長，讓我們凝聚成一股力量，將在國際上發光發熱，這是一件如此美好且開心的事情。

習慣唱衰台灣的人這次踢到鐵板了。

▲黑夜奇俠在Threads公開疑似黃仁勳的身分證。（圖／翻攝自批踢踢）

有個叫做「黑夜奇俠」的，長期惡意攻擊抹黑支持台灣的意見領袖，就連一般老百姓都成為他攻擊的目標，而他竟然在黃仁勳公開支持台灣時，惡意肉搜其個人資訊，更將黃仁勳的私人資訊公開貼在網路上，所幸大公司的法務也不是吃素的，除了擷取相關證據做下一步提告，後續的法律訴訟絕對不會善罷干休。

如今關掉社群帳號也逃不掉，這種惡質的人早該被撻伐。

其實，黃仁勳回到台灣的這段時間，也讓許多人開始漸漸明白，一群惡意攻擊台灣的人，無非就是想營造台灣落後且不幸福的假象，最終又讓中國成為台灣人的救世主；同時間，他也讓我們明白，真正富有的人是以幫助別人為志業，唯有身旁的人共好，環境才會更好，至於那些整天曬名車住豪宅炫富的，更多的都只是想讓你成為他富有的肥料罷了，離得越遠對你的人生會越有幫助。

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