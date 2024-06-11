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張博智／說槍變短不能刺槍是天大的誤會！

▲▼「刺槍術」的存廢早已爭論已久，就此也看得出國軍在改革上的牛步。（圖／陸軍司令部）

▲▼「刺槍術」的存廢早已爭論已久。（圖／陸軍司令部）

文／張博智

日前，國防部顧部長在與立委詢答做了「取消傳統突刺」的宣示，立即引發刺槍術存廢議論。基於長年軍旅擔任體能戰技教育訓練及師資培育工作的經驗與認知，撰寫一篇短文淺見，希望提供國防部參考。該文獲聯合報軍事專業記者引述報導，更增議論聲浪。

廢止刺槍術已成定局？但顧部長的「宣示」其實是有前提的，即要取消的是不符合近戰格鬥需要的表演與形式，而這種形式化、表演性的刺槍術操演，國防部早已明令頒布禁止，而且也針對實戰化訓練規畫系列的配套措施，就刺槍術言，歸併在近戰格鬥課程之中，並著重應用刺槍與對刺的訓測賽。個人以為，或許，顧部長所謂「取消傳統刺槍術」是不做團體空刺？而是要注重應用刺槍及對刺之訓測賽？

▲▼國軍保留刺槍術如果還是無法與時俱進，大幅翻新訓練內容，只幻想呈現軍人氣魄其實大可不必。（圖／陸軍臉書）

軍以戰為主，戰以訓為本，訓以勝為先，淺見以為－想必也是各方的共識－唯有扎實的訓練，才能發揮實戰功用。拳腿、格鬥以及任何技藝、武術，無一例外，刺槍術亦然。國防部之所以提倡興革，其目的當然也是為了精實精進訓練效能，以期符合實用實戰的需求。

歸根究柢，刺槍術之必要，其理至簡至明︰軍人持槍用槍，手不離槍，自當練槍，才能刀彈並用、刺擊砍。有槍不練不會用，猶如棄械不用、捨長就短，無疑是自棄棄械、自廢武功。這個最根本的認知與立場，主其事的單位必然知之甚詳。關鍵還是扎實、有效、符合實戰需求的訓練。

當前，對於刺槍術於近戰格鬥的認知存有不少迷思，譬如︰步槍短了不能刺槍；步槍沒有刺刀不能刺槍；步槍形制變了刺法用法應該沒變；身穿防彈背心不能刺穿，不練刺槍……，凡此種種，個人以為值得商榷。

▲▼前陸軍步訓部體育組上校組長張博智，表演刺槍術，犀利的動作展現上刺刀的軍魂。（圖／張博智攝）

一寸長一寸強，一寸短一寸險，槍械愈短愈好使用，說槍變短不能刺槍是天大的誤會，短槍更適合限制空間戰鬥。槍的形制雖然有所改變，但練槍的目標是要能掌握核心要領，不要被形制拘束，隨手取物、就地取材、化物為槍，練到這個點上才得到精髓。即使步槍沒上刺刀，槍口如利刃，突刺一點突穿，仍能發揮重創的威力，步槍之外，諸如短棍、雨傘、水瓶、筆記本、包包等，遇到緊急狀況生命攸關，以物護身，以物刺擊，或可自保並尋求脫身，刺槍是戰技，其實也是生活防身格鬥技，這是練槍的目標與附加價值。練刺槍，同時練力、練技、練膽、練心、練指揮，更兼具運動健身、強身、防身多重作用，一舉多得、一練多益，這對任務、勤務頻繁，訓練課目多、時間有限的軍隊言，最具效益。尤其是對刺訓練與競賽，猶如與敵生死拚搏，更可練就勇猛頑強的戰鬥意志與作風，更是刺槍術不被時代淘汰無可取代的價值。

立院答詢一問一答，疾問快答，難免「快人快語」而語意有失精準，因而引發議論。但從各界熱議的狀態看，民眾普遍關心國防、對軍隊寄予厚望，令人欣慰。希望新人新氣象，憑藉顧部長勇於任事與擔當的興革作風，要求軍隊落實實戰化訓練，以對刺訓測賽為近戰格鬥的核心與重點。

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