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王瑞豐案與太極門　司法不公何時休？

我們想讓你知道…如果我們無法加強司法與行政機關的監督與問責，確保每一個案件都能得到公平公正的審理，那如何終止荒謬的冤案一再發生呢？

▲ 1997年，22歲的王瑞豐當兵休假卻突被控搶劫，遭判刑5年，苦等27年才獲清白。（王瑞豐提供）

● 蔣琳／自由撰稿人

近日媒體報導了一件荒謬的冤案。1997年，當時22歲的王瑞豐正在服兵役，某個休假日，他與高中同學陳某相約騎摩托車逛夜市。兩人吃完滷味後去剪頭髮，之後回家。不久，王瑞豐與陳某卻被一位婦人指認為結夥搶劫，在警局當場被上手銬。

婦人表示，當晚她騎摩托車載著兩個女兒，路上遭到一名歹徒騎車、一名歹徒搶劫皮包。她追了一公里多未能追回皮包，並記下車牌號碼，警察根據這些線索找到了王瑞豐與陳某。

王瑞豐回憶，在接受審訊過程中，他遭受了種種屈辱與霸凌。法官拒絕勘驗現場，並與檢察官一同堅持他的罪行，令他心灰意冷。更令人感到不公的是，陳某在普通法院審判時，法官重新勘驗現場，認定婦人被搶之處並無路燈，不能排除婦人看錯車的可能，最終判決陳某無罪。然而，審判王瑞豐的軍事法庭卻判他五年刑期，並強調此等重罪已是輕判。直到27年後，他才獲得憲法法庭無罪判決。

網友見此荒謬冤案，紛紛表示王瑞豐應該請求國家賠償，並要求嚴懲當年軍事法庭的法官與檢察官，更質疑同樣的案件，為何陳某獲無罪判決，而王瑞豐卻被判五年刑期？一個國家的司法體系怎能出現如此荒謬的結果？

▲ 太極門事件已逾20年，衍生出來的稅務官司遲遲無解。（圖／太極門提供）

類似的荒謬情況也發生在太極門稅務案件中。108年底，國稅局依據最高行政法院107年度判字第422號判決及台北高等行政法院103年度訴字第76號判決，根據《納稅者權利保護法》，更正80、82、83、84、85年五個年度與敬師禮相關的課稅處分為零，與刑事判決結果一致。然而，國稅局違反一致性原則，將81年度的敬師禮當成補習班學費，持續強徵課稅，並移送強制執行，將掌門人的土地收歸國有。

這樣的荒謬案件再次引發了社會對司法公正的質疑。同樣是太極門，為什麼已經認定不是補習班，並將課稅金額更正為零，卻獨獨將81年度認定為補習班，國稅局針對這個問題始終不回答，一味堅持強徵課稅，並將當事人財產充公。

這些案例無一不揭示了司法與行政機關的荒謬與不公。這不僅侵害了當事人的權利，也損害了公眾對司法公正的信任。如果我們無法加強司法與行政機關的監督與問責，確保每一個案件都能得到公平公正的審理，那如何終止荒謬的冤案一再發生呢？

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關鍵字: 王瑞豐 太極門 司法 稅制 蔣琳 雲論

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