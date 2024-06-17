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以謝緯為榜樣　一生甘願做戇人

我們想讓你知道…感謝主，上帝讓台灣基督長老教會有謝緯醫師這樣的戇人。我知道還有許多弟兄姐妹也是戇人，這就是台灣基督長老教會的希望所在。

▲謝緯紀念營地。（圖／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

● 姚孟昌／輔仁大學法律學院助理教授

今天6月17日是謝緯紀念日， 紀念謝緯醫師／牧師在1970年6月17日這天離世。他死在前往醫院救助病患的途中，在世的年歲僅54年又三個月。

在台灣基督長老教會的人當中，我最佩服的就是謝緯。1992年厚生基金會要將第二屆醫療奉獻獎的特別貢獻獎頒給謝緯時，我曾幫基金會在南投實地調查。一問之下，才曉得已經離世21年的謝緯還被人深深地懷念。那時有跟謝醫師家人見過面，遺憾的是當年不懂事，沒有當面向謝醫師家人致上敬意。

當年只曉得他是對偏鄉醫療很有貢獻的醫師，不曉得他是多麼難得的一位牧師。從謝緯身上看到身為上帝僕人者應該有的生命樣態與見證。

謝緯醫師在台中一中畢業後，到台南神學院就學，再到東京醫學專校完成醫學教育，成為醫師。返回台灣後，義務傳道三年，1949年被按立為南投基督長老教會牧師，任牧職21年。

▲ 謝緯曾任埔里基督教醫院首任院長，也在鯉魚潭成立肺結核療養所，收容許多原住民病患。（圖／翻攝自Google Map）

1950年起加入「山地巡迴醫療團」之行列，走遍中部偏遠山區的每一部落。在原鄉部落，謝緯看到人們的需要，也看到自己的不足。他決定前往美國再精進自己的醫術，在美國三年的時間接受外科訓練。從美國回到台灣，謝緯到埔里基督教醫院擔任第一任院長，也在鯉魚潭成立肺結核療養所，收容許多原住民病患。

1960年代，台灣爆發烏腳病，很多病患沒有錢醫治，謝緯義務投入醫治，他每個禮拜從南投帶領醫護人員，自費搭車到台南北門，一直工作到深夜結束義診才又搭車趕回南投，這樣的吃力不討好的事，謝緯做了十年。

謝緯醫師不愛錢，常常說：「不要把醫術當作算術。」有窮困民眾到醫院看病，他常悄悄把紙幣塞進貧苦患者的藥袋中。有人問他為什麼這麼做，他只淡淡地說因為怕病人沒有車錢可以回家。他有錢就幫助教會的需要， 幫助有需要的人。

1970年6月17日，謝緯醫師帶領自家醫院的早禱會後，至埔里基督教醫院工作。中午回南投，午飯後休息幾分鐘，便準備趕往彰化縣二林鎮看診。妻子楊瓊英醫師勸他再休息一下，他說：「如果早一分到醫院，病人可以少受一分的痛苦，或者還可以救一條人命。」說完便開車出門，下午一點多時他開至南投縣名間鄉一帶撞擊路樹，喪命死亡。

▲ 上帝讓台灣基督長老教會有謝緯醫師這樣的戇人。圖為台北濟南教會。（圖／記者呂佳賢攝）

有人說那是意外， 我相信對這位牧者， 這是他的選擇。當他獻身給上帝時，他就知道有這一天。他把握在世的時日，不斷傳講福音， 也不斷醫治疾病。他說他甘願做戇人。

2020年6月17日那天我在台北東門教會分享。我說若是長老教會的弟兄姐妹能多記念謝緯這人以及他作的事情，學習他的榜樣，那麼台灣基督長老教會總會、中會、小會及信徒會不會不同？今天台灣基督長老教會所屬的教會、醫療院所、神學院、機構中還有立志做戇人的傻瓜？ 台灣基督長老教會以外的教會中能找到像謝緯這樣的傻瓜？

感謝主，上帝讓台灣基督長老教會有謝緯醫師這樣的戇人。我知道還有許多弟兄姐妹也是戇人，這就是台灣基督長老教會的希望所在。我們更希望上帝興起更多的年輕人，在教會內外甘願做戇人。

紀念謝緯，效法謝緯！

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姚孟昌專欄 姚孟昌

英國倫敦大學法學博士，輔仁大學學士後法律學系專任助理教授，主要領域為憲法與國際法，台灣國際法學會理事，長年關切人權議題。

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關鍵字: 雲論 姚孟昌 謝緯 醫療 傳道 奉獻 基督 基督徒

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