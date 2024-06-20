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「偵查不公開」　提升司法信任的第一步！

我們想讓你知道…國家的司法機關務必落實偵查不公開，這是司法要贏得人民信任的第一步。如果放任國家檢警司法機關為了一己之私，繼續踐踏人民，下次受害的人，或許就是你或我。

▲ 立委吳宗憲過去擔任檢察官的一段經歷，讓他深刻體悟到：一個不經意的動作，甚至一張傳票，就可能害人一輩子。（圖／記者屠惠剛攝）

● 徐榮生／企業主管

不久前，立委吳宗憲質詢法務部長鄭銘謙，說了他一個一生難忘的親身經歷。他擔任檢察官時曾偵辦一位基層公務員，案由是貪污罪，開完庭後，很客氣地請他離開，以為是皆大歡喜的結果，當事人卻過來跟他說，「檢察官，你這張傳票害慘了我一輩子」，因為傳票上面是《貪污罪條例》，他的長官與家人都嚇得半死，長官馬上把他移到比較邊邊的位置。這件事讓吳宗憲後來都會拿來告訴他帶過的每一位學習司法官：一個不經意的動作，甚至一張傳票，就可能害人一輩子。

 「偵查不公開」一直沒有落實，確實毀了許多人。例如史上最倒楣老闆呂炳宏，被媒體報導是他員工殺人的共犯，雖然最後不起訴，但「殺人犯」標籤卻如影隨形；新聞記者郭玫蘭獲不起訴已經好幾年了，但「共諜」標籤一直讓她找不到工作；南港女模命案無辜涉案的梁小姐，事業與人生卻再也回不來了。 而這些都只是冰山一角。

▲ 媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏被稱為是「史上最衰雇主」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

立委一屆又一屆的輪替，依舊是同樣的質詢話題，記錄著司法的無能與頹廢。都說「違反」偵查不公開要好好的調查，但是每一件調查到最後幾乎沒有人被處分。如果連最基本的準則與規範都不被司法人員重視，司法紀律可說是蕩然無存！難怪多數民眾對司法滿意度很低，近85％民眾認為檢察官辦案會受政治力影響，司法改革只是空談與口號。法務部的「偵查大公開」連監院都看不下去，108年就有正式的調查報告指出，檢調偵辦社會矚目案件，違反偵查不公開情形嚴重，侵害人權。

 「被調查」並不代表有罪或是被起訴，「偵查不公開」主要用來規範檢察官、警方、調查局等政府單位。因為在偵查初期，證據並未蒐集齊備的情況下，嫌疑人身分、犯罪動機、犯罪過程等都是不確定的，隨著證據調查的進展，必須對於偵查假設進行排除與確認，或是擬出新的推測，若在不清楚案情的時候就公開訊息，可能會發生串供、逃亡，或讓無辜的人受害，尤其在網路資訊高度發展的此時。若當事人被貼上罪犯的標籤，即使最後獲得不起訴或無罪的判決，也無法回復原來的人生，卻成為實際受到懲罰的「標籤犯」一路遭受霸凌。

▲ 偵查初期，證據並未蒐集齊備的情況下，嫌疑人身分、犯罪動機、犯罪過程等都是不確定的。（圖／視覺中國）

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目前官方雖設有監督偵查不公開的機制，但實際上完全沒有效果。因為破大案「記功」，違規只記「警告」的規定，讓部分執法人員根本不把「偵查不公開」當一回事。而違規被懲處者，更是少之又少，根據統計，各地檢署2019年至2023年底，檢討違反偵查不公開有7,255件，卻僅成立367件、懲處15人。部分地檢署還任由媒體隨意出入檢察官辦公室，有些案件就像實境秀，媒體以聳動標題，繪聲繪影的撰寫偵查細節，與警方動向幾乎同步連線，讓人搞不清楚到底是國家的司法偵查機關？還是電影公司？

曾有檢察官投書媒體，初任檢察官的使命「透過程序正義，依照證據仔細發現實體正義。」在面對現實的檢察實務中並不是如此。

▲ 目前官方雖設有監督偵查不公開的機制，但實際上完全沒有效果。（圖／記者郭世賢翻攝）

「檢警媒體關係」 有著利益共生的結構。媒體搏版面、搶點閱率，不惜踐踏媒體倫理也要把新聞「電影化」；檢察體系歌功頌德的英雄文化又關係著人事升遷；警政扭曲的績效制度下，導致浮濫移送、連被告和線民都可以造假。這種種對無辜的第三人、不想曝光的原告、被告，都造成不同程度的傷害。等新聞熱潮過了，無辜的人也被毀了一生。

民眾喜歡「重鹹」口味的訊息，欠缺識讀能力，從「偵查大公開」到「全民獵巫」凸顯了台灣群眾的公民法治素養，也讓檢警與媒體「互利共生」的關係愈來愈難捨難分。如果民眾認真思考每一宗犯罪背後真正的問題，真的要為被害人尋求公道，那麼，依照法定程序找到真正的真相，才是《刑事訴訟法》上「真實發現」的真諦。

「偵查不公開原則」是為了保護刑事訴訟被告及相關人合法權利，貫徹無罪推定原則，並維護偵查工作順利進行之重要制度。最近有立委提議「偵查不公開法制化」，不要只依賴法務部球員兼裁判的「內控」。因為事關人民的名譽與基本人權，國家的司法機關務必落實偵查不公開，這是司法要贏得人民信任的第一步。如果放任國家檢警司法機關為了一己之私，繼續踐踏人民，下次受害的人，或許就是你或我。

▲ 國家的司法機關務必落實偵查不公開，這是司法要贏得人民信任的第一步。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字: 偵查不公開 吳宗憲 司法 鄭銘謙 檢警 呂炳宏 郭玫蘭 徐榮生 雲論

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