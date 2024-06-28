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賴清德好鬥性格掀起動盪國運　狹隘格局注定悲慘結局

我們想讓你知道…賴清德好鬥的個性與狹隘的格局，似乎注定了他只能當一個小總統之歷史定位。

▲ 總統賴清德24日宣布要針對「國會改革」相關法案聲請釋憲及暫時處分。（圖／總統府提供）

● 謝國榮／自由評論人、英國霍爾大學企管博士

賴清德在選前稱赴立法院進行國情報告，是總統義務，如今卻表示要等到釋憲結果後再做決定。對此，前立委蔡正元指出，他對賴清德的評價不低，但指出賴清德最大的問題就是格局不大。賴清德好鬥的個性與狹隘的格局，似乎注定了他只能當一個小總統之歷史定位。

提釋憲又稱恪守憲法　打臉過去的自己

賴清德擔任立委時，曾於2009年連署提案，認為「依憲法法理，立委確實有職權需求，要求政府據實提供相關文件跟資料」，顯示「國會聽證調查權」的重要性。國會的調查權是立法院的職權，根本不是總統與行政院長的職權，也與總統與行政院長的職權不互相衝突。如果賴總統強力干涉並侵犯立法院的法定職權，那就是帶頭違法毀憲。大法官釋字585號的解釋在二十年前已經認證，立法院具有「國會調查權」，不僅合法，更是合憲。二十年後的今天，賴總統又再次提出釋憲，侵犯立法院的法定職權，沒有最荒謬，只有更荒謬！

賴清德於去年12月30日的電視辯論會上突然冒出「中華民國是災難」的說法，事後改口稱其原意是「《中華國民憲法》會帶來災難」，漏了「憲法」二字。賴清德愈描愈黑，他是口誤露出馬腳，或是講出他內心最誠實的話，賴清德當選總統時，已唸過「余必遵守《憲法》」的誓詞；但在他心裡，竟把《憲法》看成「災難」，還說中華民國是「神話」。選前賴清德公開宣稱，他兩個兒子會很快從美國返回台灣定居，如今台獨金孫何在？他兩個兒子可曾在台灣當過兵「抗中保台」嗎？賴清德自稱是「務實的台獨工作者」，如果他真務實，就應該以黨主席身分即刻宣布凍結或刪除「台灣前途決議文」及「台灣獨立建國黨綱」，因為台灣早已是主權獨立之國家，他的名字叫「中華民國」。

▲ 去年年底總統大選電視辯論會上，賴清德曾脫口說出「中華民國是災難」。（圖／記者林敬旻攝）

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從南鐵東移到賴皮寮　賴清德的良心何在？

再從「賴皮寮」事件回顧賴清德的處理態度。新北市政府稅捐處已經證實，賴清德位於萬里的老家，從2003年改建完成，既沒有申請「建照」，也沒有申請「使用執照」，更沒有繳過「房屋稅」。前立委黃國昌也於去年12月7日秀出多張空照圖指出，賴清德在萬里的建物根本不是他所稱的「老家改建」，而是新建的全新的兩層建物。所以是一個實質新建違章建築的問題，而不是「區域計劃法」實施前的鄉下老房子之問題， 所以根本與所謂的「居住正義」毫不相關。賴清德對於老家的建築物，從未在他的公職人員財產申報表誠實申報過，公然違反《公職人員財產申報法》。賴清德對該建物也從未繳納過「房屋稅」，逃稅長達二十年，卻公然向大眾謊稱有繳。所以「賴皮寮」事件是單純的違建問題，不應牽拖是政治問題，也不宜轉移為礦權廢止後既有的居住權之問題。

為何原本賴情德老家的工寮可以變成新的二樓樓房，前後還可以有花園造景？這不是雙標，什麼才是雙標呢？這樣的雙標，讓昔日的「南鐵東移案」台南住戶們情何以堪呢？「反台南鐵路東移自救會」會長陳致曉教授更憤怒指出，賴清德曾到他家裡恐嚇其父母親，揚稱在台灣抗爭是不可能成功的，像大埔案抗爭也沒用，最後其住家也被強拆，當時他高齡90多歲的父母親在驚恐中被要求在兩小時內遷離。陳致曉更痛批，賴清德於2007、2008年時，是民進黨執政時的立院幹事長，萬里礦工鄉親其實有找他幫忙，但對崁腳仔村受害者冷眼旁觀。在「台南南鐵東移」的案子更是加害者。從「大埔張藥房」、「南鐵東移案」到「萬里崁腳仔村案」，這樣的憾事卻一再發生，賴清德的良心與人性又在哪裡呢？迄今賴清德打死不認錯，知法犯法還硬拗，如此藐視法律為無物，如何成為國家的領導人呢？

▲ 「賴皮寮」事件是單純的違建問題，不應牽拖是政治問題，也不宜轉移為礦權廢止後既有的居住權之問題。（圖／記者郭世賢攝）

台南淪為黑金聖地　任市長連一隻蚊子也治不好

賴清德在擔任台南市長期間，高達230天不進議會，迴避市議員質詢，違逆了代議士政治及民主政治之精神，事後遭監察院的彈劾，並經司法院「公務員懲戒委員會」的申誡處分。賴清德成為第一個被監察院的彈劾及公懲會記申誡的直轄市長。在賴清德的眼裡，被彈劾與遭申誡處份，他絲毫不放在眼裡，好官自我為之。2015年，時任台南市長賴清德主政下的「台南經驗」，是台灣登革熱疫情最嚴重的縣市，病例有22,760件，更有112人因此死亡。前行政院長蘇貞昌曾嘲諷前國民黨總統參選人韓國瑜：「一隻蚊子都治不好，還想要治國？」同樣的話，亦可反問賴清德。

台南市議會前議長賴美惠涉嫌找人頭充當助理，共詐領助理費232萬元，台南地檢署去年8月依貪汙罪嫌將她起訴。賴美惠擔任台南市「信賴台灣姊妹會」總會長涉貪被訴，賴清德卻無任何歉意的表示。「台南地檢署」證實台南成為台灣黑金最嚴重地方，震驚全台的88槍案與民進黨政府高層力推綠能有關。賴清德長期在台南執政，現在又是民進黨黨主席，他的政治責任何在？賴清德為擔保台糖前董座吳乃仁涉貪案，不惜公開表態用政治生命來保證其清白，2014年吳乃仁被判刑9個月，賴清德還狡辯說這是法官的判決有問題。賴清德好辯與硬坳，不問是非的個性表露無遺。

▲ 賴美惠曾任台南市「信賴台灣姊妹會」總會長。（圖／記者林東良翻攝）

戕害大學自主　雙語政策虎頭蛇尾

賴清德擔任行政院長期間，駁回台大校長管中閔聘任案，意圖「拔管」，戕害台灣的大學自主，莫此為甚。當時賴清德辯稱：「不能拿大學自主當護身符」。大學的自主都可以被賴清德的黑手破壞殆盡，賴清德今天已當選總統，他的眼裡還有民主與法治嗎？賴清德曾說過：「照服員薪水太低是做功德」、「火力電廠擴建燒的是乾淨的煤」，還有他推動「雙語國家政策」至今虎頭蛇尾，成效不彰，引起教育界之不滿與批判。 

賴清德從立委、市長、閣揆，到今天的總統，檢驗其一言一行，他的個性、格局、品德、誠信、能力與台獨的信仰，始終如一。賴清德當選總統之後，兩岸關係勢必更加嚴峻，國內政局將會更加動盪，恐怕是是台灣災難的開始！

▲ 檢驗賴清德一言一行，他的個性、格局、品德、誠信、能力與台獨的信仰，始終如一。（圖／記者湯興漢攝）

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