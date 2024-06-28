寵物店開不成走上絕路　營業使用出租先完成地址審查

● Amy老師／會計師

報載一名47歲的黨姓男子砸百萬裝潢，打算開設寵物店，但未取得2樓住戶同意，開不成寵物店，最終不幸崩潰輕生。

為什麼一定要取得樓上二樓的同意書呢？因為這寵物店要開在「第三種住宅區」。可以理解寵物店想開在第三種住宅區，有住戶、有養寵物、有客群。二樓住戶不同意也可以理解，噪音及衛生都是考慮因素（且不論是否同意了又不同意的羅生門）。

依「臺北市土地使用分區管制自治條例 寵物相關行業分區管制歸組與相關放寬規定」：

「寵物美容服務業，設在住三，應經毗鄰兩側及垂直第二層住戶之同意或為非住宅。但公寓大廈公約另有規定者，從其規定。」

寵物店老闆當初在承租這一樓地址時，可能是不曉得有這個規定，所以簽了租約、裝潢了，才發現無法取得住戶同意，就無法營業登記寵物美容服務業。

希望各位在看這則新聞的同時，也能明白，在台北市登記營業，是需要營業場所預先查詢的。

▲ 在臺北市，寵物美容服務業，設在住三，應經毗鄰兩側及垂直第二層住戶之同意或為非住宅。（圖／記者黃彥傑攝）

「自109年1月1日起，依「臺北市營業場所協助查詢服務作業須知」規定，凡公司（商業）營業項目登記有：舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、電子遊戲場業、資訊休閒業、成人用品零售業、飲酒店業、餐館業、其他餐飲業、按摩業（視障按摩業者除外）、腳底按摩業、傳統整復推拿業、瘦身美容業、競技及休閒運動場館業、運動訓練業、汽車修理業、機車修理業、汽機車零件配備零售業、其他汽車服務業、遊樂園業、互動式情境體驗服務業、實境體感應用服務業、寵物美容服務業、寵物食品及其用品零售業、自助儲物空間業，申請前述登記時，本府將主動提供其營業場所之協助查詢服務，期藉此提醒及促使業者應慎選合法地點營業。」

地址審查不過，已付出的成本，血本無歸。

台北市大部份的房東都已熟悉這項作業，可以配合提供二類謄本或權狀影本，先作地址審查，確認主營項目合適再簽約。不知怎麼辦理地址審查，可請稅務代理人協助查詢。為避免憾事發生，希望屋主、承租人，營業使用的出租，先完成地址審查，再簽租約及裝潢。

人生很難，難免犯錯。也祈禱新聞中的一家人，堅強的渡過難關。

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