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《腦筋急轉彎2》細膩呈現「如何處理情緒」　略遜首集一籌

我們想讓你知道…電影依舊有維持自己本身該有的特色去做進一步地發揮，但整體來說電影設計的挑戰和危機，最後解決問題後給予我內心的衝擊與感動，還是第一集比較深刻。

● 文／部長影像研究室

還記得當年迪士尼與皮克斯的《動物方城市》和《腦筋急轉彎》是當時連續兩年推出的極度有創意且優質的動畫作品，相信許多粉絲都希望迪士尼能重返榮耀，對於《腦筋急轉彎2》寄與厚望。這狀況也十足反映在票房表現上，在北美開出今年最亮眼的暑期票房成績，然而昨天看完之後簡單一句話評價就是「維持高水準，與首集相比略遜一籌」。

續集必須將故事格局拉大，原本的五大情緒角色，在這集順著主角萊莉進入「青春期」後，更多複雜的情緒加入萊莉的腦袋中，這次情緒的命名有別於首集的「疊字規則」，改由「阿字輩」來命名，包括消極的阿廢、害羞的阿羞、焦慮的阿焦以及羨慕各種事物的阿慕。拉近新的情緒是合理的做法，電影主要的賣點也是透過這些擬人化的情緒在腦內，做出我們一看會會心一笑的情緒處理。像是將情緒給壓抑下來、在成長過程會建立起來的價值觀、將不好的記憶「拋諸腦後」等等，我認為電影依舊有維持自己本身該有的特色去做進一步地發揮，但整體來說電影設計的挑戰和危機，最後解決問題後給予我內心的衝擊與感動，還是第一集比較深刻，不過這也是沒辦法的事。

▲ 《腦筋急轉彎2》依舊有維持自己本身該有的特色去做進一步地發揮。（圖／迪士尼提供）

萊莉在電影的最後獲得的啟發，這段確實讓我感觸很深。從2016年開始全職經營 YouTube 頻道的這段時間，就是會發生類似電影中萊莉遇到的狀況，為了要讓自己能趕快擠身於 YouTuber 酷酷集團，希望獲得酷酷集團的認可，勢必須要讓自己參加許多社交場合，努力認識各式各樣的創作者，期盼自己的品牌頻道能被更多的人看到，也必須要不斷製作所謂「演算法偏好」的內容，要不然很容易消失在影片的洪流之中。但看到電影中萊莉想起溜冰的快樂，也呼應近期的我在有正職之後，越來越不在乎訂閱跟觀賞數字，希望自己能在舒服的狀態下創作。雖然更新的幅度大幅降低，雖然製作的影片觀賞數字不如以往，雖然每天訂閱數字都在緩緩下降，但對我自己來說，能夠用最舒服開心的狀態下創作才是真正的寶藏，我很喜歡電影在「如何處理情緒」上做了很細膩的呈現。

你們看完之後帶走的是什麼呢？

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● 本文獲授權，轉載自部長影像研究室。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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