藍白骨牌效應蠢蠢欲動　基隆將成罷免熱戰實驗場域？

▲ 基隆公民團體發起罷免國民黨籍基隆市長謝國樑，第二階段連署門檻已達標。（圖／記者林敬旻攝）

● 吳靜怡／政治工作者

謝國樑成為藍白骨牌效應的第一張，而基隆會不會成為罷免熱戰的實驗場域？

目前國民黨還沒有策動過「熱罷免」的案例，若謝國樑第二階段連署通過，兩個月內會啟動投票，而之前韓國瑜罷免經驗，走的路線是「冷罷免」，也就是沒有強烈號召動員出來投「反罷免票」，主要是害怕激化罷免群眾，但依據現在國民黨的事態，恐怕就是全員站出來挺謝國樑，動員群眾的策略，但，同時，基隆也會陷入世代和政黨對決，謝國樑要繼續小愛爸爸溫和派還是要強硬的手段，就要看他抉擇。

徐巧芯幫謝國樑喊話之後造成「草船借箭」戲碼，連署書成為群眾運動，瞬間的暴增讓原本困難的第二階段門檻變成觸手可及，這可能會演變成骨牌效應後的罷免「火燒連環船」，從基隆開始，台北、桃園、台中一個都別想跑。

▲ 徐巧芯幫謝國樑喊話之後，罷免連署書便瞬間暴增。（圖／記者屠惠剛攝）

柯稱年輕人是三明治 柯營數據大師才是三明治！

柯文哲進步了，從君悅傷痛前進到凱道選前之夜的榮景！

自以為很懂年輕人的阿北，又開始談起凱道選前之夜的榮景，說年輕人現在是三明治，有事才會聚集街頭。也是，選前之夜當天暴衝式破三十萬，同時在線上的直播人數到隔天開票暴跌到僅剩一萬人，假老二針對這些數據和民調都解釋不清楚，柯文哲背後的數據大師才是真正三明治，有事才會衝高流量。

由政黨號召，卻只來了八百壯士齊聚榮星花園的場景，難道柯文哲不覺得年輕人已經懶得理你了。

基隆連署，柯文哲接著形容連署行動就是「抄一抄」，就如同打臉青鳥一樣，直指是政黨動員，這些業力只會累積到議員了，民眾黨也是很多軟爛柿子呀！

▲ 柯文哲形容連署行動就是「抄一抄」，就如同打臉青鳥一樣，直指是政黨動員。（圖／記者李毓康攝）

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